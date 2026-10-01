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Delitos con armas y explosivos fueron los más registrados por la FGR en 2025, de acuerdo con el INEGI

El INEGI reporta que los delitos con armas y explosivos fueron los más registrados por la FGR en 2025: 17 mil 985 casos. Conoce las cifras y el contexto

Una mano sostiene una pistola semiautomática negra que dispara, con humo y chispas visibles en la boca del cañón. Se observa parte de una manga oscura.
Una mano empuña una pistola semiautomática de color negro que dispara, con humo y chispas visibles en la boca del cañón. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos fueron los más frecuentes en las carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General de la República (FGR) durante 2025, de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal del INEGI, publicado el 1 de octubre de 2026.

Según el instituto, este tipo de delitos representó 21.4 % de los 84 144 delitos que la dependencia registró en ese periodo.

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Los cinco delitos más registrados por la FGR

Las autoridades rescataron a una niña de siete años que permanecía dentro de una camioneta hurtada en la localidad de Suba - crédito Policía de Bogotá
Las autoridades rescataron a una niña de siete años que permanecía dentro de una camioneta hurtada en la localidad de Suba - crédito Policía de Bogotá

El INEGI presenta los cinco delitos con mayor frecuencia en la FGR. Estas son las cifras de 2024 y 2025:

  • Armas, explosivos y otros materiales destructivos: de 14 847 a 17 985 delitos.
  • Robo en todas sus modalidades: de 13 mil 554 a 12 397, con 14.7 % del total en 2025.
  • Hidrocarburos y sus derivados: de 6 mil 807 a 9 568, con 11.4 %.
  • Delitos federales contra la salud relacionados con narcóticos: de 6 mil 057 a 6 652.
  • Vías de comunicación y correspondencia: de 5 mil 535 a 6 mil 337.

Con base en las cifras del INEGI, el cálculo de variación porcentual indica que los delitos en materia de armas y explosivos aumentaron cerca de 21 % frente a 2024. Los de hidrocarburos crecieron alrededor de 41 %, mientras que el robo disminuyó aproximadamente 8.5 %.

Un año con más delitos en la FGR

El instituto precisa que los delitos registrados por la FGR aumentaron 7.0 % respecto a 2024, al pasar de 78 611 a 84 144. En contraste, los registrados por las fiscalías estatales disminuyeron 4.9 %.

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Con ello, la FGR concentró 4.0 % de los 2 102 812 delitos registrados a nivel nacional en carpetas de investigación abiertas. El 96.0 % restante correspondió a las fiscalías generales o procuradurías estatales.

El INEGI aclara que en una carpeta de investigación pueden registrarse uno o más delitos.

Carpetas, determinaciones y pendientes

Además de los delitos, el censo reporta que la FGR abrió 84 mil 144 carpetas de investigación en 2025. En la etapa de investigación inicial se registraron 104 mil 334 determinaciones o conclusiones, y quedaron 32 023 procedimientos pendientes de concluir al cierre del año.

El INEGI señala que, en el caso de la FGR, la cifra de pendientes solo incluye la etapa de investigación inicial. La fiscalía reportó no contar con información sobre los procesos de la etapa de investigación complementaria.

Presupuesto ejercido

El comunicado indica que la FGR ejerció 14 513.5 millones de pesos en 2025, a precios de la segunda quincena de julio de 2018. Esto representa una disminución de 1.1 % frente a 2024.

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El censo describe los delitos registrados en carpetas de investigación abiertas y no establece causas de las variaciones. El comunicado tampoco incluye explicaciones de la FGR sobre el comportamiento de cada delito. Para conocer los detalles técnicos, el INEGI remite a su reporte de resultados en el sitio oficial.

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