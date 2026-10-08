México

¿Cómo hacer enfrijoladas de chorizo con papa? La receta fácil para una comida deliciosa

Tortillas de maíz, frijoles, papas y embutido se unen en un platillo casero, abundante y perfecto para una comida reconfortante

Enfrijoladas cubiertas con salsa de frijol, chorizo, papas, crema y queso en un plato de barro, rodeado de papas y rodajas de chorizo.
Un plato de barro contiene enfrijoladas bañadas en salsa de frijol negro y servidas con chorizo, papas, crema y queso fresco. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las enfrijoladas forman parte de ese amplio repertorio de la cocina mexicana en el que pocos ingredientes pueden convertirse en un plato completo. Su característica principal está en las tortillas bañadas con una salsa preparada a base de frijoles, pero el relleno permite crear diferentes versiones según los ingredientes disponibles.

Una de las combinaciones más apetitosas es la que incorpora chorizo y papa. El sabor intenso y especiado del embutido contrasta con la textura suave de las papas, mientras que la salsa de frijol aporta una base cremosa que integra todos los elementos.

PUBLICIDAD

Esta preparación también resulta práctica para una comida casera, pues no requiere técnicas complicadas. La clave está en cocinar correctamente las papas, conseguir un relleno bien sazonado y preparar los frijoles con una consistencia que permita bañar las tortillas sin que se deshagan.

Ingredientes para preparar las enfrijoladas

Enfrijoladas bañadas en salsa de frijol, decoradas con chorizo, cubos de papa, cebolla morada, queso desmoronado y cilantro en un plato de barro.
Un plato de enfrijoladas mexicanas contiene tortillas bañadas en salsa de frijol, cubiertas con chorizo, papas en cubos, cebolla morada y queso fresco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para elaborar esta versión se necesitan productos fáciles de encontrar y que pueden ajustarse de acuerdo con el número de comensales. La receta propuesta alcanza para aproximadamente ocho enfrijoladas y combina el relleno caliente con la salsa de frijol.

  • 8 tortillas de maíz.
  • 2 tazas de frijoles cocidos con un poco de su caldo.
  • 250 gramos de chorizo.
  • 3 papas medianas.
  • ½ cebolla.
  • 1 diente de ajo.
  • Aceite, el necesario.
  • Sal al gusto.
  • Queso fresco para acompañar.
  • Crema al gusto.
  • Cebolla picada para decorar.
  • Aguacate, opcional.

La cantidad de frijoles puede modificarse dependiendo de qué tan abundante se quiera la salsa. También es importante conservar un poco del caldo de cocción, ya que ayudará a conseguir una textura adecuada al momento de licuarlos.

PUBLICIDAD

Los complementos son opcionales y pueden incorporarse al servir. El queso fresco y la crema aportan contraste, mientras que la cebolla añade un toque fresco al plato. El aguacate también puede utilizarse como acompañamiento si se busca una presentación más completa.

Cómo preparar el relleno de chorizo y papa

Un plato de barro con enfrijoladas cubiertas de frijol, chorizo, papa, queso, crema y cebolla morada, rodeado de recipientes con ingredientes.
Un plato de barro contiene enfrijoladas de chorizo con papa bañadas en salsa de frijol, crema y queso fresco, acompañadas por ingredientes tradicionales de la cocina mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso consiste en preparar las papas. Después de pelarlas, córtalas en cubos pequeños y ponlas a cocer en agua hasta que estén suaves. Es importante evitar una cocción excesiva para que mantengan su forma cuando se incorporen al chorizo.

  • Pela las papas y córtalas en cubos pequeños.
  • Cuécelas en agua hasta que estén suaves, pero firmes.
  • Escúrrelas y resérvalas.
  • Retira la cubierta del chorizo y desmenúzalo.
  • Cocina el chorizo en un sartén caliente hasta que esté bien cocido.
  • Agrega la cebolla picada y el ajo.
  • Cocina hasta que la cebolla esté transparente.
  • Incorpora las papas y mezcla cuidadosamente.
  • Sazona con sal al gusto.

El chorizo debe cocinarse completamente antes de incorporar las papas. Una vez que ambos ingredientes estén en el sartén, conviene mezclar con cuidado para conservar los cubos de papa y evitar que el relleno termine convertido en puré.

Cuando el guiso esté listo, retíralo del fuego y resérvalo. Mientras tanto, puedes comenzar con la preparación de la salsa de frijol, que será la base de las enfrijoladas y la encargada de cubrir las tortillas.

La salsa de frijol y el armado del platillo

Plato de barro con enfrijoladas bañadas en salsa oscura, cubiertas de chorizo, papas en dados, crema, queso desmoronado y cilantro.
Un plato tradicional de enfrijoladas mexicanas cubiertas con salsa de frijol, chorizo, papas en cubos, crema y queso fresco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la salsa, coloca los frijoles cocidos en la licuadora junto con una parte de su caldo. Procesa hasta obtener una mezcla uniforme. Si está demasiado espesa, incorpora gradualmente más líquido hasta conseguir una consistencia cremosa, pero suficientemente ligera para bañar las tortillas.

  • Licúa los frijoles con un poco de su caldo.
  • Vierte la mezcla en una sartén.
  • Calienta a fuego medio.
  • Agrega más caldo si la salsa está demasiado espesa.
  • Prueba y corrige la sal.
  • Calienta las tortillas para que puedan doblarse sin romperse.
  • Pasa cada tortilla por la salsa de frijol.
  • Coloca una porción del relleno en el centro.
  • Dobla la tortilla y acomódala en un plato.
  • Repite el procedimiento con las demás piezas.
  • Baña las enfrijoladas con más salsa.

La consistencia de los frijoles es uno de los puntos importantes de la preparación. Una salsa demasiado espesa puede dificultar el armado, mientras que una demasiado líquida no cubrirá correctamente las tortillas. Por eso conviene agregar el caldo poco a poco.

Una vez acomodadas las enfrijoladas, llega el momento de añadir los complementos. Puedes terminar el plato con queso fresco, crema y cebolla picada. Si lo deseas, agrega aguacate y sirve inmediatamente para disfrutar el contraste entre las tortillas calientes, el relleno y la salsa.

Temas Relacionados

EnfrijoladasPapaRecetasmexico-recetasmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Canelo vs Mbilli: Cartelera oficial de las funciones del 31 de octubre en Arabia Saudita

Jaime Munguía y Rafael “Divino” Espinoza aparecen como coestelares de la velada

Canelo vs Mbilli: Cartelera oficial de las funciones del 31 de octubre en Arabia Saudita

Peligro invisible en tu cocina: por qué consumir arroz guardado de forma incorrecta puede ser letal debido al Bacillus cereus

Pese a ser uno de los alimentos más utilizados en la gastronomía mexicana, es importante conocer cómo es su correcto almacenamiento

Peligro invisible en tu cocina: por qué consumir arroz guardado de forma incorrecta puede ser letal debido al Bacillus cereus

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy jueves 8 de octubre: afectada la circulación en Paseo de la Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy jueves 8 de octubre: afectada la circulación en Paseo de la Reforma

EEUU ofrece 5 mdd por capturar a José Salgueiro-Nevarez, socio de Los Chapitos en Guadalupe y Calvo, Chihuahua

El ICE posteó, en sus redes sociales, una ficha de búsqueda de José Salgueiro

EEUU ofrece 5 mdd por capturar a José Salgueiro-Nevarez, socio de Los Chapitos en Guadalupe y Calvo, Chihuahua

Cárceles mexicanas: CNDH alerta por sobrepoblación, clasificación inadecuada y fallas de salud en centros penitenciarios

La CNDH exhortó a erradicar el hacinamiento, mejorar alimentación y contratar personal para garantizar condiciones dignas

Cárceles mexicanas: CNDH alerta por sobrepoblación, clasificación inadecuada y fallas de salud en centros penitenciarios
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU ofrece 5 mdd por capturar a José Salgueiro-Nevarez, socio de Los Chapitos en Guadalupe y Calvo, Chihuahua

EEUU ofrece 5 mdd por capturar a José Salgueiro-Nevarez, socio de Los Chapitos en Guadalupe y Calvo, Chihuahua

Violencia sin freno en Edomex: localizan dos cuerpos dentro de un auto con tiro de gracia en Ecatepec

Riña con disparos en penal de Mazatlán deja saldo preliminar de seis muertos y 15 heridos

Narcocorridos en las fiestas patrias: 13 municipios contrataron artistas del género con dinero público, incluido Panter Bélico

Sinaloa suma más de 10 mil huérfanos por la narcoguerra sin un solo registro estatal

ENTRETENIMIENTO

Fuerza Regida bate el récord de asistencia en el Palacio de los Deportes y supera a Shakira y Metallica

Fuerza Regida bate el récord de asistencia en el Palacio de los Deportes y supera a Shakira y Metallica

Personas Espaciales 2026 llega a CDMX: el congreso que reunirá a expertos en misiones lunares, medicina aeroespacial y tecno

Ari Borovoy niega supuesto encuentro con Mariana Ochoa y contradice a Gustavo Adolfo Infante

Lucero cree que el público la odiaría si entra a La Casa de los Famosos por este rasgo de su personalidad

Desde el Lado Oscuro la Marcha Imperial del Terror regresa a Coyoacán en el Retro Fest con temática de monstruos y Star Wars

DEPORTES

Cleveland Guardians vs Chicago White Sox: cuándo y dónde ver EN VIVO el Juego 4 de la Serie Divisional en la MLB desde México

Cleveland Guardians vs Chicago White Sox: cuándo y dónde ver EN VIVO el Juego 4 de la Serie Divisional en la MLB desde México

Canelo vs Mbilli: Cartelera oficial de las funciones del 31 de octubre en Arabia Saudita

CMLL presenta a todas las participantes del Grand Prix de Amazonas 2026: así quedaron los equipos de México y el Internacional

Tigres vs Toluca: a qué hora y dónde ver a los Diablos de visita en el Volcán durante la Jornada 11 del Apertura 2026

Silvana Flores podría debutar la siguiente semana con el Como 1907 en Serie A Femenina