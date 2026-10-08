¿Cómo hacer enfrijoladas de chorizo con papa? La receta fácil para una comida deliciosa

Un plato de barro contiene enfrijoladas bañadas en salsa de frijol negro y servidas con chorizo, papas, crema y queso fresco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las enfrijoladas forman parte de ese amplio repertorio de la cocina mexicana en el que pocos ingredientes pueden convertirse en un plato completo. Su característica principal está en las tortillas bañadas con una salsa preparada a base de frijoles, pero el relleno permite crear diferentes versiones según los ingredientes disponibles.

Una de las combinaciones más apetitosas es la que incorpora chorizo y papa. El sabor intenso y especiado del embutido contrasta con la textura suave de las papas, mientras que la salsa de frijol aporta una base cremosa que integra todos los elementos.

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Esta preparación también resulta práctica para una comida casera, pues no requiere técnicas complicadas. La clave está en cocinar correctamente las papas, conseguir un relleno bien sazonado y preparar los frijoles con una consistencia que permita bañar las tortillas sin que se deshagan.

Ingredientes para preparar las enfrijoladas

Un plato de enfrijoladas mexicanas contiene tortillas bañadas en salsa de frijol, cubiertas con chorizo, papas en cubos, cebolla morada y queso fresco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para elaborar esta versión se necesitan productos fáciles de encontrar y que pueden ajustarse de acuerdo con el número de comensales. La receta propuesta alcanza para aproximadamente ocho enfrijoladas y combina el relleno caliente con la salsa de frijol.

8 tortillas de maíz.

2 tazas de frijoles cocidos con un poco de su caldo.

250 gramos de chorizo.

3 papas medianas.

½ cebolla.

1 diente de ajo.

Aceite, el necesario.

Sal al gusto.

Queso fresco para acompañar.

Crema al gusto.

Cebolla picada para decorar.

Aguacate, opcional.

La cantidad de frijoles puede modificarse dependiendo de qué tan abundante se quiera la salsa. También es importante conservar un poco del caldo de cocción, ya que ayudará a conseguir una textura adecuada al momento de licuarlos.

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Los complementos son opcionales y pueden incorporarse al servir. El queso fresco y la crema aportan contraste, mientras que la cebolla añade un toque fresco al plato. El aguacate también puede utilizarse como acompañamiento si se busca una presentación más completa.

Cómo preparar el relleno de chorizo y papa

Un plato de barro contiene enfrijoladas de chorizo con papa bañadas en salsa de frijol, crema y queso fresco, acompañadas por ingredientes tradicionales de la cocina mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso consiste en preparar las papas. Después de pelarlas, córtalas en cubos pequeños y ponlas a cocer en agua hasta que estén suaves. Es importante evitar una cocción excesiva para que mantengan su forma cuando se incorporen al chorizo.

Pela las papas y córtalas en cubos pequeños.

Cuécelas en agua hasta que estén suaves, pero firmes.

Escúrrelas y resérvalas.

Retira la cubierta del chorizo y desmenúzalo.

Cocina el chorizo en un sartén caliente hasta que esté bien cocido.

Agrega la cebolla picada y el ajo.

Cocina hasta que la cebolla esté transparente.

Incorpora las papas y mezcla cuidadosamente.

Sazona con sal al gusto.

El chorizo debe cocinarse completamente antes de incorporar las papas. Una vez que ambos ingredientes estén en el sartén, conviene mezclar con cuidado para conservar los cubos de papa y evitar que el relleno termine convertido en puré.

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Cuando el guiso esté listo, retíralo del fuego y resérvalo. Mientras tanto, puedes comenzar con la preparación de la salsa de frijol, que será la base de las enfrijoladas y la encargada de cubrir las tortillas.

La salsa de frijol y el armado del platillo

Un plato tradicional de enfrijoladas mexicanas cubiertas con salsa de frijol, chorizo, papas en cubos, crema y queso fresco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la salsa, coloca los frijoles cocidos en la licuadora junto con una parte de su caldo. Procesa hasta obtener una mezcla uniforme. Si está demasiado espesa, incorpora gradualmente más líquido hasta conseguir una consistencia cremosa, pero suficientemente ligera para bañar las tortillas.

Licúa los frijoles con un poco de su caldo.

Vierte la mezcla en una sartén.

Calienta a fuego medio.

Agrega más caldo si la salsa está demasiado espesa.

Prueba y corrige la sal.

Calienta las tortillas para que puedan doblarse sin romperse.

Pasa cada tortilla por la salsa de frijol.

Coloca una porción del relleno en el centro.

Dobla la tortilla y acomódala en un plato.

Repite el procedimiento con las demás piezas.

Baña las enfrijoladas con más salsa.

La consistencia de los frijoles es uno de los puntos importantes de la preparación. Una salsa demasiado espesa puede dificultar el armado, mientras que una demasiado líquida no cubrirá correctamente las tortillas. Por eso conviene agregar el caldo poco a poco.

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Una vez acomodadas las enfrijoladas, llega el momento de añadir los complementos. Puedes terminar el plato con queso fresco, crema y cebolla picada. Si lo deseas, agrega aguacate y sirve inmediatamente para disfrutar el contraste entre las tortillas calientes, el relleno y la salsa.