Rescatan a más de 30 perros víctimas de maltrato animal en alcaldía Iztapalapa: estaban encerrados dentro de una vivienda

Rescatan a perros y gatos de una vivienda donde eran víctimas de maltrato animal (@ALEIDAALAVEZ)

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Autoridades de la alcaldía Iztapalapa rescataron a más de 30 perros que permanecían encerrados dentro de una vivienda en la colonia Mexicaltzingo, en un caso de maltrato animal. Los animales serán llevados a un albergue particular temporal en la alcaldía Tlalpan, donde recibirán atención en mejores condiciones de vida.

Personal de Bienestar Animal de la alcaldía Iztapalapa participó este jueves 8 de octubre en el traslado de los perros y gatos, luego de que autoridades realizaran un censo en el inmueble donde se encontraban.

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El registro final, de acuerdo a la alcaldesa Aleida Alavez Ruiz, contabilizaba 30 perritos. La intervención reunió a la Agencia de Atención Animal, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y personal del Gobierno capitalino.

Vecinos habían solicitado la revisión del predio desde 2025, al detectar la situación insalubre e indigna en la que se encontraban los perros y gatos.

Los perros serán enviados a un albergue temporal en Tlalpan

De acuerdo una publicación en redes sociales de la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, los animales serán trasladados a un albergue particular de carácter temporal ubicado en Tlalpan. La medida busca que permanezcan en un espacio con condiciones adecuadas mientras se define su destino.

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“Ya se hizo el censo y en un rato más serán trasladados a un albergue particular temporal en Tlalpan, porque se desconocen las condiciones del predio de Mixquic, donde el propietario de los animales pidió que los trasladaran”, escribió la funcionaria capitalina.

La decisión de llevarlos primero a Tlalpan responde a la necesidad de revisar dónde podrán permanecer los animales y evitar que sean enviados a un sitio sin garantías para su cuidado.

Mientras tanto, el predio de Mixquic solicitado por el propietario permanece bajo revisión. Hasta el momento de la publicación, no se informó si personal de alguna dependencia visitará el lugar para conocer sus instalaciones y determinar si puede recibir a los animales.

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Bienestar Animal de Iztapalapa señaló que su personal atiende el caso y vigila las condiciones de los perros durante el proceso de traslado.

El censo confirma que había 30 perros en la vivienda

El censo, reportado por las autoridades capitalinas, permite establecer que dentro del inmueble había 30 animales. Las autoridades no informan sobre las edades, razas o condiciones médicas de los perros encontrados en el domicilio de Mexicaltzingo.

Tampoco se detallan las condiciones específicas dentro de la vivienda, ni si los animales requieren atención veterinaria inmediata. La intervención se centra en sacarlos del encierro y trasladarlos a un albergue temporal.

La Agencia de Atención Animal participa en las acciones junto con la PAOT, instancia encargada de atender denuncias relacionadas con afectaciones ambientales y urbanas, entre ellas los casos de animales que podrían estar en riesgo.

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