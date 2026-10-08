México

Rescatan a más de 30 perros víctimas de maltrato animal en alcaldía Iztapalapa: estaban encerrados dentro de una vivienda

Personal de la alcaldía acudió al predio donde vecinos habían denunciado anteriormente maltrato animal a perros y gatos

Rescatan a perros y gatos de una vivienda donde eran víctimas de maltrato animal
Rescatan a perros y gatos de una vivienda donde eran víctimas de maltrato animal (@ALEIDAALAVEZ)
Guardar

Autoridades de la alcaldía Iztapalapa rescataron a más de 30 perros que permanecían encerrados dentro de una vivienda en la colonia Mexicaltzingo, en un caso de maltrato animal. Los animales serán llevados a un albergue particular temporal en la alcaldía Tlalpan, donde recibirán atención en mejores condiciones de vida.

Personal de Bienestar Animal de la alcaldía Iztapalapa participó este jueves 8 de octubre en el traslado de los perros y gatos, luego de que autoridades realizaran un censo en el inmueble donde se encontraban.

PUBLICIDAD

El registro final, de acuerdo a la alcaldesa Aleida Alavez Ruiz, contabilizaba 30 perritos. La intervención reunió a la Agencia de Atención Animal, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y personal del Gobierno capitalino.

Vecinos habían solicitado la revisión del predio desde 2025, al detectar la situación insalubre e indigna en la que se encontraban los perros y gatos.

Los perros serán enviados a un albergue temporal en Tlalpan

De acuerdo una publicación en redes sociales de la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, los animales serán trasladados a un albergue particular de carácter temporal ubicado en Tlalpan. La medida busca que permanezcan en un espacio con condiciones adecuadas mientras se define su destino.

PUBLICIDAD

“Ya se hizo el censo y en un rato más serán trasladados a un albergue particular temporal en Tlalpan, porque se desconocen las condiciones del predio de Mixquic, donde el propietario de los animales pidió que los trasladaran”, escribió la funcionaria capitalina.

La decisión de llevarlos primero a Tlalpan responde a la necesidad de revisar dónde podrán permanecer los animales y evitar que sean enviados a un sitio sin garantías para su cuidado.

Mientras tanto, el predio de Mixquic solicitado por el propietario permanece bajo revisión. Hasta el momento de la publicación, no se informó si personal de alguna dependencia visitará el lugar para conocer sus instalaciones y determinar si puede recibir a los animales.

Bienestar Animal de Iztapalapa señaló que su personal atiende el caso y vigila las condiciones de los perros durante el proceso de traslado.

El censo confirma que había 30 perros en la vivienda

El censo, reportado por las autoridades capitalinas, permite establecer que dentro del inmueble había 30 animales. Las autoridades no informan sobre las edades, razas o condiciones médicas de los perros encontrados en el domicilio de Mexicaltzingo.

Tampoco se detallan las condiciones específicas dentro de la vivienda, ni si los animales requieren atención veterinaria inmediata. La intervención se centra en sacarlos del encierro y trasladarlos a un albergue temporal.

La Agencia de Atención Animal participa en las acciones junto con la PAOT, instancia encargada de atender denuncias relacionadas con afectaciones ambientales y urbanas, entre ellas los casos de animales que podrían estar en riesgo.

Temas Relacionados

CDMXmaltrato animalAlcaldíaIztapalapabienestar animalmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Guerra entre La Unión Tepito y La Anti-Unión deja dos miembros de Los Fortis sin vida: esto se sabe de ellos

Luis Adrián Díaz Fortis y su sobrino, conocido como “El Dayron”, fueron asesinados a balazos entre agosto y septiembre, en medio de la disputa por el control de actividades criminales en la zona centro de la CDMX

Guerra entre La Unión Tepito y La Anti-Unión deja dos miembros de Los Fortis sin vida: esto se sabe de ellos

“A mi mamá también la agredía”: la frase con la que un joven de 17 años justificó matar a martillazos a su hermano en Tlalpan

Las autoridades lo detuvieron tras el homicidio, que se suma a otros casos de violencia entre hermanos registrados en años anteriores en la Ciudad de México

“A mi mamá también la agredía”: la frase con la que un joven de 17 años justificó matar a martillazos a su hermano en Tlalpan

Luis de Llano informa acciones legales previo al estreno de la serie de Timbiriche por uso no autorizado de su imagen

El exproductor se pronunció ante el proyecto de ViX

Luis de Llano informa acciones legales previo al estreno de la serie de Timbiriche por uso no autorizado de su imagen

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 8 de octubre? Colapsan las líneas 7 y A del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 8 de octubre? Colapsan las líneas 7 y A del STC

¿Bajará el precio de la gasolina en México por el decreto de Trump? La verdad detrás del diésel rojo

Según datos de la EIA durante julio de 2026 hubo un flujo neto aproximado de 199 mil barriles diarios de destilados estadounidenses hacia México

¿Bajará el precio de la gasolina en México por el decreto de Trump? La verdad detrás del diésel rojo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Guerra entre La Unión Tepito y La Anti-Unión deja dos miembros de Los Fortis sin vida: esto se sabe de ellos

Guerra entre La Unión Tepito y La Anti-Unión deja dos miembros de Los Fortis sin vida: esto se sabe de ellos

“A mi mamá también la agredía”: la frase con la que un joven de 17 años justificó matar a martillazos a su hermano en Tlalpan

EEUU ofrece 5 mdd por capturar a José Salgueiro-Nevarez, socio de Los Chapitos en Guadalupe y Calvo, Chihuahua

Violencia sin freno en Edomex: localizan dos cuerpos dentro de un auto con tiro de gracia en Ecatepec

Riña con disparos en penal de Mazatlán deja saldo preliminar de seis muertos y 15 heridos

ENTRETENIMIENTO

Luis de Llano informa acciones legales previo al estreno de la serie de Timbiriche por uso no autorizado de su imagen

Luis de Llano informa acciones legales previo al estreno de la serie de Timbiriche por uso no autorizado de su imagen

Fuerza Regida bate el récord de asistencia en el Palacio de los Deportes y supera a Shakira y Metallica

Personas Espaciales 2026 llega a CDMX: el congreso que reunirá a expertos en misiones lunares, medicina aeroespacial y tecno

Ari Borovoy niega supuesto encuentro con Mariana Ochoa y contradice a Gustavo Adolfo Infante

Lucero cree que el público la odiaría si entra a La Casa de los Famosos por este rasgo de su personalidad

DEPORTES

Chicharito Hernández se despide de la calvicie y sorprende con este radical cambio de look

Chicharito Hernández se despide de la calvicie y sorprende con este radical cambio de look

Cleveland Guardians vs Chicago White Sox: cuándo y dónde ver EN VIVO el Juego 4 de la Serie Divisional en la MLB desde México

Canelo vs Mbilli: Cartelera oficial de las funciones del 31 de octubre en Arabia Saudita

CMLL presenta a todas las participantes del Grand Prix de Amazonas 2026: así quedaron los equipos de México y el Internacional

Tigres vs Toluca: a qué hora y dónde ver a los Diablos de visita en el Volcán durante la Jornada 11 del Apertura 2026