México

Gobierno de México desmiente crisis en Tulum ante cancelación de vuelos: “Nunca nos han mencionado cuestiones de inseguridad”

Desde el 25 de octubre las aerolíneas Air Canada, WestJet e Air Transat abrirán rutas nuevamente a esta zona del Caribe

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Manuel Jaime Ramírez Camacho, director general del Tren Maya señaló que la cancelación de vuelos a Tulum de las aerolíneas Aeroméxico y Volaris no está relacionado con un tema de inseguridad.

“A nosotros nunca nos han mencionado cuestiones de inseguridad en Tulum”, informó.

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Durante la mañanera de este 8 de octubre en Palacio Nacional, el funcionario descartó que estas acciones sean por temas de violencia, asegurando que son cuestiones propias de las empresas, las cuales pueden estar vinculadas a diversas problemáticas globales.

Por lo que respecta a Aeroméxico manifestó que retiró temporalmente sus vuelos debió al alza de combustible. Mientras que Volaris solo restringió sus operación en el trayecto Guadalajara-Tulum, manteniendo los demás viajes.

Temporada baja en turismo en México

Asimismo, Ramírez Camacho recordó que actualmente el país está pasando por un temporada baja en turismo, pero recordó que en aproximadamente un mes este sector registrara un alta en visitantes nacionales e internacionales.

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“Viene la temporada alta, que es de noviembre a marzo, y nosotros ya tenemos mucha operaciones o reservas de otras aerolíneas”, dijo.

Anunció que desde el 25 de octubre, empresas aéreas extranjeras como Air Canada, WestJet e Air Transat, abrirán rutas nuevamente a Tulum.

Aeroméxico cancela vuelos a Tulum. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM
Aeroméxico cancela vuelos a Tulum. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Guerra en Irán afecta vuelos a nivel mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó la disminución de vuelos en Tulum al encarecimiento de la turbosina por la guerra en Irán, sosteniendo que el incremento en los costos de combustible afecta a la aviación de otros países.

Durante su conferencia matutina, respondió a los cuestionamientos sobre una posible revisión de tarifas aeroportuarias ante las quejas de compañías aéreas, afirmando que existe comunicación permanente con el sector, pero no confirmó cambios en los cobros ni medidas para garantizar el regreso de rutas suspendidas.

La mandataria mencionó entre las empresas con las que hay diálogo a Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobus y algunas aerolíneas regionales. Señaló que estas compañías también mantienen contacto con autoridades federales encargadas del transporte y con la Secretaría de Economía.

Aeroméxico suspende su conexión entre Tulum y Ciudad de México

La discusión ocurre después de que Aeroméxico suspendió temporalmente sus vuelos hacia y desde Tulum. El 30 de septiembre fue la última fecha programada para su conexión con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y, desde el 1 de octubre, la ruta dejó de aparecer en los itinerarios disponibles.

La empresa atribuyó el ajuste a condiciones de mercado y a una reorganización de su red, sin informar cuándo podría reanudar el servicio.

El retiro de esa ruta coincidió con un periodo de menor actividad turística. Representantes hoteleros informaron ocupaciones inferiores al 20% durante septiembre en establecimientos de la zona costera de Tulum; esa cifra corresponde a ese segmento y no al conjunto de alojamientos del municipio.

Sheinbaum colocó el caso dentro de un escenario internacional de mayores costos para el transporte aéreo. Explicó que la guerra en Irán elevó el precio de la turbosina y de otros combustibles, lo que ha repercutido en las operaciones de las aerolíneas.

Asimismo, reconoció que el destino quintanarroense enfrenta circunstancias adicionales, aunque no detalló cuáles son. Tampoco presentó cifras sobre el número de vuelos reducidos, las variaciones en el precio del combustible o la proporción de los ajustes atribuible a la turbosina.

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