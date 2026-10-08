México

¿Bajará el precio de la gasolina en México por el decreto de Trump? La verdad detrás del diésel rojo

Según datos de la EIA durante julio de 2026 hubo un flujo neto aproximado de 199 mil barriles diarios de destilados estadounidenses hacia México

Precio de gasolina en México. REUTERS/Raquel Cunha
Precio de gasolina en México. REUTERS/Raquel Cunha
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El precio de los combustibles representa una preocupación para transportistas, agricultores y consumidores, especialmente cuando las tensiones internacionales y las dificultades en el mercado energético presionan los costos. Ante este panorama, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en marcha una medida temporal para reducir parte de los gastos asociados con el diésel rojo.

La decisión abrió una interrogante entre los consumidores mexicanos: ¿el decreto estadounidense provocará una disminución en el precio del diésel en México? Aunque ambos países mantienen una relación comercial estrecha en materia de hidrocarburos, la disposición firmada por el mandatario estadounidense no modifica directamente los impuestos ni las condiciones que determinan los precios en las estaciones mexicanas.

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En el país, el Gobierno federal mantiene una estrategia para contener el costo de este energético y conservarlo por debajo de los 27 pesos por litro en las gasolineras adheridas al acuerdo. Sin embargo, la medida de EEUU podría tener repercusiones indirectas, dependiendo de cómo evolucione el mercado y de las tarifas del suministro.

Decreto de Donald Trump sobre el diésel rojo

Durante un acto en Nebraska, Trump firmó una orden para permitir temporalmente el uso en carretera del llamado diésel rojo, un combustible teñido que normalmente se destina a maquinaria agrícola, equipos industriales y vehículos que operan fuera de las vías públicas.

Aunque sus características son esencialmente las mismas que las del diésel convencional, este producto tiene un tratamiento fiscal distinto debido a los usos para los que está destinado.

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La disposición permitirá aplazar el impuesto federal especial de 24.4 centavos de dólar por galón durante el resto de 2026, sin intereses ni penalizaciones. Además, la administración estadounidense buscará que los gobiernos estatales adopten medidas similares.

El objetivo es reducir parte de los gastos de quienes dependen de la gasolina para transportar mercancías y operar maquinaria, en un contexto de encarecimiento internacional y limitaciones en la capacidad de refinación. No obstante, el pacto no establece un precio obligatorio más bajo para el diésel.

Infografía con datos sobre el diésel, ilustrada con una manguera de gasolina, barriles de petróleo, un calendario, un gráfico y una balanza.
Una infografía señala que el 87.4 % de las gasolineras en México vende el diésel a menos de 27 pesos por litro, según datos del monitoreo oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿La medida estadounidense puede reducir el precio en México?

La orden del jefe de Estado tiene efectos dentro de Estados Unidos y no elimina los impuestos mexicanos ni modifica de manera automática los precios en las estaciones nacionales.

Sin embargo, existe una conexión comercial que podría generar repercusiones indirectas. Según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), durante julio de 2026 hubo un flujo neto aproximado de 199 mil barriles diarios de destilados estadounidenses hacia México.

Por ello, los cambios en la disponibilidad y los costos mayoristas del combustible en la nación vecina podrían influir en el mercado mexicano, aunque no garantizan una reducción en los precios al público.

¿Cuánto cuesta el diésel en México durante octubre de 2026?

Mientras EEUU aplica su medida fiscal, México mantiene vigente la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina Regular y el Diésel, renovada en agosto por otros seis meses. El acuerdo busca conservar el litro de diésel por debajo de los 27 pesos en las estaciones participantes.

Según con la información más reciente proporcionada para octubre, el 87.4 % de las gasolineras monitoreadas, equivalente a 8 mil 933 establecimientos, vendía el combustible por debajo de ese límite.

Entre los precios reportados, una estación Pemex de Hermosillo, Sonora, ofrecía el litro a 26.95 pesos, mientras que una sucursal de BP en Amozoc, Puebla, registraba 29.99 pesos.

Así, aunque el decreto de Trump podría contribuir indirectamente a aliviar algunas presiones del mercado energético, no representa una reducción automática para los automovilistas mexicanos. El precio nacional seguirá dependiendo de las condiciones del suministro y de las medidas aplicables en México.

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