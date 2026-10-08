México

Coacalco sin agua por megafuga en línea principal: estas son las colonias afectadas

El corte total comenzó este jueves 8 de octubre y afecta a habitantes de 21 colonias de la parte alta del municipio

Corte de agua - Portada
Fuga de agua en Coacalco afectará el suministro en 21 colonias del municipio FOTO: SAÚL LÓPEZ / CUARTOSCURO.COM
Guardar

Al menos 21 colonias de Coacalco se quedaron sin suministro de agua potable desde las primeras horas de este jueves 8 de octubre, debido a una megafuga registrada en una línea principal de conducción de 36 pulgadas, por lo que el organismo operador suspendió de manera temporal el servicio para realizar las reparaciones.

El Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Coacalco (SAPASAC) informó que la fuga provocaba una pérdida importante de agua, situación que obligó a detener la operación de distintas líneas de distribución, tanques y pozos que abastecen a la zona afectada.

PUBLICIDAD

La suspensión comenzó a las 00:00 horas de este jueves y se mantiene mientras el personal realiza las maniobras necesarias para localizar, reparar y sustituir el tramo de tubería que presentó la falla.

¿Qué colonias de Coacalco se quedaron sin agua?

Fuga de agua suspensión Coacalco Edomex
Fuga de agua suspensión Coacalco Edomex (especial)

De acuerdo con la información difundida por SAPASAC, las colonias afectadas por el corte total del suministro son:

  • Bosques de Coacalco
  • Lomas de Coacalco
  • Los Acuales
  • Loma Bonita
  • Zacuauhtitla
  • Las Manzanas
  • Arte y Publicidad
  • El Ranchito
  • República Mexicana
  • Los Obeliscos
  • Ex Rancho San Felipe
  • San José 1ª Sección
  • Granjas de San Cristóbal
  • Cor Cabecera
  • El Oasis
  • El Ejidal
  • Cabecera Municipal
  • La Cima
  • Conjunto Jalatlaco
  • Villa de las Manzanas
  • El Gigante

Las autoridades señalaron que el corte afecta principalmente a la parte alta de Coacalco, donde la interrupción del suministro estará relacionada con el tiempo que duren las labores de reparación y con la recuperación de los niveles de agua en la infraestructura de distribución.

¿Cuándo regresará el agua en Coacalco?

Fuga de Agua Coacalco Edomex
Fuga de Agua en Coacalco el 23 de septiembre de 2026 (Sapasac/FB)

Hasta el momento, SAPASAC no ha establecido una hora exacta para restablecer el servicio en las 21 colonias.

El organismo indicó que los trabajos son de carácter urgente y que el personal permanecerá en la zona para atender la avería y avanzar en la recuperación del suministro.

PUBLICIDAD

Una vez terminada la reparación, será necesario recuperar de manera gradual los niveles de caudal y presión en la red, por lo que el regreso del agua podría no ser inmediato en todas las colonias.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a los habitantes racionar el agua disponible y hacer un uso responsable del líquido mientras concluyen los trabajos.

La suspensión representa una afectación para miles de habitantes de Coacalco, quienes deberán tomar previsiones para contar con agua durante el periodo que permanezca fuera de operación la infraestructura dañada.

Hasta ahora, tampoco se ha informado de manera oficial sobre un esquema extraordinario de distribución mediante pipas para las colonias afectadas.

SAPASAC mantiene las labores para reparar la megafuga y señaló que informará sobre la evolución de los trabajos y la normalización del servicio conforme avance la atención de la emergencia.

Por ello, los habitantes de las 21 colonias deberán mantenerse atentos a los canales oficiales del organismo operador para conocer cualquier actualización sobre el restablecimiento del agua potable en Coacalco.

Temas Relacionados

AguaFuga de AguaCorte de aguaCoacalcoEdomexmexico-noticiasÚltima hora

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estado de las estaciones del Metrobús en esta última hora del 8 de octubre

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Estado de las estaciones del Metrobús en esta última hora del 8 de octubre

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 8 de octubre

La divisa estadounidense experimentó un avance en su valor respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 8 de octubre

Temblor hoy 8 de octubre en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 8 de octubre en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Diariamente y cada hora se realiza un monitoreo de la calidad del aire en el Valle de México

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cárteles mexicanos necesitarán reclutar 500 personas por semana para 2027, revela investigación

Cárteles mexicanos necesitarán reclutar 500 personas por semana para 2027, revela investigación

Aburrido, manipulador y obsesionado con su ganado: así era “El Mayo” Zambada en el Cártel de Sinaloa, según “El Grande”

Comisión Nacional de Búsqueda envía equipo especializado a Nayarit tras hallazgo de presunto centro de exterminio

Exjefe de la DEA elogia a García Harfuch por captura de ‘El Tanque’, pero pide enviar a Rocha Moya a EEUU: “Sería un gran logro”

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de octubre: alistan marcha a Palacio Nacional para exigir búsqueda de 7 desaparecidos en Guerrero

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es Heydee Hofmann? La esposa de un integrante de Molotov que confundieron con Inés Gómez Mont

¿Quién es Heydee Hofmann? La esposa de un integrante de Molotov que confundieron con Inés Gómez Mont

Memo Schutz y Vero rompen el silencio sobre su matrimonio y el shippeo con Brianda Deyanara

¿Inés Gómez Mont volvió a México? La verdad detrás de la foto en el ‘GaliFest’ que encendió los rumores

Quiénes son los nominados de la quinta semana en La Granja VIP 2026

¿Recuerdas a Edgar? El protagonista del primer video viral de México volvió a caer, pero ahora por amor

DEPORTES

¿Qué es el martinete? La llave prohibida en lucha libre que el Hijo de Fishman aplicó a El Búho antes de su muerte

¿Qué es el martinete? La llave prohibida en lucha libre que el Hijo de Fishman aplicó a El Búho antes de su muerte

El Búho Pineda, Perro Aguayo Jr. y La Parka: tragedias que marcaron la lucha libre mexicana

Aficionada que presenció la muerte de El Búho cuenta qué pasó en la lucha con el Hijo de Fishman: “Pensamos que era parte del show”

Clausuran el Deportivo 11 de Julio, escenario donde murió el réferi El Búho Pineda

El Tala Rangel ataja las críticas por sus fallas ante Estados Unidos: “Se ha hecho más escándalo del que realmente es”