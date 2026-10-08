Coacalco sin agua por megafuga en línea principal: estas son las colonias afectadas

Fuga de agua en Coacalco afectará el suministro en 21 colonias del municipio FOTO: SAÚL LÓPEZ / CUARTOSCURO.COM

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Al menos 21 colonias de Coacalco se quedaron sin suministro de agua potable desde las primeras horas de este jueves 8 de octubre, debido a una megafuga registrada en una línea principal de conducción de 36 pulgadas, por lo que el organismo operador suspendió de manera temporal el servicio para realizar las reparaciones.

El Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Coacalco (SAPASAC) informó que la fuga provocaba una pérdida importante de agua, situación que obligó a detener la operación de distintas líneas de distribución, tanques y pozos que abastecen a la zona afectada.

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La suspensión comenzó a las 00:00 horas de este jueves y se mantiene mientras el personal realiza las maniobras necesarias para localizar, reparar y sustituir el tramo de tubería que presentó la falla.

¿Qué colonias de Coacalco se quedaron sin agua?

Fuga de agua suspensión Coacalco Edomex (especial)

De acuerdo con la información difundida por SAPASAC, las colonias afectadas por el corte total del suministro son:

Bosques de Coacalco

Lomas de Coacalco

Los Acuales

Loma Bonita

Zacuauhtitla

Las Manzanas

Arte y Publicidad

El Ranchito

República Mexicana

Los Obeliscos

Ex Rancho San Felipe

San José 1ª Sección

Granjas de San Cristóbal

Cor Cabecera

El Oasis

El Ejidal

Cabecera Municipal

La Cima

Conjunto Jalatlaco

Villa de las Manzanas

El Gigante

Las autoridades señalaron que el corte afecta principalmente a la parte alta de Coacalco, donde la interrupción del suministro estará relacionada con el tiempo que duren las labores de reparación y con la recuperación de los niveles de agua en la infraestructura de distribución.

¿Cuándo regresará el agua en Coacalco?

Fuga de Agua en Coacalco el 23 de septiembre de 2026 (Sapasac/FB)

Hasta el momento, SAPASAC no ha establecido una hora exacta para restablecer el servicio en las 21 colonias.

El organismo indicó que los trabajos son de carácter urgente y que el personal permanecerá en la zona para atender la avería y avanzar en la recuperación del suministro.

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Una vez terminada la reparación, será necesario recuperar de manera gradual los niveles de caudal y presión en la red, por lo que el regreso del agua podría no ser inmediato en todas las colonias.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a los habitantes racionar el agua disponible y hacer un uso responsable del líquido mientras concluyen los trabajos.

La suspensión representa una afectación para miles de habitantes de Coacalco, quienes deberán tomar previsiones para contar con agua durante el periodo que permanezca fuera de operación la infraestructura dañada.

Hasta ahora, tampoco se ha informado de manera oficial sobre un esquema extraordinario de distribución mediante pipas para las colonias afectadas.

SAPASAC mantiene las labores para reparar la megafuga y señaló que informará sobre la evolución de los trabajos y la normalización del servicio conforme avance la atención de la emergencia.

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Por ello, los habitantes de las 21 colonias deberán mantenerse atentos a los canales oficiales del organismo operador para conocer cualquier actualización sobre el restablecimiento del agua potable en Coacalco.