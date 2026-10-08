Banda roba figura gigante de San Judas Tadeo en León y se hacen virales: autoridades detienen a uno de los implicados en Guanajuato

Imágenes de una cámara de seguridad muestran el momento en que un hombre sustrae una figura de San Judas Tadeo de una tienda de artículos religiosos en León, Guanajuato. En la grabación se observa la presencia de tres personas en el lugar antes de que el individuo tome la escultura colocada junto al acceso y camine hacia la calle con ella.

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El robo de una imagen de San Judas Tadeo ocurrido en pleno centro de León podría tener ya a uno de sus presuntos responsables identificado, luego de que autoridades detuvieron a dos hombres y una mujer señalados por su posible participación en varios robos de mercancía en la zona de Las Joyas.

La imagen religiosa, cuyo hurto quedó registrado por cámaras de seguridad de un establecimiento dedicado a la venta de artículos religiosos, no fue localizada entre los objetos asegurados durante la detención. Sin embargo, las autoridades investigan si uno de los detenidos corresponde con las características de la persona captada durante el robo.

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El atraco de San Judas Tadeo ocurrió la tarde de este martes en un local ubicado en la zona Centro de León. De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad, al menos seis personas habrían participado en el robo.

Robo León Guanajuato San Judas Tadeo (especial)

Mientras algunos de los integrantes del grupo aparentemente distraían a los empleados, otros observaron la imagen religiosa y revisaron incluso la posibilidad de cargarla debido a su tamaño y peso.

Finalmente, uno de los sujetos tomó la figura y salió corriendo del establecimiento, mientras sus presuntos cómplices abandonaron el lugar en distintas direcciones.

Las cámaras de seguridad registraron la forma en que el grupo habría coordinado el robo, desde la distracción de los trabajadores hasta la salida de la persona que cargó con la imagen de San Judas Tadeo.

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El caso llamó la atención por las características del botín, pues los presuntos delincuentes ingresaron a un establecimiento especializado en artículos religiosos y se llevaron precisamente la imagen del santo conocido popularmente como el patrono de las causas difíciles.

Detienen a tres por robos en Las Joyas

Detenidos por robo en León, Guanajuato, el sujeto de playera blanca estaría vinculado al robo de una pieza gigante de San Judas Tadeo (especial)

Posteriormente, la Secretaría de Seguridad informó sobre la detención de tres personas, dos hombres y una mujer, quienes fueron denunciados por locatarios del polígono de Las Joyas por presuntamente cometer diversos robos de mercancía.

Luego de recibir los reportes, elementos de seguridad ubicaron a los sospechosos, quienes intentaron escapar a bordo de una camioneta Chevrolet Equinox.

La huida derivó en una persecución que terminó con la detención de las tres personas.

Durante la revisión del vehículo, los agentes localizaron diversos tipos de mercancía que presuntamente estarían relacionados con los robos denunciados por comerciantes de la zona.

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Aunque la imagen de San Judas Tadeo no apareció dentro de la camioneta, las autoridades establecieron una posible relación entre uno de los detenidos y el robo ocurrido en la tienda de artículos religiosos.

La identificación estaría basada en las características del presunto responsable que fueron captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento.

Por ello, uno de los tres detenidos quedó bajo investigación por su posible participación en el robo de la imagen religiosa, mientras las autoridades correspondientes continúan con las indagatorias para determinar si existe una relación directa con el grupo que ingresó al negocio.

Hasta el momento, San Judas Tadeo no ha sido localizado.

Las autoridades deberán determinar la responsabilidad de cada una de las personas detenidas y establecer si alguno de ellos participó en el robo de la imagen que quedó registrado por las cámaras de seguridad.

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El caso ha generado comentarios entre comerciantes y ciudadanos de León debido a lo peculiar del robo, ocurrido en una tienda de artículos religiosos y cuyo principal botín fue precisamente una imagen de San Judas Tadeo.