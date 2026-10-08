Arantza Ruiz da marcha atrás tras la polémica con Ese Pérez y Cynthia Klitbo: “Fue mi estupidez humana”

La Casa de los Famosos México: Cynthia Klitbo estalla contra Ese Pérez por fuerte insulto a Arantza Ruiz

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Arantza Ruiz decidió poner un alto a la polémica que la involucró con Ese Pérez y Cynthia Klitbo antes de la final de La Casa de los Famosos México 2026. La actriz habló ante medios de comunicación y reconoció que su reacción partió de algo que leyó en redes sociales, pero que nunca escuchó directamente de boca del influencer. Con esa aclaración, ofreció una disculpa a Ese Pérez y admitió que el conflicto terminó creciendo mucho más de lo que, considera ahora, debió crecer.

“La neta fue absoluta y completamente mi estupidez humana”, dijo Arantza al explicar lo ocurrido. La actriz relató que no atravesaba un buen momento emocional y que la falta de descanso influyó en la manera en que interpretó las publicaciones que circulaban sobre ella. “Cuando uno no está durmiendo bien, no está en sus cinco sentidos, las cosas se sienten más grandes de lo que son”, señaló, antes de reconocer que se tomó de manera personal una situación que no había comprobado directamente.

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Su postura actual se centra en una idea: si no existe una grabación que permita comprobar que Ese Pérez pronunció las palabras que se le atribuyeron, no considera correcto responsabilizarlo por ellas. “Si no hay clip, el hecho de que personas digan que se dijo, nada se puede comprobar”, expresó. Así, Arantza quiso separar su malestar personal de una acusación contra el creador de contenido y asumir la parte que le corresponde en una controversia que terminó involucrando también a Cynthia Klitbo.

Arantza reconoce el error y ofrece una disculpa pública

(Captura de pantalla YouTube)

La actriz explicó que su molestia comenzó después de encontrarse con publicaciones y mensajes en redes sociales en los que usuarios aseguraban que Ese Pérez había hecho comentarios sobre su vestuario. En medio de esa conversación apareció la versión de que el influencer la habría comparado con “las del Hong Kong”, mientras que posteriormente Cynthia Klitbo llevó el señalamiento todavía más lejos al afirmar que había sido llamada “prostituta”. Sin embargo, Arantza dejó claro que ella no escuchó directamente ninguna de esas expresiones.

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“Los tuits están, lo que no existe es un clip de él diciéndolo”, puntualizó. Para la actriz, esa diferencia es fundamental porque una publicación en redes puede demostrar que determinadas personas hablaron sobre el tema, pero no necesariamente que la persona señalada haya pronunciado las palabras que otros le atribuyeron. “Si el clip no existe, adjudicárselo a una persona es absolutamente un error”, sostuvo.

Arantza también aclaró que sentirse afectada por comentarios sobre su imagen no significa que tenga derecho a convertir esa percepción en una acusación contra alguien. “Yo no he visto nada”, reconoció ante los medios. Y después fue todavía más directa: “Mi disculpa es de que, güey, tienen toda la razón”. Con esa frase, la actriz dio por sentado que debió distinguir entre lo que había leído y aquello que podía comprobar, una diferencia que, a su juicio, se perdió mientras la controversia tomaba fuerza en redes sociales.

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Cynthia Klitbo salió en su defensa, pero Arantza marca distancia

Ese Pérez aclara si demandará a Cynthia Klitbo y Arantza Ruiz por las falsas acusaciones en su contra

Durante el conflicto, Cynthia Klitbo tomó partido por Arantza y cuestionó públicamente que una mujer fuera juzgada por la ropa que llevaba. La actriz también calificó como inadmisible cualquier expresión que pudiera interpretarse como violencia de género y señaló a Ese Pérez por los comentarios que, según su versión, habría realizado. El equipo del influencer rechazó los señalamientos y sostuvo que la controversia podía perjudicar su imagen antes de la final del reality.

Arantza, sin embargo, explicó que la intervención de Cynthia no significa que ella quiera mantener abierta la confrontación. Incluso agradeció que la actriz haya reaccionado para defenderla. “En caso de que esto hubiera sido como algo mucho más grande, pues güey, le agradezco que salga a defender, ¿no? Y que brinque por mí”, comentó. Al mismo tiempo, dejó claro que no pretende decidir cómo debe manejar Cynthia sus propios conflictos.

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“Al final Cinthia es una mujer que tiene sus principios y tiene sus valores y tiene manera de pelear sus batallas”, dijo Arantza. Después agregó una frase que marca una frontera clara entre su experiencia y la relación entre ambas figuras: “La tía Cinthia yo la amo y la adoro, pero ya el como ella lleve su relación con Ese yo no tengo nada que ver”. De esta manera, la actriz agradeció el respaldo recibido sin asumir como propio el enfrentamiento que pueda existir entre Cynthia Klitbo y Ese Pérez.

Ese Pérez responde y Arantza busca cerrar la controversia

El creador de contenido se defendió de las acusación sobre un supuesto robo de un celular en la preparatoria. (Captura de pantalla )

Ese Pérez también reaccionó a la polémica después de la final de La Casa de los Famosos México 2026. El influencer, identificado como Jesús Ángel Pérez, descartó por el momento presentar una demanda por los señalamientos relacionados con Arantza y pidió a sus seguidores no engancharse con el conflicto.

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La controversia se había intensificado después de que Cynthia Klitbo utilizara Instagram para asegurar que Ese Pérez había llamado “prostituta” a Arantza y que la actriz había pasado el día llorando por ese supuesto comentario. Klitbo incluso pidió al público considerar el señalamiento antes de votar en la final del reality. Frente a ello, el equipo de Ese Pérez rechazó las acusaciones y sostuvo que los señalamientos buscaban afectar su imagen en un momento especialmente relevante.

Ahora, con la declaración de Arantza, la propia actriz insiste en que no pretende acusar ni difamar al influencer. “No es culpa de Ese Pérez que las cosas se digan de esa manera”, afirmó. También reconoció que debió explicar desde el principio que su malestar provenía de los tuits y publicaciones que había leído, sin adjudicar automáticamente esas expresiones a una persona. “Creo que es un tema que ya, ya cholé, no es necesario”, concluyó, mientras pidió que la situación se entienda desde lo que realmente pudo comprobar y no desde todo aquello que terminó circulando alrededor de la polémica.

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