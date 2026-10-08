Agreden a mamá de niña con cáncer al encarar a Rocío Nahle por desabasto oncológico

(Gobierno de Veracruz/Captura de pantalla)

Guardar

Una integrante de la escolta de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, empujó y sujetó del brazo este 7 de octubre a Cora de Jesús Rodríguez, madre de una niña con cáncer, cuando intentó acercarse a la mandataria para exigirle medicamentos oncológicos dentro del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV).

El incidente ocurrió durante una visita que la propia gobernadora calificó como no programada. Nahle aseguró que, según su revisión personal, el área de Oncología del hospital tiene la farmacia surtida en un 95%, el área general en 70% y el almacén en 89%, cifras que contrastan con las denuncias sostenidas durante meses por las madres de pacientes oncológicos.

PUBLICIDAD

El video muestra el forcejeo entre la escolta y la madre

Cora de Jesús reclama a Rocío Nahle por el desabasto de medicamentos oncológicos en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz y recibe un empujón de la escolta de la gobernadora. (Cora de Jesús)

Un video que circula en redes sociales documenta la secuencia completa del altercado. En las imágenes, Cora de Jesús se dirige directamente a la gobernadora: “Quiero hablar con la gobernadora, por qué me prohíbe”, dice, mientras una mujer del equipo de seguridad de Nahle la empuja y responde: “Nadie te está prohibiendo nada”.

La madre insiste y pide que la gobernadora la mire de frente: “Deme la cara, si usted está aquí por nosotros, por eso es nuestra gobernadora”. En ese momento reclama directamente la agresión física: “No me empujes, no me empujes. Me empuja, no me empuje, me está lastimando, quiero hablar con usted”.

PUBLICIDAD

Nahle intervino en el forcejeo con una advertencia ambigua —“a ver, cuidado”— antes de prometer atenderla afuera y, de inmediato, desacreditarla: “Usted no es madre de familia”. Entre lágrimas la mujer le respondió: “Claro que sí, tengo dos hijos, dos hijos”, a lo que la mandataria contestó que “a los niños no los vamos a utilizar”.

La misma elemento de seguridad señalada en el video ha sido acusada en ocasiones anteriores de agredir a reporteras durante encuentros con la mandataria estatal, de acuerdo con información de Latinus.

Las madres acusan montaje antes de la visita de la gobernadora

La gobernadora afirmó que los medicamentos oncológicos registran 95% de abasto, mientras las familias acusan montaje. (X/@rocionahle)

Cora de Jesús Rodríguez y Yunuet Yazmín Segovia, voceras del movimiento Madres de Niños con Cáncer, declararon a Latinus que personal del hospital llenó los anaqueles de la farmacia una semana antes de la llegada de Nahle “para que tuviera justificación para desacreditarnos”.

PUBLICIDAD

Nahle defendió su gestión en entrevista posterior y reiteró que la visita no fue anunciada: “No avisé a nadie, no sabían que yo iba a llegar. No fue una programación. Eso es como encontré el día de hoy”.

La acusación se suma a la tensión que arrastra el conflicto por el desabasto desde la mega marcha realizada el domingo pasado en Xalapa.

“Pensamos que fue orden de Nahle porque está ensoberbecida y busca desacreditarnos antes que resolver el problema del desabasto. No sabe escuchar. El desabasto sigue. Ponen las cajas de medicamentos justo antes de su visita para justificar que decimos mentiras”, reprocharon las madres citadas por dicho medio.

PUBLICIDAD

La gobernadora tenía programada una segunda parada en el hospital de Tarimoya, también en el puerto de Veracruz, pero optó por no asistir.

Cora de Jesús resumió su versión del encuentro ante los reporteros presentes: “Me agredió, me dijo que no era yo madre de niños con cáncer, se atrevió a gritarme y decirme que no utilizara a los niños y la verdad es una pena que sea nuestra gobernadora y que se dirija hacia una madre que ha luchado tanto durante tantos años de esa forma”.

Padres de niños con cáncer denuncian a Olán Aparicio y “Andy” López Beltrán ante la FGR

Familiares de menores con cáncer acudirán a la FGR para denunciar a Andy López Beltrán y Amílcar Olán por los presuntos efectos del desabasto de tratamientos. En su querella plantearán acusaciones por genocidio, delincuencia organizada y homicidio culposo. (Cuartoscuro/Redes sociales)

El mismo 7 de octubre, mientras ocurría el altercado en el HAEV, padres de niñas y niños con cáncer presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio y Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

PUBLICIDAD

La querella fue encabezada por el Movimiento Nacional por la Salud “Papás de Niños con Cáncer”, la Fundación Nicoatole A.C. y De Corazón A.C.

Los denunciantes acusan a ambos de genocidio, delincuencia organizada y homicidio culposo por un presunto esquema de contratos irregulares en la compra de medicamentos oncológicos. Según los cálculos de las propias organizaciones, más de 5,000 niñas y niños habrían muerto en el país como consecuencia de la falta de tratamientos oportunos.

La denuncia documenta el origen de los contratos cuestionados. Olán Aparicio es dueño de Romedic S.A. de C.V., empresa constituida en 2020 que recibió más de 490,000,000 de pesos en contratos de los gobiernos morenistas de Tabasco y Quintana Roo entre 2020 y 2022 para surtir medicamentos con recursos del extinto Instituto de Salud para el Bienestar.

PUBLICIDAD

Tres meses después de que Mara Lezama asumiera como gobernadora de Quintana Roo, su administración otorgó a Romedic un contrato por 274,000,000 de pesos para la compra de medicamentos. Seis días antes de esa firma, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios había incluido a la empresa en la lista de distribuidores que no cumplen con la regulación sanitaria.