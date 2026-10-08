México

Adulto mayor da un cabezazo a estudiante tras broma del timbre en CDMX

Una aparente travesura terminó en una pelea callejera luego de que el propietario saliera de su vivienda y confrontara a los jóvenes

Lo que comenzó como una travesura terminó con insultos, forcejeos y un cabezazo contra uno de los jóvenes, según muestra el video viral.

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Una aparente broma estudiantil terminó en una confrontación física en calles de Tláhuac, luego de que un grupo de jóvenes tocara el timbre de una vivienda y se retirara del lugar. El propietario del inmueble, un hombre de la tercera edad, salió para reclamarles y el intercambio de palabras rápidamente escaló hasta los golpes, en una escena que quedó registrada en video y posteriormente comenzó a circular en redes sociales.

De acuerdo con las imágenes difundidas, los estudiantes caminaban por la vía pública cuando uno de ellos decidió accionar el timbre de una casa como parte de una presunta travesura. La situación parecía haber terminado en ese momento, pero el habitante del domicilio reaccionó al percatarse de lo ocurrido.

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El hombre salió de la vivienda y comenzó a perseguir a los jóvenes para exigirles una explicación por lo que habían hecho. Lo que pudo haber quedado en un simple reclamo terminó convirtiéndose en una discusión que involucró a varias personas.

“Pídele disculpas a mi mamá”: el reclamo que encendió la discusión

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

En medio de los primeros intercambios, el propietario dejó claro que estaba molesto por la conducta de los estudiantes y exigió que uno de ellos ofreciera disculpas.

“Pídele disculpas a mi mamá, hija de tu pinche madre”, se escucha decir al hombre durante la discusión.

La situación continuó aumentando de intensidad mientras los jóvenes intentaban responder a los reclamos. En otro momento del enfrentamiento, el adulto mayor lanzó una nueva advertencia: “A ver, no, entonces no te pases de verga”.

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El hombre también argumentó que su madre era una persona de la tercera edad y cuestionó que los jóvenes hubieran realizado la broma frente a su vivienda.

“Mi mamá es una persona adulta mayor”, expresó durante el altercado.

Posteriormente, el propietario lanzó otra amenaza contra los estudiantes: “La próxima vez te reparto tu puta madre”.

Los jóvenes, por su parte, intentaron explicar que ya habían ofrecido disculpas por tocar el timbre.

El enfrentamiento terminó con un cabezazo

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La discusión dejó de ser únicamente verbal cuando se produjo un forcejeo entre los involucrados. En medio de la confrontación, el propietario terminó golpeando a uno de los jóvenes con un cabezazo directamente en el rostro.

La agresión provocó inmediatamente la reacción de los estudiantes, quienes reclamaron al adulto mayor por haber utilizado la fuerza.

“Oiga que pedo”, expresó uno de los jóvenes después del golpe.

Otro de los presentes cuestionó directamente la conducta del hombre: “Hey que le pasa, porque le pega”.

Ante la escalada del conflicto, los estudiantes comenzaron a pedir la intervención de las autoridades.

“Llamale a una patrulla, está loco”, se escucha decir en el video.

Mientras la discusión continuaba, uno de los jóvenes insistió en que el grupo ya había reconocido la travesura y había ofrecido disculpas.

“Ya le pedimos disculpas”, afirmó.

Redes sociales se dividen por la pelea

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Las imágenes provocaron una discusión entre los usuarios de redes sociales. El debate se centró principalmente en determinar hasta dónde puede llegar una persona al enfrentar una travesura y qué responsabilidad tienen los jóvenes al realizar este tipo de bromas.

Algunos internautas consideraron que los estudiantes debieron evitar tocar el timbre de una vivienda ajena y señalaron que la conducta pudo resultar molesta para los habitantes del domicilio.

Otros usuarios, en cambio, cuestionaron que el adulto mayor haya recurrido a la violencia física y consideraron que el reclamo pudo haberse realizado únicamente mediante la vía verbal o solicitando la intervención de las autoridades.

El video no permite establecer por sí solo todos los antecedentes de la confrontación ni determinar las responsabilidades legales de cada involucrado. Lo que sí muestra es cómo una acción aparentemente menor terminó convirtiéndose en una pelea en plena vía pública.

El caso volvió a generar conversación sobre las llamadas “bromas” entre jóvenes, los límites de la convivencia vecinal y la manera en que deben resolverse los conflictos cuando una conducta molesta altera la tranquilidad de una comunidad.

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