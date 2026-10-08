Embajador de EEUU y SRE hablan de “cooperación sin subordinación” en medio del caso de la academia policial en Querétaro

La reunión del diplomático con el canciller Velasco y su presencia en Palacio Nacional se producen en medio de un diferendo sin respuesta pública sobre los alcances de la cooperación en seguridad con Estados Unidos

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El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, sostuvo este jueves 8 de octubre una reunión con el canciller Roberto Velasco en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y arribó a Palacio Nacional, donde la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza un encuentro con empresarios. Ambos hechos ocurren tres días después de que la mandataria pidió a la cancillería hablar con el diplomático y con el gobernador de Querétaro por la Academia Internacional de Capacitación Policial.

¿Qué informó la SRE sobre la reunión con Johnson?

@SRE_mx

A través de su cuenta oficial en X, la SRE informó que Velasco se reunió “esta mañana” con Johnson para dar seguimiento a distintos temas de la agenda bilateral.

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De acuerdo con la dependencia, conversaron sobre los resultados positivos de la cooperación en seguridad, con base en los principios que guían la relación:

Respeto a la soberanía e integridad territorial.

Responsabilidad compartida .

Confianza mutua .

Cooperación sin subordinación.

En el texto difundido por la SRE no se menciona de manera expresa la academia de Querétaro. Hasta el momento, la cancillería no ha detallado si ese tema se abordó en la conversación.

Johnson llega a Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el diplomático asistiría al encuentro de la AmCham, mientras reportes periodísticos indican que el gobierno habría rechazado una cita privada, sin confirmación oficial hasta ahora

Según medios como MVS Noticias, el embajador ingresó a Palacio Nacional por la calle de Corregidora cerca de las 12:30 horas. En su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que Johnson acudiría porque se realizaría una reunión con integrantes de la American Chamber of Commerce of Mexico (AmCham).

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“Viene hoy porque tenemos una reunión con empresarios de Estados Unidos, del American Chamber”, dijo la presidenta en la Mañanera.

El antecedente: la petición de Sheinbaum del lunes

La mandataria cuestionó que ambos colocaran la primera piedra de un centro policial en Querétaro sin invitar a la Defensa, la SRE ni al Gabinete de Seguridad federal en ese acto

El 5 de octubre, durante la conferencia matutina, Sheinbaum cuestionó que el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, invitara a Johnson a la colocación de la primera piedra de la academia, sin convocar a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Gabinete de Seguridad federal ni a la SRE.

La mandataria señaló que una academia internacional vinculada con delincuencia organizada, que son delitos federales, requiere la intervención del gobierno federal. De acuerdo con El Universal, afirmó: “Pedí el día de hoy que el secretario de Relaciones Exteriores llame al embajador”.

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Según Aristegui Noticias, indicó que cualquier capacitación de agencias estadounidenses en México con motivos de seguridad debe pasar por la SRE y por la Ley de Seguridad Nacional.

Sheinbaum también afirmó que el gobierno mantiene buena relación con el gobierno de Querétaro y con el embajador. De acuerdo con SPR Informa, dijo que Johnson ha ayudado a resolver diversos temas con Washington.

¿Qué se sabe de la academia?

El embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, acompaña al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, en la colocación de la primera piedra de la Academia Estatal de Interdicción de Querétaro, este 3 de octubre de 2026 en Ciudad de México. La instalación, financiada con apoyo de Estados Unidos, se dedica a la capacitación de autoridades mexicanas en la detección e intercepción de drogas, armas y dinero ilícito. (Crédito: X/@USAmbMex)

La ceremonia de colocación de la primera piedra se realizó el 2 de octubre, según la mayoría de los medios consultados (algunos reportes ubican el acto en otra fecha del fin de semana). El proyecto se construirá en el complejo Rhino, sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro.

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De acuerdo con medios como Cultura Colectiva, la academia contempla formación policial en áreas como tráfico de drogas, armas y flujos de dinero ilícito. En el evento, Johnson afirmó que Querétaro fue elegido para albergar una academia única en su tipo en América Latina, según SPR Informa.

Versiones sobre la notificación a la SRE

Gobierno de Querétaro responde a Sheinbaum: avisó una semana antes del evento con el embajador. Especial

La SRE confirmó que recibió el 25 de septiembre un oficio del gobierno de Querétaro sobre la visita de Johnson. Según medios como ABC Noticias, la cancillería precisó que el documento no especificaba que se tratara de un mecanismo de cooperación internacional en materia de seguridad.

Por su parte, el gobierno de Querétaro ha sostenido que sí notificó a la SRE sobre la visita del embajador, de acuerdo con El Chamuco.

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La Jornada reportó que Sheinbaum señaló que el proyecto no fue notificado al Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG) ni a la SRE, ni tampoco el apoyo que recibiría de agencias estadounidenses. Blanco y Negro informó que Velasco ya conversó con Kuri.

¿Qué sigue?

Hasta el momento no se ha informado oficialmente si la academia será revisada por el GANSEG ni bajo qué esquema podría continuar el proyecto. Tampoco se ha detallado públicamente qué respondió Johnson a la petición de explicaciones, más allá de lo comunicado por la SRE.

La reunión en Palacio Nacional también coincide con conversaciones bilaterales sobre comercio y aranceles, según Énfasis.