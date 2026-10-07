México

Sebastián Poza confiesa que la producción de la serie de Timbiriche les prohibió tener contacto con los integrantes originales

El actor, que interpreta a Benny Ibarra explicó por qué el elenco tuvo que construir sus personajes a partir de investigación y referencias

Un hombre viste un abrigo gris y pantalón amplio sobre un escenario con reflectores y una pantalla de fondo
El actor Sebastián Poza posa en un escenario iluminado durante la presentación del proyecto musical Timbiriche. (Infobae México/Selene Miranda)
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Sebastián Poza se encuentra entre los actores que darán vida a los integrantes de Timbiriche en la nueva producción de ViX, una ficción que reconstruye distintas etapas de la agrupación y que llegará a la plataforma el 9 de octubre. Para el intérprete, asumir el papel de Benny Ibarra significó acercarse a una historia que forma parte de la memoria musical de varias generaciones.

En entrevista exclusiva con el medio digital El Junket, el actor reconoció que participar en el proyecto le produjo una mezcla de emoción y responsabilidad. “Representa, pues, mucho respeto y mucho valor para poder interpretar una historia real”, explicó al hablar de lo que significó incorporarse al elenco.

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“Estamos haciendo a personas reales y pues se tiene que tratar con mucho respeto”. Para él, formar parte de Timbiriche terminó siendo una experiencia especial: “Timbiriche es algo enorme y poder formar parte de ello fue mágico”.

Sebastián Poza no tuvo contacto directo con los integrantes

Nueve personas vestidas de fiesta posan en un escenario frente a un letrero de neón rojo con el nombre Timbiriche
Un grupo de nueve actores posa alineado en un escenario frente a un letrero de neón que lleva el nombre Timbiriche. (Infobae México/Selene Miranda)

Una de las particularidades del proceso fue que los actores no tuvieron acceso directo a los integrantes originales de Timbiriche. Poza explicó que la producción decidió mantener cierta distancia para que la construcción de los personajes surgiera principalmente de la investigación y del material disponible.

“Ni siquiera nos permitieron como que tener contacto directo con ellos”, contó el actor. Según explicó, el elenco tuvo que observar y estudiar a las figuras que representaría para encontrar elementos que ayudaran a desarrollar sus interpretaciones sin depender de una comunicación personal con ellas.

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El intérprete incluso relató que algunos compañeros intentaron comunicarse por correo con integrantes del grupo, aunque desconoce si recibieron respuesta.

Macarena García y Osvaldo Benavides también enfrentan personajes inspirados en figuras reales

Nueve jóvenes vestidos con ropa elegante posan alineados frente a un letrero luminoso con la palabra Timbiriche
Los integrantes del elenco posan en un escenario frente a un letrero de neón con el nombre Timbiriche durante un evento mediático. (Infobae México/Selene Miranda)

Sebastián Poza no es el único integrante del reparto que tuvo que acercarse a una figura reconocida de la historia de Timbiriche. Macarena García interpreta a un personaje inspirado en Sasha Sokol, mientras que Osvaldo Benavides representa a un personaje inspirado en Luis de Llano. Sus participaciones forman parte de las historias que la producción decidió llevar a la ficción.

En el caso de García, la actriz ha explicado que su preparación no se limitó a conocer la trayectoria de Sasha. También investigó situaciones similares para comprender mejor el contexto de su personaje y abordar la historia con sensibilidad. “Toda ficción merece empatía y respeto”, señaló al hablar de la responsabilidad que implica representar acontecimientos relacionados con personas reales.

Benavides también enfrenta una interpretación vinculada con hechos que han generado conversación fuera de la pantalla. El actor ha insistido en que la producción pertenece al terreno de la ficción, aunque reconoce que parte de su contenido tiene relación con situaciones reales. Así, su personaje forma parte de una trama que requiere distinguir entre lo que ocurrió y los elementos creados para la serie.

La participación de ambos actores permite ampliar la mirada sobre el proyecto, que no se limita a recrear canciones, vestuarios y momentos asociados con Timbiriche. La producción también aborda etapas personales y situaciones complejas alrededor de algunos de sus protagonistas, por lo que el trabajo del elenco exigió algo más que una caracterización física.

En ese contexto, las palabras de Poza sobre la preparación del reparto adquieren especial relevancia. Los actores tuvieron que construir sus versiones de personajes conocidos sin establecer el contacto directo que habría permitido conocerlos personalmente. El resultado será una interpretación desarrollada desde los guiones, la investigación y los materiales disponibles para cada integrante del elenco.

La serie llegará a ViX el 9 de octubre con ocho capítulos, mientras que el primer episodio tendrá una transmisión previa el 8 de octubre por Las Estrellas. Para Poza y sus compañeros, será el momento de mostrar cómo transformaron meses de preparación en personajes que el público reconoce antes incluso de verlos en pantalla.

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