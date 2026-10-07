Pelea entre secuestradores deja un muerto y dos heridos en Ciudad Juárez: rescatan a víctima

La mujer fue localizada amarrada dentro de una vivienda del Infonavit Casas Grandes tras permanecer presuntamente casi seis meses secuestrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una mujer que permanecía secuestrada desde hacía casi seis meses fue localizada y liberada por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), luego de que sus presuntos captores se enfrentaran a balazos en una vivienda del Infonavit Casas Grandes, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El hecho ocurrió durante la madrugada y derivó en la muerte de uno de los hombres que presuntamente participaban en el secuestro, mientras que otros dos resultaron lesionados por impactos de arma de fuego.

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De acuerdo con información de la SSPM, el caso comenzó cuando un hombre llegó por sus propios medios a la estación de policía Universidad, ubicada sobre el eje vial Juan Gabriel, para solicitar ayuda debido a que había recibido un disparo en la mejilla derecha.

Hombre herido llevó a los policías hasta la vivienda

Aproximadamente a la 01:50 horas, los policías encargados de la caseta de vigilancia reportaron a sus superiores que un hombre de 53 años, identificado como Lorenzo C. D., había llegado para pedir atención debido a una herida de bala.

El hombre aseguró que había sido víctima de un intento de asalto y señaló que el ataque ocurrió en el cruce de las calles Francisco Javier Alegre y Pedro Meoqui.

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El enfrentamiento entre los presuntos captores dejó a un hombre muerto y a dos más lesionados por impactos de arma de fuego. EFE/ Joebeth Terriquez

Ante el reporte, elementos de la corporación se trasladaron hasta el punto indicado para investigar lo ocurrido.

Sin embargo, mientras se encontraban en la zona, los agentes escucharon los gritos de una mujer que pedía ayuda, provenientes de una vivienda.

Los policías se acercaron al inmueble y localizaron a una mujer que se encontraba amarrada y parcialmente envuelta en una cobija.

La víctima fue identificada como Beatriz Susana S., de 34 años, quien relató a los agentes que había permanecido privada de la libertad durante casi seis meses y que tres hombres la mantenían cautiva.

Tras pagar el rescate, los captores se enfrentaron

La mujer explicó que sus familiares habían realizado un pago por su liberación durante la mañana del día anterior.

Los sujetos heridos dueron detenidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, después de recibir el dinero, los presuntos secuestradores comenzaron a discutir por la manera en que debían repartirse el pago.

Según el testimonio de la víctima, la discusión entre los hombres escaló hasta convertirse en una confrontación y posteriormente escuchó tres detonaciones de arma de fuego.

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Los disparos permitieron que la situación fuera detectada por las autoridades, luego de que uno de los hombres involucrados llegara herido a la estación de policía.

A unos metros de la vivienda donde fue localizada la mujer, los agentes encontraron a José Manuel N. V., de 37 años, quien presentaba lesiones producidas por impactos de bala.

En el mismo sitio fue localizado otro hombre sin vida, quien presentaba un impacto de arma de fuego en la cabeza.

Peritos y agentes ministeriales realizaron las investigaciones en el lugar donde ocurrió el enfrentamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la escena, los agentes aseguraron tres casquillos calibre 9 milímetros, los cuales quedaron bajo resguardo como evidencia para las investigaciones.

Fiscalía investiga el secuestro y el homicidio

Después del hallazgo, al lugar acudieron peritos en criminalística de campo, además de agentes ministeriales de la Unidad de Delitos contra la Vida y personal del Servicio Médico Forense.

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Los especialistas realizaron las diligencias correspondientes en la vivienda y sus alrededores para recabar indicios relacionados tanto con el homicidio como con el secuestro de la mujer.

El cuerpo del hombre asesinado fue trasladado al anfiteatro de la Fiscalía de la Zona Norte, donde se realizarán los procedimientos correspondientes para establecer formalmente las causas de su muerte.

Mientras tanto, los dos hombres que resultaron heridos permanecen bajo custodia de la Agencia Estatal de Investigación, mientras se determina su posible participación en los hechos.

La misma autoridad quedó a cargo del resguardo de Beatriz Susana, quien fue localizada con vida después de permanecer presuntamente casi seis meses privada de la libertad.

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Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el secuestro, identificar plenamente a todos los involucrados y determinar las responsabilidades correspondientes por el homicidio, las lesiones y la privación ilegal de la libertad.