México

Mariana Ochoa acepta que ganó gracias al odio de Aldo Rendón, Ese Pérez y Gema: “No son buenas personas”

Los detractores de la cantante jugaron un papel importante y provocó empatía del público

Una mujer rubia con tiara brillante, vestido dorado y manos en las mejillas, sentada en un sofá rosa.
La mexicana ganó 4 millones de pesos por ser la ganadora del reality show. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Mariana Ochoa aceptó que la antipatía que compañeros como Aldo de Nigris, Ese Pérez y Gema Garoa mostraron en su contra dentro de la casa terminó por generar empatía del público hacia ella, factor que definió su triunfo en La Casa de los Famosos México 2026. La cantante lo reconoció en entrevista con Ana María Alvarado y Gustavo Adolfo Infante en el programa Sale el Sol, luego de coronarse ganadora de la cuarta temporada del reality tras 71 días de competencia.

La exintegrante de OV7 obtuvo 10,825,542 votos en la gala final transmitida el domingo 4 de octubre, equivalentes al 22.5% de los apoyos registrados entre los cinco finalistas. Memo Schutz quedó en segundo lugar con 9,834,625 votos y Karina Torres cerró en tercer puesto con 9,718,852, una diferencia de poco más de 100,000 sufragios respecto al segundo sitio.

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Ana María Alvarado le planteó directamente a Mariana Ochoa que el trato hostil que recibió de sus compañeros terminó por jugar en su favor. “Yo creo que el trío de Aldo, Gema y Ese te regalaron en gran parte el triunfo por molestarte tanto”, le dijo la conductora.

“No entendía por qué había ganado hasta que me metí a las redes”: aseguró Mariana

Ese Pérez se llevó la mano al cuello durante la conferencia de prensa para expresar su incomodidad por el triunfo de Mariana Ochoa.
Ese Pérez se llevó la mano al cuello durante la conferencia de prensa de La Casa de los Famosos México para expresar su incomodidad por el triunfo de Mariana Ochoa. (Captura de pantalla )

Mariana Ochoa explicó que durante su estancia en la competencia no dimensionó el peso real de la controversia que el rechazo de sus compañeros generó hacia su persona fuera de la casa. “Yo entendí que llegué a la final por un fandom que estuvo votando por mí, pero cuando dijeron: Primer lugar, Mariana Ochoa, yo no entendía”, relató.

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La cantante añadió que la claridad llegó apenas un día antes de la entrevista, cuando pudo revisar por primera vez las reacciones en redes sociales tras salir de la casa. “Apenas ayer pude empezar a meterme a las redes y ya entendía”, dijo.

En la conferencia de prensa posterior a la final, Mariana Ochoa confirmó el episodio ante el propio Ese Pérez, a quien le atribuyó directamente parte de su victoria por el trato que le dio dentro de la competencia. “En la conferencia sí le dije a Ese Pérez: Lo lograste, Ese, me llevaste al primer lugar, lo lograste”, contó.

Gustavo Adolfo Infante intervino en la entrevista para calificar directamente a los participantes que, según planteó, provocaron el rechazo del público hacia ellos y la simpatía hacia Mariana Ochoa. “Yo no conozco al gordo, al Aldo ese no lo conozco y al Ese Pérez tampoco lo conozco, pero qué mal me cayeron. Nomás de verlos me cayeron muy mal”, afirmó el conductor.

El periodista enumeró los calificativos que le generó la conducta de ambos participantes dentro de la competencia. “A lo mejor son muy buenas personas, pero me parecieron odiosos, insoportables, misóginos, machistas, abusivos, gandallas”, señaló Infante.

Mariana Ochoa marcó distancia de quienes “hablaron a sus espaldas”

Aldo Rendón
Gema y Aldo, dos de los haters de Mariana Ochoa (Captura de pantalla YouTube)

Ante el comentario de Infante, Mariana Ochoa evitó validar por completo el señalamiento, pero sí marcó una postura sobre el trato que recibió dentro de la casa por parte de ese grupo. “No me parece una buena persona y no significa que no los quiera”, aclaró la cantante.

La ganadora reconoció que la convivencia prolongada generó vínculos pese a las tensiones que vivió con ellos. “Después de convivir con ellos setenta y un días, claro que te queda algo de ellos, y también tuvimos risas y buenos momentos”, dijo.

Sin embargo, fijó un límite claro sobre el tipo de comportamiento que no estuvo dispuesta a justificar, en referencia directa a la actitud que Aldo de Nigris, Ese Pérez y Gema Garoa tuvieron en su contra. “No me parece una buena persona quien habla a tus espaldas, de entrada”, sentenció Mariana Ochoa.

El regreso de Mariana Ochoa tras ser la primera eliminada disparó las acusaciones de fraude

Mariana Ochoa sonríe con el puño levantado ante las butacas rojas de un cine y una pantalla con el logotipo de La Casa de los Famosos México.
Un fotomontaje presenta a la cantante Mariana Ochoa frente a la pantalla de una sala de cine que exhibe el logotipo del programa La Casa de los Famosos México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mariana Ochoa fue la primera eliminada de la temporada el 26 de julio, pero reingresó semanas después mediante la dinámica inédita conocida como “El Exilio”, con 5.5 millones de votos a su favor frente a Ximena Herrera. Ese regreso marcó el inicio del descontento entre seguidores de otros participantes.

A la controversia se sumó la difusión de un fragmento del programa de Maxine Woodside, quien afirmó antes de la final: “Me chismosearon, una comadre de allí dentro, que la que va a ganar es Mariana Ochoa. Que regresó porque le dijeron: regresa y ganas”.

Paola Suárez, integrante del clan de Wendy Guevara y amiga cercana de Karina Torres, encabezó las acusaciones de fraude tras conocerse el resultado. “A mí me dijeron que iba a ganar Mariana porque firmó contrato”, declaró en un videoclip difundido en redes sociales.

La producción negó manipulación y defendió el sistema de conteo

Una mujer rubia vestida de dorado y tiara se lleva las manos a la cara frente a sofás de colores amarillo, rosa y naranja.
Mariana Ochoa contenta por ganar el reality show (Imagen Ilustrativa Infobae)

La productora del reality respondió a las acusaciones de fraude y defendió la transparencia del mecanismo de votación. “Los votos aquí están, los hacemos a través de un sistema internacional de votación, que no solo está supervisado por un notario mexicano, sino que tiene una manera de captación de votos que no hay lugar a dudas”, señaló.

Durante la transmisión de la final, parte de la audiencia detectó que los porcentajes mostrados no sumaron el 100%, lo que derivó en nuevos señalamientos. Galilea Montijo explicó después que el 11% faltante correspondió a los votos de Ernesto Laguardia y Yahir, quienes no fueron finalistas pero mantuvieron votación activa.

Karina Torres, por su parte, mantuvo una postura conciliadora frente a los medios y evitó sumarse a las acusaciones de fraude de su círculo cercano. “Desde que entré, me planteé llegar hasta donde el público quisiera y el público me llevó hasta la final”, declaró la finalista en conferencia de prensa.

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