México

Mariana Ochoa confiesa que rompió con su ex pareja por ingresar a La Casa de los Famosos México

La ganadora del reality show contó que su relación acabó porque su antes pareja no estaba de acuerdo con su participación en la cuarta temporada

Una mujer rubia con tiara brillante, vestido dorado y manos en las mejillas, sentada en un sofá rosa.
La mexicana ganó 4 millones de pesos por ser la ganadora del reality show. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Mariana Ochoa, campeona de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026, dijo en su momento que llegó soltera al programa de televisión sin dar motivos de su rompimiento con su anterior pareja, el empresario Mauricio Vaca Tavera.

Hoy la ganadora atendió a los medios de comunicación para platicar algunos temas relacionados a La Casa de los Famosos México, rechazando las versiones que atribuyen a su triunfo con supuestas ayudas de un convenio de su ex pareja por ser director de una empresa importante y que habría sido factor para ganar el reality show.

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La respuesta de Mariana fue contundente y en él agrega que su relación con Mauricio Vaca Tavera finalizó porque él no estuvo de acuerdo con su participación en La Casa de los Famosos México 2026.

“Ay, no, no, no dicen muchas cosas, nombre. No, él... es más, debo confesar que parte por lo que rompí con él (con Mauricio Vaca Tavera) fue porque él no quería que yo entrara al reality, porque él es una persona muy privada y él no quería”, reveló la actriz mexicana, actual ganadora de La Casa de los Famosos México 2026.

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¿Quién es Mauricio Vaca Tavera, ex pareja de Mariana Ochoa, campeona de La Casa de los Famosos México?

No quería que participara en La Casa de los Famosos México.
No quería que participara en La Casa de los Famosos México.

Mauricio Vaca Tavera es un empresario y director de Administración y Finanzas (CFO) de la cadena Cinépolis. Mantiene un perfil fuera de los focos públicos pese a que Mariana Ochoa fue su pareja antes de convertirse en habitante de La Casa de los Famosos México 2026.

Su amorío con la ex cantante del grupo de pop OV7 tuvo una duración de ocho años. Muchos de los fans se enteraron de su ruptura cuando Mariana Ochoa confirmó que estaba soltera en en La Casa de los Famosos México 2026.

“Yo soy Mariana (Ochoa). No tengo crisis de identidad, pero también hago de todo. Soy muy hiperactiva. Soy cantante principalmente, pero también soy actriz, he conducido, hago teatro, soy mamá de dos niños de 10 y 12 años”, compartió a los demás habitantes.

“Entro a esta casa soltera, venía de una relación de ocho años, así que no sé qué me espera”, confirmó Mariana Ochoa antes de explicar a la prensa el principal motivo de haber terminado con el empresario Mauricio Vaca Tavera previo a ganar La Casa de los Famosos México 2026.

Mariana Ochoa, de ser la primera eliminada, a regresar y ganar La Casa de los Famosos México 2026

Mariana Ochoa fue la primera eliminada de La Casa de los Famosos México 2026. (Captura de pantalla)
Mariana Ochoa fue la primera eliminada de La Casa de los Famosos México 2026. (Captura de pantalla)

Antes de celebrar la victoria en La Casa de los Famosos México 2026, Mariana Ochoa vivió un recorrido adverso al ser la primera eliminada de la competencia, sin embargo su participación no terminó ahí porque en esta cuarta temporada se implementó El Exilio, dinámica que permitió a algunos habitantes regresar al reality.

La actriz y cantante enfrentó en votación a Ximena Herrera y con el respaldo su público, recuperó su lugar dentro de La Casa de los Famosos México 2026. Su retornó impactó a los demás participantes, pues aceptaron que Mariana comprendía de altas capacidades para ganar en esta cuarta edición.

Las habitantes del exilio esperan que más compañeros vivan el exilio
Las habitantes del exilio esperan que más compañeros vivan la experiencia (Captura de pantalla )

Desde entonces tuvieron cuidado de sus alianzas y estrategias para conservar su puesto hasta el día de la final. No obstante, el trayecto de Mariana Ochoa, en su segunda etapa dentro de la Casa de los Famosos México 2026, se sostuvo en su permanencia frente a nuevas nominaciones que dependieron nuevamente del voto de los fanáticos.

La mexicana recibió cinco nominaciones y también adquirió su inmunidad con el 40% del presupuesto semanal que recibían los habitantes de La Casa de los Famosos, decisión que originó ciertas discusiones pero le convino a Mariana Ochoa para seguir adelante y aspirar al premio gordo de los 4 millones de pesos.

El pase directo de Mariana Ochoa consolidó su lugar entre los cinco finalistas de LCDLFM

La Casa de los Famosos México
Sólo cinco llegaron a la final de LCDLFM, (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

La parte final del programa tuvo otro momento decisivo para Mariana Ochoa. En la dinámica de La Boutique, obtuvo la chamarra dorada, un beneficio que le dio acceso directo a la gala final del 4 de octubre del 2026.

El pase la convirtió en la primera finalista de la edición 2026 mientras los demás participantes: Memo Schutz, Karina Torres, Ese Pérez, Gema Garoa, Yahir y Ernesto Laguardia disputaban el ‘top 5′ para estar entre los aspirantes al título de La Casa de los Famosos México 2026.

Tras la eliminación de Ernesto Laguardia y Yahir, quienes finalizaron en séptimo y sexto lugar de la cuarta temporada, Memo Schutz, Karina Torres, Ese Pérez y Gema Garoa completaron el grupo de los cinco finalistas de LCDLFM.

Una final polémica consagró ganadora a Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos México 2026

Una mujer rubia vestida de dorado y tiara se lleva las manos a la cara frente a sofás de colores amarillo, rosa y naranja.
Mariana Ochoa contenta por ganar el reality show (Imagen Ilustrativa Infobae)

La noche del domingo 4 de octubre todo México fue testigo de una final llena de controversia en La Casa de los Famosos México. Después de la salida de Gema Garoa y Ese Pérez como quinta y cuarto lugar, el maletín se acercaba a los dominios de Mariana Ochoa, Memo Schutz y Karina Torres.

En encuestas preliminares de Vaya Vaya, la influencer, Karina Torres, lucía como principal candidata para obtener la victoria en La Casa de los Famosos México 2026, sin embargo la conductora, Galilea Montijo, sorprendió al decir que ella culminó en tercera posición, algo que dejó sin palabras a los fans y también a los ex participantes del reality.

La decisión final quedó reducida entre Mariana Ochoa y Memo Schutz. La actriz y el conductor deportivo se tomaron de las manos para el último resultado y con 10 millones 825 mil 542 votos la exintegrante de OV7 salió victoriosa de La Casa de los Famosos México 2026.

“Gracias, gracias a ustedes llegué no solo a la final, sino a ganarme el primer lugar, a ganarme un premio que no me esperaba. Este, todavía no me la creo. Estoy muy contenta, muy agradecida, pues la única manera de seguir agradeciendo es a través de mi trabajo, de la música que estoy lanzando, que me den la oportunidad de que me conozcan, conozcan mi música, conozcan mi trabajo, ya me verán en novelas”, comentó Mariana Ochoa en entrevista con Maxine Woodside tras ganar La Casa de Los Famosos México 2026.

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