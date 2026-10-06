Majo Aguilar, lista para conquistar la NFL: así será su presentación en el Estadio Azteca

(Ilustración: Jovani Pérez)

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La NFL tendrá un toque muy mexicano el próximo 22 de noviembre, cuando Majo Aguilar sea la encargada de interpretar el Himno Nacional antes del esperado partido entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings en el Estadio Azteca. La presentación representa otro momento importante dentro de la carrera de la cantante, quien atraviesa una etapa marcada por grandes oportunidades tanto en México como en el extranjero.

A sus 32 años, Aguilar ha conseguido colocarse en escenarios cada vez más importantes. Después de tener un encuentro con Tom Cruise y participar en proyectos relacionados con el cine, ahora tendrá los reflectores de uno de los eventos deportivos más relevantes que se celebrarán en territorio mexicano.

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La artista ha descrito esta etapa como un momento en el que siente que varios de sus sueños comienzan a hacerse realidad. Sin embargo, atribuye esos logros principalmente a la disciplina que ha mantenido durante su trayectoria y a la manera en la que decidió construir su carrera.

Majo Aguilar le canta un corrido a Tom Cruise por su personaje en Digger

Majo Aguilar llegará a la NFL con la bandera de México

El partido entre los 49ers y los Vikings será un evento especial para los aficionados al futbol americano, pero también tendrá un componente cultural importante con la participación de la intérprete mexicana.

Aguilar será la responsable de entonar el Himno Nacional Mexicano previo al encuentro, en una presentación que pondrá su voz frente a miles de aficionados reunidos en el inmueble y a la audiencia que siga la transmisión del partido.

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La artista de música mexicana será una de las protagonistas de la ceremonia previa al esperado regreso de la NFL a la Ciudad de México. (Instagram / NFL)

La cantante aseguró que su principal motivación desde que comenzó su camino artístico ha sido conectar con el público a través de su música.

“Mi objetivo desde muy chiquita siempre ha sido dar amor, dar música, darme a mí, aunque suene extraño, y es en lo único en lo que me concentro. Lo hago con muchísimo respeto porque a la música se le tiene que tener respeto y principalmente al público”, dijo Aguilar.

Para Majo, esta oportunidad también representa una especie de recompensa por los años de trabajo que ha dedicado a consolidarse como artista.

“Es muy bello cuando se regresan las cosas porque me he entregado al público con mucho amor y mucho respeto y ellos me están entregando ahora un Auditorio Nacional. Estoy muy agradecida”.

De los pueblos pequeños a los grandes escenarios

Majo Aguilar, Pepe Aguilar, Antonio Aguilar (Fotos: Instagram)

Aunque pertenece a una de las familias más reconocidas de la música mexicana, Aguilar ha buscado que su carrera tenga una identidad propia. Es nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar e hija de Antonio Aguilar Jr., pero ha insistido en construir su trayectoria con base en sus propios méritos.

Uno de los recuerdos que más orgullo le genera es haber comenzado sus presentaciones en comunidades pequeñas, incluso frente a públicos de apenas unos cuantos miles de personas.

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Ese crecimiento gradual es precisamente lo que hace significativo su próximo paso: cantar el Himno Nacional en un partido de la NFL y, al mismo tiempo, prepararse para presentarse en el Auditorio Nacional.

Majo Aguilar ya sabe lo que significa cantar en eventos deportivos

Para el jalisciense fue un acierto llevar a la cantante a interpretar el Himno Nacional Mexicano. (IG Canelo Álvarez)

La NFL no será el primer gran acontecimiento deportivo en el que Aguilar tenga la responsabilidad de interpretar el Himno Nacional.

En mayo de 2025 participó en la función de boxeo protagonizada por Saúl “Canelo” Álvarez en Arabia Saudita. Aquella actuación recibió comentarios positivos y significó una experiencia importante para la intérprete.

Ahora tendrá una nueva oportunidad de llevar la música mexicana a un escenario deportivo internacional, esta vez con la llegada de los 49ers y Vikings a la capital del país.

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Además, su aparición en la NFL llega después de una experiencia particularmente llamativa en Hollywood. Aguilar compuso un corrido inspirado en el personaje interpretado por Tom Cruise en la película más reciente de Alejandro González Iñárritu y posteriormente tuvo la oportunidad de interpretarlo frente al propio actor y otras figuras del cine.

(Foto: Instagram/Majo Aguilar)

Su presente, por ello, luce especialmente movido: música mexicana, cine, grandes escenarios y ahora la NFL forman parte de una etapa en la que Majo Aguilar continúa ampliando su alcance.

“El respaldo más grande que a mí me importa es que el público quiera seguir escuchando mariachi y banda, es muy satisfactorio porque quiere decir que seguimos no sólo atesorando, mi barrio me respalda y a nuestra música, eso es muy bonito”, afirmó.

El próximo 22 de noviembre, su voz será una de las protagonistas antes de que el balón vuele en el Estadio Azteca.