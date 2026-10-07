Los 4 cortes de cabello corto para mayores de 50 que quedan perfectos este otoño

Cate Blanchett luce un corte wavy bob. REUTERS/Manon Cruz

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El pixie a capas, el wavy bob, el shag corto y el bixie se perfilan como cuatro cortes de cabello corto que favorecen a las mujeres mayores de 50 años este otoño.

Los cuatro comparten un mismo principio técnico: el uso de capas para compensar la pérdida de densidad capilar que ocurre de forma natural con la edad.

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A partir de los 50 años, la fibra capilar tiende a perder grosor y elasticidad por los cambios hormonales propios de esta etapa.

El cabello se vuelve más fino y con menor cuerpo, lo que reduce el volumen visible en la coronilla y afina la cola de caballo.

Jamie Lee Curtis usa un pixie y Jane Fonda un wavy bob estilizado. REUTERS/Mario Anzuoni

Los cortes con capas buscan corregir ese efecto de manera óptica, sin modificar la biología del folículo.

El pixie a capas aporta movimiento en la parte superior

El pixie a capas se construye con diferentes longitudes en la zona superior de la cabeza, lo que genera textura y movimiento en el cabello.

La nuca y los laterales se mantienen cortos, mientras que la parte de arriba conserva mechones de largos variados que permiten jugar con el peinado.

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El pixie clásico surgió en la década de 1950, popularizado por Audrey Hepburn, y hoy se reinterpreta con capas más desestructuradas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este corte favorece especialmente a rostros ovalados y funciona en cualquier tipo de cabello, desde el liso hasta el ondulado.

Su mantenimiento es sencillo porque no requiere herramientas de calor ni productos complejos, basta con un secado al aire y un poco de cera texturizante.

El wavy bob combina melena corta con ondas naturales

El wavy bob llega a la altura de la mandíbula y se distingue por capas sutiles que evitan un efecto de bloque compacto.

Este corte funciona mejor en cabello con onda natural, ya que permite potenciar los rizos existentes sin necesidad de herramientas de calor todos los días.

En cabello fino, este corte aporta volumen gracias a las capas internas, que distribuyen el peso sin añadir densidad excesiva.

El wavy bob tiene su origen en los años 20, cuando las mujeres comenzaron a usar ondas marcadas como símbolo de modernidad.(Imagen Ilustrativa Infobae)

En cabello grueso, conviene optar por una versión más desfilada, porque las capas ayudan a controlar el peso y a mantener la forma de la onda sin que la melena se vea abultada.

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La raya puede llevarse al medio o ligeramente ladeada, aunque en este corte se recomienda no marcarla de forma rígida para conservar el aspecto desenfadado.

Las puntas deben quedar rectas, un contraste que define visualmente la línea del corte frente a la textura ondulada del resto de la melena.

El uso de sprays de sal marina es la técnica más común entre estilistas para lograr el efecto de playa sin dañar la fibra capilar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre la elección de un corte corto después de los 50, la estilista Samantha Cusick dijo a Harper’s Bazaar: “La edad nunca debería determinar tu corte de pelo. El mejor estilo es el que te hace sentir segura, se adapta a la textura de tu cabello y encaja con tu estilo de vida”.

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El shag corto potencia la textura natural del cabello

El shag se construye a partir de capas marcadas que nacen desde la coronilla y se abren hacia las puntas, generando un efecto de movimiento continuo en toda la melena.

A diferencia de otros cortes en capas, el shag no busca un acabado pulido, sino un efecto desenfadado que aprovecha el movimiento natural del cabello, incluso en melenas con rizo u ondulación.

Favorece especialmente a quienes tienen cabello ondulado o rizado natural, porque las capas trabajan a favor del movimiento existente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta versión corta del shag funciona bien en cabellos finos porque las capas distribuyen el peso de forma uniforme y evitan que el pelo se vea aplastado en la parte alta de la cabeza.

También admite flequillo, lo que amplía las posibilidades de adaptación según la forma del rostro.

El bixie combina la estructura del bob con el pixie

El bixie resulta de una longitud intermedia entre el pixie y el bob, lo que permite conservar más cabello alrededor del rostro que un pixie tradicional sin llegar a la estructura completa de un bob.

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Las capas internas permiten personalizar el corte según el tipo de rostro y la densidad del cabello.

El flequillo lateral en este corte se corta en ángulo, nunca de forma recta, para mantener el efecto de suavidad en el rostro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su versión con flequillo lateral suaviza las facciones y añade un elemento de asimetría que renueva la imagen sin recurrir a un cambio drástico.

Es, de los cuatro cortes, el que ofrece mayor margen de ajuste entre una propuesta discreta y una más atrevida.

El efecto de los cortes en capas es óptico, no biológico

Ningún corte de cabello genera folículos nuevos ni detiene la caída del pelo.

Lo que logran los cortes en capas es un efecto visual: redistribuyen el peso de la melena, reducen el aplastamiento en la coronilla y aprovechan la textura natural para simular mayor densidad.

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Las capas no agregan cabello nuevo, redistribuyen el existente para generar la ilusión de mayor cantidad visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La señal más común que lleva a buscar un cambio de corte es una raya que se percibe más ancha de lo habitual o una coronilla con menor volumen aparente.

Los cuatro cortes señalados responden directamente a esa necesidad, sin exigir un mantenimiento complejo en el día a día.

Cómo pedirlo en la peluquería para evitar un resultado distinto al esperado

La forma más efectiva de solicitar cualquiera de estos cuatro cortes es llevar una referencia visual, de preferencia una fotografía que muestre el ángulo frontal y de perfil.

Describir el corte solo con el nombre genérico puede generar confusión, porque términos como “bixie” o “shag” varían según la interpretación de cada salón.

El cabello fino tiende a perder entre 80 y 100 hebras diarias de forma natural, un proceso que se acentúa con la edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conviene además especificar la densidad y el tipo de cabello propio antes de mostrar la referencia, ya que un mismo corte puede ejecutarse distinto en cabello fino que en cabello grueso.

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Preguntar directamente cuánto tiempo tomará el mantenimiento mensual ayuda a definir si el corte se ajusta al ritmo de vida de quien lo solicita.

El mantenimiento regular es determinante para conservar la forma del corte

Los cuatro cortes en capas requieren retoques cada seis u ocho semanas para conservar la estructura original, especialmente en las zonas de la nuca y los laterales, donde el crecimiento es más visible.

Dejar pasar ese periodo puede hacer que el corte pierda la silueta que lo distingue y que las capas se desdibujen.

El bob es un corte que permite mantenerlo al natural o hacer pequeñas ondas para dar la sensación de más volumen y movimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de productos texturizantes, como ceras ligeras o sprays de sal, ayuda a mantener el efecto deseado entre cita y cita sin necesidad de herramientas de calor diarias.

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Para cabello fino, se recomienda evitar productos pesados que puedan aplastar el volumen que el propio corte busca generar.