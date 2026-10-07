Julieta Venegas dará concierto en Festival Cultural de Ecatepec, gratis: cuándo y a qué hora será

El festival, que llega a su segunda edición, combina música, teatro, danza y tradiciones del Día de Muertos. Todas las actividades serán de acceso libre y están pensadas para públicos de distintas edades. (Imagen Ilustrativa Infobae/Redes sociales Julieta Venegas)

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Ecatepec festejará el Día de Muertos con la presentación de Julieta Venegas y más de 200 artistas Julieta Venegas cerrará el Segundo Festival Cultural Ecatepec 2026 “El Viento Nos Une”, un evento gratuito que reunirá a más de 200 artistas en 18 sedes del municipio del 28 de octubre al 2 de noviembre.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss presentó la cartelera durante su conferencia de prensa semanal.

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El festival, que llega a su segunda edición, combina música, teatro, danza y tradiciones del Día de Muertos. Todas las actividades serán de acceso libre y están pensadas para públicos de distintas edades.

Gobierno Ecatepec/Redes sociales

Fechas, sedes y alcance del festival

La entrada será gratuita en todas las actividades. Las autoridades confirmaron que implementarán un operativo de seguridad para garantizar el desarrollo del festival y la asistencia de las familias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Segundo Festival Cultural 2026 se desarrollará durante seis días, del 28 de octubre al 2 de noviembre, en 18 sedes distribuidas por Ecatepec. Participarán más de 200 artistas, de los cuales 165 son locales, según precisó el gobierno municipal.

La entrada será gratuita en todas las actividades. Las autoridades confirmaron que implementarán un operativo de seguridad para garantizar el desarrollo del festival y la asistencia de las familias. Quienes busquen asistir pueden conocer tres datos clave: el evento no tiene costo, está dirigido tanto a habitantes como a visitantes, y la cartelera completa, incluidos horarios por sede, se difunde a través de las redes sociales oficiales del Gobierno de Ecatepec.

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Benjamín González Pérez, organizador del festival, explicó que el evento tiene dos vertientes principales. La primera está enfocada en la participación directa de la población; la segunda, en las presentaciones de artistas invitados.

Arranque del festival: desfile y fiesta sonidera

Una vez concluida la comparsa, se realizará una fiesta sonidera encabezada por La Changa, que dará paso a los siguientes días de programación musical. (IG)

Las actividades comenzarán el miércoles 28 de octubre con un desfile inaugural. El contingente partirá desde el Puente de Fierro con destino al Palacio Municipal y la explanada cívica.

El recorrido contará con la participación de 21 comparsas y 10 esculturas monumentales. Como parte de los preparativos, se impartieron talleres de zancos, elaboración de vestuario y organización de comparsas para quienes integran el desfile.

Una vez concluida la comparsa, se realizará una fiesta sonidera encabezada por La Changa, que dará paso a los siguientes días de programación musical.

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Julieta Venegas y Son Rompe Pera cierran el festival

Cisneros Coss adelantó el cierre del festival en estos términos: “Tendremos un gran cierre con Julieta Venegas; queremos que el talento de Ecatepec sea visto, escuchado y reconocido”. (Julieta Venegas/Instagram)

El 2 de noviembre, última jornada del festival, Julieta Venegas se presentará en la explanada municipal junto a Son Rompe Pera como acto de cierre de la segunda edición. Su concierto completará una programación de seis días que combinó música, cartonería, talleres y comparsas en torno al Día de Muertos.

Cisneros Coss adelantó el cierre del festival en estos términos: “Tendremos un gran cierre con Julieta Venegas; queremos que el talento de Ecatepec sea visto, escuchado y reconocido”.

Programación musical y escénica

La cartelera de artistas invitados incluye diferentes géneros y expresiones a lo largo de los seis días del festival. Entre los exponentes confirmados se encuentran:

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Julieta Venegas

Son Rompe Pera

Tex Tex

Patita de Perro

Azuki

Banda Bostik

Orquesta Nacional de Jazz

Nina Galindo

Triciclo Circus Band

La Changa

El Palomar

Rayban

Technomami

La programación contempla géneros como música infantil, sonidera, afromexicana, rock urbano, jazz, reguetón, hip hop, freestyle (batallas de rap), trova, electrónica, stand up, circo y cabaret, según detalló González Pérez.

La artista Azuki, quien vive en Ecatepec, recordó durante la presentación sus inicios en el municipio. Contó que comenzó a rapear en el Parque del Reloj, ubicado en San Cristóbal, y destacó el crecimiento que ha tenido la cultura local.

Cisneros Coss se refirió también a la inclusión de una tardeada de reguetón dentro de la cartelera: “Es muy importante para nosotros reivindicar la música que se ha convertido en una herramienta de resistencia para mujeres, hombres y también para la libertad del cuerpo, para el baile cadencioso, gozoso, que se tiene que dar en libertad”.

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Cisneros Coss se refirió también a la inclusión de una tardeada de reguetón dentro de la cartelera: “Es muy importante para nosotros reivindicar la música que se ha convertido en una herramienta de resistencia para mujeres, hombres y también para la libertad del cuerpo, para el baile cadencioso, gozoso, que se tiene que dar en libertad”. (Julieta Venegas/Instagram)

Ofrenda monumental y tradiciones de Día de Muertos

Uno de los puntos centrales de la celebración estará en la explanada cívica de Ecatepec, donde se instalará una ofrenda monumental integrada por 48 figuras gigantes elaboradas con cartón. El montaje incorporará también una propuesta artística proveniente de Oaxaca.

El conjunto estará acompañado por papel picado elaborado por dos colectivos locales, cuyos integrantes trabajaron en sus talleres para preparar parte de la decoración de la instalación.

La programación llevará además una de las tradiciones propias de estas fechas directamente a los asistentes. Se construirán dos hornos artesanales de adobe con forma de calavera, fabricados con adobes elaborados en centros comunitarios del municipio, para realizar un taller masivo de elaboración de pan de muerto.

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Sobre esta actividad, Cisneros Coss explicó: “Cada niño, mujer va a poder en una hora amasar, realizar sus cuernitos, le vamos a explicar cómo surge esta tradición, y ahí mismo en este lugar se va a poder cocinar el pan”.

La alcaldesa señaló que la intención es recuperar el trabajo manual como herramienta de aprendizaje y acercar a los participantes a los materiales y procesos artesanales relacionados con la celebración.

Homenaje a Gabino Palomares

El festival incluirá un homenaje al cantautor Gabino Palomares, quien estaba programado para participar en esta edición y falleció el 30 de septiembre, según informaron los organizadores.

González Pérez señaló que, con esta edición, el festival busca mostrar la diversidad cultural que existe en Ecatepec y ofrecer actividades para diferentes públicos, combinando la participación de artistas consolidados con la de talento local.

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Participación local y objetivo del festival

Durante la presentación de la cartelera, Cisneros Coss subrayó que uno de los objetivos principales del festival es brindar espacios importantes a los artistas ecatepenses. “Queremos que el talento local tenga grandes escenarios”, afirmó la alcaldesa.

Según la presidenta municipal, algunas de las presentaciones se realizarán en espacios que han sido recuperados para la población, como parte de una estrategia más amplia de fortalecimiento del tejido social a través de la cultura. Con esta segunda edición de “El Viento Nos Une”, el Gobierno de Ecatepec busca combinar la participación de la ciudadanía en actividades como el desfile, la ofrenda monumental y la elaboración de pan de muerto, con los escenarios destinados a artistas invitados y locales a lo largo de las 18 sedes del municipio.

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