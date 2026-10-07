México

¿Infonavit o crédito bancario? Qué conviene más para comprar casa en 2026

La alternativa que más te conviene depende de tú salario y del ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda

Maqueta de vivienda situada sobre equipo de cálculo financiero y divisas, ilustrando el desafío de administrar finanzas en el sector inmobiliario, marcado por variables económicas como la inflación y las regulaciones del mercado de alquileres. (Imagen ilustrativa Infobae)
La imagen de una casa en miniatura sobre una calculadora y monedas refleja la realidad económica actual: la inflación y su impacto en los precios de inmuebles. Un escenario que afecta tanto a inquilinos como a propietarios, quienes navegan entre las complejidades de contratos y la ley de alquileres. (Imagen ilustrativa Infobae)
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Comprar una casa implica comparar más que la mensualidad, siempre es importante revisar los diferentes créditos hipotecarios disponibles para saber cuál es que se adapta mejor a tus necesidades y a tu situación actual.

En este sentido, Infonavit y los bancos ofrecen esquemas distintos de financiamiento, con diferencias en tasas de interés, enganche, requisitos, monto disponible y costo total.

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La alternativa que más conviene depende del salario, el ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda, el historial crediticio y el valor del inmueble que se busca adquirir, tal como te contamos a continuación.

Mano abierta sujetando una pequeña casa en miniatura de color blanco y un tejado gris, con una llave antigua dorada apoyada sobre el tejado.
Una mano sostiene una casa en miniatura y una llave antigua, simbolizando las oportunidades de créditos hipotecarios y el acceso a la vivienda propia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Infonavit o crédito bancario?

En términos generales:

Infonavit suele convenir más si cotizas en el IMSS, tienes ingresos bajos o medios, poco ahorro para el enganche y saldo en tu Subcuenta de Vivienda.

Un crédito bancario puede convenir más si tienes buen historial en Buró de Crédito, ingresos comprobables altos —aunque seas independiente—, ahorro para dar enganche y buscas una vivienda de precio mayor.

La alternativa que vale la pena revisar es Cofinavit, que combina recursos de Infonavit y un banco.

Cuándo elegir Infonavit

  • La tasa depende de tu salario y puede ir de 3.69% a 10.45%. La tasa máxima vigente que reporta el Instituto es 10.45%.
  • Usa el ahorro de tu Subcuenta de Vivienda para complementar la operación. Eso reduce el efectivo que debes aportar al inicio.
  • El plazo puede llegar a 30 años.
  • El monto autorizado depende de edad, salario registrado, ahorro acumulado y capacidad de pago. El máximo publicado para 2026 es de 2,935,002.35 pesos, aunque no todos los derechohabientes alcanzan esa cifra.
  • Para quienes ganan hasta 9,985.43 pesos mensuales, Infonavit contempla exención de gastos de titulación, sujeto a condiciones.

En términos prácticos: si ganas cerca de 10,000 pesos al mes, cuentas con ahorro limitado y tu vivienda objetivo está dentro del monto que te presta el Instituto, Infonavit suele ser la ruta más accesible.

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Un hombre y una mujer sentados a un escritorio escuchan a un asesor junto a una computadora portátil con el logotipo del Infonavit.
Un asesor brinda información sobre créditos para la vivienda a una pareja frente a una computadora con el logotipo del Infonavit. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo elegir un banco

  • Puede financiar propiedades de mayor valor, sin el tope propio de Infonavit.
  • Acepta perfiles sin cotización al IMSS, como personas trabajadoras independientes, profesionistas con actividad empresarial o dueños de negocio, siempre que comprueben ingresos.
  • Exige normalmente un enganche de 10% a 20%, además de avalúo, escrituración, impuestos y otros gastos de cierre.
  • Revisa con mayor peso el Buró de Crédito, antigüedad laboral o del negocio, estados de cuenta y nivel de endeudamiento.
  • La tasa hipotecaria promedio del sector bancario durante el segundo trimestre de 2026 se ubica en 11.42%, según datos citados por El Economista con base en Sociedad Hipotecaria Federal. La oferta real cambia según banco y perfil.

El banco puede ser mejor si puedes dar un enganche alto. Un crédito menor reduce intereses, mensualidad y costo total.

La comparación que realmente importa: CAT y costo total

No elijas sólo por la tasa anunciada. Compara, para el mismo precio de vivienda, enganche y plazo:

  1. CAT: incorpora intereses, seguros, comisiones y otros cargos.
  2. Mensualidad inicial: debe caber con margen en tu presupuesto.
  3. Desembolso inicial: enganche, avalúo, notaría, impuestos y comisiones.
  4. Costo total: cuánto pagarás tras 15, 20 o 25 años.
  5. Pagos anticipados: verifica que no exista penalización y que el abono vaya directo a capital.
  6. Seguros: vida, daños y desempleo, si aplica.
  7. Capacidad ante imprevistos: evita que la mensualidad absorba más de 30% de tus ingresos netos.
Una casa miniatura de madera, un símbolo de porcentaje rojo, billetes y monedas de pesos mexicanos sobre un fondo blanco.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Y Cofinavit?

Cofinavit puede ser la mejor opción si tu crédito Infonavit no alcanza para la casa que buscas, pero tampoco quieres financiar todo con el banco.

El Instituto aporta una parte del financiamiento y se utiliza tu Subcuenta de Vivienda; el banco cubre el resto. Conviene pedir una corrida donde se vea por separado la mensualidad de ambos créditos y el costo total de cada uno.

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