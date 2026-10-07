Euro hoy en México: cotización de cierre del 7 de octubre

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,12 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,75% respecto al precio de 20,27 pesos mexicanos de la jornada previa, según datos de Dow Jones.
En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 1,74%, mientras que su evolución interanual muestra una caída del 5,34%.
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El tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos cuatro días. La volatilidad actual se sitúa en un 8,08%, superando notablemente la volatilidad de referencia del 5,68%, lo que indica una inestabilidad en el mercado.
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