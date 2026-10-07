Lluvia de meteoros Dracónidas: la hora exacta para verla este 8 de octubre desde México

Las Dracónidas volverán a cruzar el cielo de México el 8 de octubre con una actividad que también alcanzará la madrugada del 9. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La lluvia de meteoros Dracónidas podrá observarse desde México durante la noche del 8 de octubre y la madrugada del día siguiente.

El fenómeno reunirá destellos producidos por partículas del cometa 21P/Giacobini-Zinner, que se queman al entrar en la atmósfera terrestre y se ven como estrellas fugaces.

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La actividad tendrá una ventana más amplia, entre el 6 y el 10 de octubre, pero las jornadas centrales serán las del 8 y 9.

La visibilidad dependerá de un cielo despejado, de la ausencia de luces cercanas y de disponer de una vista abierta hacia el firmamento.

Las Dracónidas serán visibles desde territorio mexicano porque su radiante se ubica en la constelación de Draco o el Dragón, en el hemisferio norte.

Aunque los meteoros pueden aparecer en diferentes sectores del cielo, ese punto marca la zona desde la que parecen surgir.

La hora exacta para observar las Dracónidas será a las 7:00 pm del 8 de octubre

El momento previsto para el pico de la lluvia de meteoros en la Ciudad de México será alrededor de las 7:00 pm del 8 de octubre. La recomendación será empezar a mirar desde el anochecer, ya que las primeras horas de la noche concentrarán una oportunidad favorable para ver los destellos.

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De acuerdo con las estimaciones de la plataforma Star Walk, esa será la hora de máxima actividad prevista para México. Para observarla, conviene mirar hacia la parte alta del cielo desde un lugar oscuro.

La cifra debe entenderse como una referencia para organizar la observación, no como una garantía de que los meteoros solo puedan verse en ese instante. La actividad podrá extenderse antes y después de ese punto.

La noche siguiente también conservará interés. El INAOE recomienda observar al oscurecer el 9 de octubre, por lo que quienes no puedan mirar el cielo el jueves tendrán otra oportunidad.

Las Dracónidas no siguen una pauta idéntica cada año. La cantidad de meteoros visibles depende de la densidad de partículas que atraviese la Tierra y de las condiciones concretas desde el lugar de observación.

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Las condiciones meteorológicas tendrán un peso decisivo. Una noche nublada o con bruma puede impedir la observación, aun cuando el fenómeno alcance su etapa de mayor actividad.

La contaminación lumínica será otro límite. Las luces de las ciudades reducen el contraste del cielo y pueden ocultar los meteoros más débiles.

El momento previsto para el pico de la lluvia de meteoros en la Ciudad de México será alrededor de las 7:00 pm del 8 de octubre. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cometa 21P/Giacobini-Zinner deja las partículas que forman las Dracónidas

La lluvia de meteoros se origina en los restos del cometa 21P/Giacobini-Zinner. El cuerpo celeste completa una vuelta alrededor del Sol cada 6,6 años y libera fragmentos de polvo durante su recorrido.

Cuando la Tierra cruza el rastro de esas partículas, algunos meteoroides entran en la atmósfera. El roce con el aire los calienta hasta que se desintegran y generan los destellos visibles desde la superficie.

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Las Dracónidas también reciben el nombre de giacobínidas por su relación con ese cometa. El fenómeno toma su denominación más conocida de Draco, la constelación en la que se ubica su radiante.

El punto de origen aparente de los meteoros tiene coordenadas de ascensión recta de 17 horas y 20 minutos y declinación de +54°. Esa ubicación explica por qué el evento puede disfrutarse principalmente desde el hemisferio norte.

Los meteoros viajarán a una velocidad estimada de 20 kilómetros por segundo. Esa característica hace que sus trazos aparenten un movimiento más lento que el de otras lluvias de meteoros.

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La lluvia de meteoros se origina en los restos del cometa 21P/Giacobini-Zinner. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Luna casi nueva favorecerá la observación durante octubre de 2026

La fase lunar jugará a favor de quienes busquen las Dracónidas. La Luna estará en una etapa de menguante fina o prácticamente nueva, por lo que su brillo no interferirá de manera significativa con la oscuridad del cielo.

Esa condición permitirá detectar con más facilidad los destellos menos intensos. Aun así, la elección del lugar seguirá siendo determinante para mejorar la experiencia.

Se recomienda alejarse de las áreas urbanas y buscar un horizonte libre de edificios, árboles altos y luminarias. Un campo visual amplio es preferible porque los meteoros pueden aparecer en cualquier dirección.

Los telescopios y binoculares no serán necesarios. De hecho, esos instrumentos limitan el campo de visión y pueden hacer que se pierdan trazos que duren apenas unos segundos.

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También conviene permanecer entre 15 y 20 minutos sin exposición a pantallas. La luz de los teléfonos puede alterar la adaptación de los ojos a la oscuridad y restar capacidad para identificar meteoros débiles.

Una manta, un petate o una silla reclinable pueden ayudar a mantener una postura cómoda. La mejor estrategia será observar con paciencia una zona amplia y oscura del firmamento.

La Luna estará en una etapa de menguante fina o prácticamente nueva, por lo que su brillo no interferirá de manera significativa con la oscuridad del cielo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las Dracónidas suelen ser moderadas, aunque tienen antecedentes de gran actividad

La actividad habitual de las Dracónidas es considerada modesta. Algunas previsiones apuntan a cerca de cinco meteoros por hora en México, mientras que otras estimaciones citadas por el INAOE manejan un rango de 10 a 700 bajo condiciones óptimas.

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Las variaciones se explican por el comportamiento irregular de la corriente de partículas del cometa. Por ese motivo, la cifra final puede diferir de las previsiones difundidas antes del fenómeno.

La lluvia tiene antecedentes que la volvieron conocida entre los aficionados a la astronomía. En 1933 y 1946 se registraron episodios con miles de meteoros por hora.

En octubre de 2011 también se contabilizaron más de 600 meteoros por hora. En aquella ocasión, la presencia de la Luna dificultó las condiciones de observación.

Durante la noche del 8 al 9 de octubre también podrá buscarse a Saturno como un punto amarillento tras el anochecer. Desde un lugar muy oscuro, la galaxia de Andrómeda podría ser visible y el cúmulo de las Pléyades podrían sumarse al panorama.

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