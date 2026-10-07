Marina desmantela narcolaboratorio en Elota y asegura más de 240 kilos de precursores químicos

Elementos de la Marina, SSPC y FGR localizaron un laboratorio clandestino en el poblado Las Tinajas, en Elota, Sinaloa. (X @GabSeguridadMX)

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Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino en el poblado de Las Tinajas, municipio de Elota, Sinaloa.

El hallazgo ocurrió como parte de las acciones implementadas por el Gabinete de Seguridad de México para reforzar la seguridad en Sinaloa y debilitar las estructuras dedicadas a la producción de drogas sintéticas.

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De acuerdo con la información difundida por el Gabinete de Seguridad, durante la intervención las autoridades localizaron 150 litros de precursores químicos líquidos, además de más de 92 kilos de precursores químicos sólidos.

En el lugar también fueron asegurados dos vehículos, tres destiladores, dos centrifugadoras, tres mezcladoras, una báscula, ventiladores, tres bombas de agua y diversas herramientas.

Localizan equipo utilizado para la producción de drogas

El laboratorio fue ubicado durante acciones de vigilancia e investigación realizadas de manera coordinada por las instituciones de seguridad federales.

(X @GabSeguridadMX)

El aseguramiento del inmueble representa una intervención contra uno de los puntos utilizados presuntamente para el procesamiento de sustancias químicas relacionadas con la elaboración de drogas sintéticas.

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Entre los objetos encontrados se encuentran equipos como destiladores, centrifugadoras y mezcladoras, además de recipientes y herramientas necesarias para manipular los precursores químicos.

Las autoridades también aseguraron dos vehículos que se encontraban en el sitio.

El hallazgo se suma a las operaciones realizadas por fuerzas federales en Sinaloa para detectar instalaciones clandestinas relacionadas con la producción de sustancias ilícitas.

La intervención fue informada por el Gabinete de Seguridad, que señaló que las instituciones federales mantienen acciones coordinadas para impedir que las organizaciones criminales continúen utilizando instalaciones clandestinas para la fabricación de drogas.

En el inmueble fueron asegurados 150 litros de precursores químicos líquidos y más de 92 kilos de sustancias sólidas. (X @GabSeguridadMX)

Aseguran más de 92 kilos de precursores sólidos

De acuerdo con el reporte oficial, en el laboratorio había 150 litros de precursores químicos líquidos y más de 92 kilogramos de precursores químicos sólidos.

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La dependencia no detalló en el comunicado la identidad de alguna organización criminal a la que pertenezca el laboratorio ni informó sobre personas detenidas durante el operativo, pero en la zona opera principalmente en Cártel de Sinaloa.

Tampoco se precisó qué tipo de droga sintética se habría producido específicamente en el inmueble.

Sin embargo, el aseguramiento de los equipos y sustancias permitió a las autoridades inhabilitar el sitio, evitando que continuara siendo utilizado para actividades relacionadas con la producción de drogas.

El operativo también implicó el aseguramiento de diversos instrumentos empleados para el manejo de sustancias químicas, entre ellos tres destiladores, dos centrifugadoras y tres mezcladoras.

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Las autoridades también localizaron destiladores, centrifugadoras, mezcladoras, bombas de agua y diversas herramientas. (X @GabSeguridadMX)

A estos objetos se sumaron una báscula, ventiladores, tres bombas de agua y distintas herramientas localizadas dentro del inmueble.

Sinaloa, uno de los principales objetivos contra drogas sintéticas

El aseguramiento ocurre en un contexto de operativos federales contra la producción y distribución de drogas sintéticas en Sinaloa, donde las autoridades han intensificado las acciones para localizar instalaciones utilizadas por organizaciones criminales.

La estrategia del Gabinete de Seguridad contempla la coordinación entre instituciones federales para intervenir puntos vinculados con actividades ilícitas y decomisar sustancias y materiales utilizados para fabricar narcóticos.

En este caso participaron elementos de la Semar, la SSPC y la FGR, quienes llevaron a cabo las acciones en el poblado de Las Tinajas, perteneciente al municipio de Elota.

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El Gobierno de México señaló que este tipo de operativos buscan debilitar las estructuras criminales dedicadas a la producción de drogas, además de evitar que las sustancias lleguen al mercado y afecten a la población.

Desmantelan narcolaboratorio y confiscan más de 900 kilos de droga en California: hay 5 mexicanos detenidos. DEA San Francisco

El laboratorio localizado en Elota se suma así a los aseguramientos de instalaciones clandestinas y precursores químicos realizados durante los últimos meses en Sinaloa.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar el origen de las sustancias, el propósito de los equipos asegurados y, en su caso, establecer quiénes estarían detrás de la operación del inmueble.

Contexto: narcolaboratorios también son detectados en California

El aseguramiento en Sinaloa ocurre mientras autoridades de Estados Unidos también han reportado operativos contra instalaciones clandestinas dedicadas a la producción de metanfetamina.

Reciéntemente, a Administración de Control de Drogas (DEA) desmanteló un laboratorio clandestino en una zona rural del Valle Central de California y detuvo a cinco personas originarias de Sinaloa.

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En aquella operación fueron asegurados aproximadamente 970 kilos de metanfetamina, entre producto sólido y líquido, además de armas de fuego y dinero en efectivo.

La intervención contó con la participación de agentes de la DEA y autoridades de los condados de Kern y San Bernardino. Debido a la presencia de sustancias químicas peligrosas, también fue necesaria la intervención de una unidad especializada en materiales peligrosos.

Mientras en Estados Unidos las autoridades han reforzado las investigaciones contra laboratorios vinculados con la producción de metanfetamina, en Sinaloa las instituciones federales mantienen operativos para localizar y desmantelar instalaciones clandestinas y asegurar precursores químicos antes de que sean utilizados para fabricar drogas sintéticas.

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