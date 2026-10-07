¡Tulio, estamos al aire! 31 Minutos regresa a la televisión mexicana en los siguientes horarios y canal

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31 Minutos regresa a la pantalla abierta de México: a partir de este martes 6 de octubre de 2026, Canal Once incorpora de nuevo a su programación la serie chilena de títeres, veinte años después de su primer estreno en el país.

El regreso llega tras el éxito de las presentaciones en vivo de la agrupación en distintos escenarios de México, según informó la televisora pública antes del estreno. La señal de Canal Once fue, además, la que impulsó el éxito internacional de la serie fuera de Chile.

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Canal Once fue la primera televisora abierta en transmitir la serie fuera de Chile

31 Minutos se estrenó el 15 de marzo de 2003 por Televisión Nacional de Chile (TVN), creada por Álvaro Díaz, Pedro Peirano y Juan Manuel Egaña bajo la productora Aplaplac. El programa parodia el noticiero chileno 60 Minutos y está protagonizado por Tulio Triviño, conductor ficticio acompañado por Juan Carlos Bodoque, Policarpo Avendaño, Juanín Juan Harry y Patana Tufillo.

En México, el programa llegó en 2005, cuando Canal Once se convirtió en el primer canal de televisión abierta en transmitirlo fuera de Chile. Antes de ese estreno, la serie ya circulaba por Nickelodeon para toda América Latina, señal que compró los derechos en 2004 y los mantuvo hasta 2007.

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31 Minutos: Dónde ver en vivo, horarios y días

El Canal Once transmitirá de nuevo el programa chileno en este 2026 en los siguientes horarios: los martes y jueves a las 17:30 horas.

Días y horario

El programa se transmite dos veces por semana:

Martes y jueves

17:30 horas

Dónde verlo

Los episodios se pueden seguir a través de la señal abierta de Canal Once y también mediante su frecuencia digital.

El éxito en México generó un disco exclusivo en 2007

La recepción del programa en Canal Once provocó que el sello EMI editara, en 2007, el álbum 31 Minutos por primera vez en México con canciones emblemáticas de la serie. México se consolidó como el segundo país con más seguidores de la producción fuera de Chile.

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La primera etapa de la serie abarcó tres temporadas, producidas entre 2003 y 2006, además de un especial navideño y una participación en el Teletón 2003. El programa pasó siete años fuera de circulación en Chile hasta que, en 2012, Aplaplac confirmó una cuarta temporada, estrenada por TVN el 4 de octubre de 2014 y concluida el 26 de diciembre del mismo año.

La serie también circuló por Cartoon Network, Boomerang y Netflix

Entre 2016 y 2021, Cartoon Network y Boomerang transmitieron la cuarta temporada para distintos países de la región. El catálogo completo llegó después a Netflix Latinoamérica, el 5 de enero de 2020, y se mantiene disponible también en TVN Play y YouTube.

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Chilean puppet and musical show "31 Minutos" holds a massive free performance in Mexico City's Zocalo Square to mark Children's Day, Mexico, April 30, 2026 REUTERS/Raquel Cunha

En paralelo a sus etapas televisivas, el elenco original sostuvo giras y presentaciones en vivo que llenaron recintos en México. En abril de 2026, el grupo se presentó en el Zócalo de la Ciudad de México por el Día del Niño, y en 2024 el Museo Franz Mayer albergó la exposición “Museo 31”, con más de 5,000 piezas originales de utilería.

El grupo llegó por primera vez al Tiny Desk de NPR en 2025

La proyección internacional del proyecto se amplió en octubre de 2025, cuando 31 Minutos se convirtió en el primer grupo de títeres latinoamericanos en presentarse en el Tiny Desk Concerts de la radio pública estadounidense NPR, en el marco del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos.

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Un mes después, el 21 de noviembre de 2025, la producción estrenó su primera película navideña, 31 Minutos: Calurosa Navidad, a través de Amazon Prime Video en más de 240 países y territorios, además de poner a disposición 37 episodios remasterizados de la serie original.

(YouTube/NPR)

Canal Once confirmó el regreso de 31 Minutos

El anuncio formal de la nueva emisión en México se dio en septiembre de 2026, cuando Canal Once informó que Tulio Triviño, Bodoque, Juanín Juan Harry, Policarpo Avendaño y Mario Hugo volverían a la pantalla a partir del 6 de octubre. La barra programada incluye segmentos como “Bailan sin César”, “La señora interesante”, “Rin rin raja” y “La eterna carrera”.

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El regreso a la televisión mexicana coincide con la gira de presentaciones en vivo del grupo. 31 Minutos se presentará el 18 de octubre de 2026 en la Feria del Alfeñique, en Toluca, en un cartel que también incluye a Caifanes y a Los Tigres del Norte, con entrada gratuita en la explanada del Mercado Juárez.