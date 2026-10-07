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Capturan al director de un anexo en Oaxaca por dejar morir a un interno: lo esposó a una cama y no le brindó atención médica

El encargado de un centro de recuperación en Teotitlán enfrenta a la justicia por negar la asistencia médica a un paciente sujetado con esposas que falleció por una hemorragia interna este mes

Capturan al director de un anexo en Oaxaca por dejar morir a un interno: lo esposó a una cama y no le brindó atención médica. @FISCALIA_GobOax
Capturan al director de un anexo en Oaxaca por dejar morir a un interno: lo esposó a una cama y no le brindó atención médica. @FISCALIA_GobOax
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La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó una orden de aprehensión contra E.R.S.A., propietario y director de un centro de rehabilitación en Teotitlán de Flores Magón, por su probable responsabilidad en un homicidio calificado con ventaja, en su modalidad de comisión por omisión.

El caso ocurrió en la región de la Sierra de Flores Magón y está vinculado a la muerte de un interno del establecimiento, identificado con las iniciales A.J.S.V., luego de permanecer varios días con lesiones sin recibir atención médica oportuna.

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El contrato de internamiento y las obligaciones del acusado

La víctima ingresó al centro, ubicado en la colonia Guadalupe de Teotitlán de Flores Magón, el 29 de septiembre de 2025. El ingreso se formalizó mediante un contrato de internamiento que colocaba bajo responsabilidad del imputado su alojamiento, vigilancia, custodia e integridad física.

El director del centro de rehabilitación en Oaxaca es investigado por homicidio calificado tras la muerte de un interno que permaneció días sin atención médica pese a presentar lesiones graves. La víctima, bajo contrato de internamiento, sufrió un golpe en la cabeza, fue sujetada con esposas y finalmente murió por estallamiento del bazo, según determinaron los peritajes de la Fiscalía de Oaxaca.

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Según los datos de prueba recabados por la Fiscalía, ese contrato implicaba para el imputado obligaciones concretas de cuidado que, de acuerdo con la investigación, no habría cumplido ante el deterioro progresivo de la salud de la víctima.

Cronología del deterioro de la víctima

La investigación reconstruye los hechos día por día. El 1 de octubre de 2025, la víctima habría sufrido una descompensación y un traumatismo en la cabeza dentro del dormitorio donde se encontraba internada.

La situación fue reportada al imputado, según los datos de investigación, sin que este solicitara atención médica profesional para el interno.

Vista en primera persona de un brazo con un grillete de metal encadenado al respaldo de una cama con manta gris en una habitación verde.
Capturan al director de un anexo en Oaxaca por dejar morir a un interno: lo esposó a una cama y no le brindó atención médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al día siguiente, 2 de octubre, tras un posible altercado ocurrido en el mismo dormitorio, la víctima sufrió una lesión en una de sus manos. Ante ese episodio, presuntamente se ordenó su sujeción física a una cama mediante el uso de esposas metálicas.

De acuerdo con los datos de investigación, esa medida no se encontraba prevista ni autorizada en el reglamento interno del establecimiento ni en disposición legal alguna.

El 3 de octubre, la víctima presentó ayuno prolongado, inapetencia y dolor intenso. Pese a ese cuadro, el imputado presuntamente se limitó a proporcionarle suplementos líquidos y mantuvo la sujeción física, sin canalizar oportunamente al interno para recibir valoración médica especializada.

El desenlace y el traslado al hospital

Durante las primeras horas del 4 de octubre de 2025, la víctima fue encontrada en condiciones graves. Presentaba dolor abdominal intenso, episodios convulsivos y pérdida del conocimiento.

De acuerdo con los datos de la investigación, el imputado no habría solicitado de manera inmediata una ambulancia o auxilio médico. Posteriormente trasladó a la víctima a un hospital comunitario de Teotitlán de Flores Magón, donde ingresó sin signos vitales.

Las manos de un hombre están sujetas a la espalda con esposas metálicas de seguridad.
Capturan al director de un anexo en Oaxaca por dejar morir a un interno: lo esposó a una cama y no le brindó atención médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los dictámenes periciales establecieron como causa de muerte un traumatismo cerrado de abdomen con hemorragia interna por laceración de órgano abdominal, derivado del estallamiento del bazo.

La ejecución de la orden de aprehensión

A partir de los actos de investigación realizados por la Fiscalía de Oaxaca, a través de la Vicefiscalía General de Control Regional, se obtuvo una orden de aprehensión contra E.R.S.A.

La orden fue ejecutada en Teotitlán de Flores Magón. Tras su detención, el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente para definir su situación jurídica.

Postura institucional de la Fiscalía

La FGEO refrendó su compromiso de realizar investigaciones exhaustivas ante hechos que atenten contra la vida y la integridad de las personas.

La dependencia informó que continuará desarrollando los actos ministeriales y periciales necesarios para esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades que correspondan y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

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