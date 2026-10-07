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“Amor de uniforme falso”: Policía de la CDMX alerta por fraude que usa identidades de militares para robar

Los estafadores generan vínculos afectivos con sus víctimas y después solicitan dinero con pretextos como permisos, boletos de avión o gastos médicos

Los estafadores generan vínculos afectivos con sus víctimas y después solicitan dinero con pretextos como permisos, boletos de avión o gastos médicos. Crédito: Especial
Los estafadores generan vínculos afectivos con sus víctimas y después solicitan dinero con pretextos como permisos, boletos de avión o gastos médicos. Crédito: Especial
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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México alertó este miércoles sobre una modalidad de fraude romántico que utiliza perfiles falsos de militares en redes sociales y aplicaciones de citas para solicitar dinero o datos financieros a las víctimas, luego de que el uso cotidiano de internet facilitara este tipo de vínculos y manipulaciones.

La Unidad de Policía Cibernética de la dependencia detalló que los responsables emplean fotografías, nombres, rangos y uniformes falsos para generar confianza y justificar la imposibilidad de un encuentro presencial.

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Perfiles falsos de militares buscan contacto en redes sociales y aplicaciones de citas

Los ciberdelincuentes construyen identidades ficticias con imágenes de supuestos militares y las difunden en plataformas digitales. La SSC explicó que estos perfiles muestran uniformes, insignias y datos que aparentan pertenecer a las fuerzas armadas.

El contacto con la víctima suele iniciar con una solicitud de amistad o un mensaje directo. A partir de ese primer acercamiento, el presunto militar comienza a construir una relación de confianza a través de conversaciones frecuentes.

Dos policías de la SSC CDMX con chalecos reflectantes caminan por una calle residencial junto a una patrulla azul y blanca con luces encendidas.
Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) acuden a un llamado de emergencia en una calle residencial de Tláhuac, acompañados por su patrulla oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El falso uniformado afirma encontrarse en una misión internacional o en una zona de conflicto. Esa versión le permite justificar que la comunicación se mantenga únicamente por mensajes, llamadas o videollamadas.

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La imposibilidad de un encuentro presencial impide que la víctima verifique la identidad real de su interlocutor. La SSC subrayó que esta característica constituye uno de los principales focos de alerta de la modalidad.

La Unidad de Policía Cibernética de la SSC detalla el modus operandi del fraude

Con el paso de los días, el vínculo afectivo se consolida entre el delincuente y la víctima. La Unidad de Policía Cibernética señaló que la relación puede avanzar hasta mencionar planes de matrimonio o un futuro en común.

Una vez establecida la confianza, el responsable del fraude solicita dinero bajo distintos pretextos. Entre los argumentos más frecuentes figuran permisos militares, boletos de avión, gastos médicos y paquetes pendientes de entrega.

Tres policías uniformados de la SSC CDMX junto a una patrulla con luces de emergencia encendidas en una calle residencial. Un oficial en primer plano ajusta su radio.
Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México atienden un llamado de emergencia, desplegando su patrulla con luces encendidas en las calles de Tláhuac. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los delincuentes también piden recursos para el pago de trámites, impuestos o gastos aduanales. En otros casos, la petición de dinero se presenta como respuesta a una emergencia repentina.

El falso militar argumenta que no puede acceder a sus propios recursos económicos por su condición de uniformado. Esa justificación busca sostener la credibilidad del relato ante la víctima.

Este tipo de fraude aprovecha la manipulación emocional para obtener beneficios económicos sin necesidad de un contacto físico entre las partes. La víctima entrega dinero o información personal convencida de sostener una relación sentimental real con un militar que en realidad no existe.

Las plataformas de citas representan uno de los espacios donde esta modalidad se reproduce con mayor frecuencia. La SSC indicó que las redes sociales convencionales también funcionan como canal de contacto inicial entre el delincuente y la víctima.

Vista trasera de tres policías de la SSC caminando por una calle urbana con edificios históricos y peatones en Álvaro Obregón, Ciudad de México.
Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) patrullan una concurrida calle en la alcaldía Álvaro Obregón, manteniendo la vigilancia en esta zona urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones de la SSC y contacto de la Policía Cibernética de la Ciudad de México

La SSC recomendó desconfiar de los perfiles que establecen un vínculo afectivo de manera acelerada. La dependencia señaló que una fotografía con uniforme o insignias no constituye una prueba suficiente de identidad.

La corporación sugirió realizar búsquedas inversas de las imágenes de perfil para detectar si están asociadas con otros nombres o cuentas. Esa verificación permite identificar fotografías utilizadas previamente en otros casos de fraude.

La Unidad de Policía Cibernética recomendó poner especial atención cuando la persona evita de forma constante las videollamadas o los encuentros presenciales. La negativa reiterada a mostrar su rostro en tiempo real representa, según la dependencia, una señal de alerta.

La SSC pidió no enviar dinero, tarjetas de regalo, criptomonedas ni realizar transferencias a personas desconocidas. La institución también recomendó no compartir fotografías de documentos, contraseñas, códigos de autenticación ni información bancaria.

Los elementos capitalinos estuvieron presentes en diversos puntos de alta afluencia. Crédito: SSC
Los elementos capitalinos estuvieron presentes en diversos puntos de alta afluencia. Crédito: SSC

La dependencia aconsejó evitar el envío de fotografías o datos personales que puedan utilizarse después para suplantar la identidad de la víctima. Ante cualquier sospecha, la SSC recomendó suspender el contacto y reportar la cuenta directamente ante la plataforma digital.

La corporación capitalina pidió conservar capturas de pantalla, conversaciones, nombres de usuario y comprobantes de pagos realizados. Esa evidencia resulta necesaria para cualquier denuncia posterior ante las autoridades.

La SSC puso a disposición de la ciudadanía el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, para reportar casos de este fraude. La dependencia también habilitó el correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx para recibir denuncias y solicitudes de orientación.

La corporación invitó a seguir las cuentas oficiales @SSCCDMX y @UCSGCDMX para recibir alertas de seguridad digital. La SSC reiteró que la prevención y la verificación de identidad resultan las principales herramientas para evitar este tipo de fraudes cibernéticos.

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