Un infarto fulminante acabó con la vida de Martha Elena: esta es la historia de la hija adoptiva de Paquita la del Barrio

La sobrina de Francisca Viveros mantuvo una presencia discreta y participó en viajes, homenajes y apariciones públicas de la intérprete antes de su muerte el 17 de febrero de 2025. (Instagram)

Guardar

El nombre de Martha Elena Martínez Viveros estuvo ligado durante casi cinco décadas a la historia íntima de Paquita la del Barrio.

La cantante la llevó de Veracruz a Ciudad de México cuando era una bebé enferma, la registró junto con su esposo y la convirtió en una de sus hijas.

PUBLICIDAD

El Ayuntamiento de Alto Lucero confirmó la muerte de Martha Elena Martínez Viveros este 7 de octubre. (Facebook/ Gobierno Municipal de Alto Lucero)

Ese vínculo volvió a quedar en el centro tras la muerte de Martha, confirmada este 7 de octubre por el Ayuntamiento de Alto Lucero. Hoy, Paquito Torres, exmánager de la intérprete, atribuyó el deceso a un infarto fulminante, aunque la familia y las autoridades no han dconfirmado una causa médica oficial.

El fallecimiento ocurrió más de un año después de la muerte de Paquita

El fallecimiento de Martha Elena Martínez Viveros oficializada en las propias redes de Paquita. La publicación expresó condolencias a sus familiares, pero no precisó el lugar, la hora ni las causas de la muerte.

La versión sobre un infarto fulminante fue difundida por Paquito Torres, exmánager de la icónica, quien describió en Ventanenado el deceso como inesperado. En otras declaraciones, también habló de un posible paro respiratorio o cardiorrespiratorio.

PUBLICIDAD

Paquito Torres, exmánager de la artista, califica el deceso de inesperado y atribuye la causa a un infarto fulminante. (Foto: Francisco Torres)

Esa diferencia obliga a mantener cautela, ya que, hasta ahora, la familia de Martha Elena no ha compartido un informe médico, un certificado de defunción ni un comunicado que establezca una causa oficial.

El Ayuntamiento de Alto Lucero manifestó su pésame y acompañamiento a los familiares a través de sus redes sociales: “Nos solidarizamos con su familia en estos momentos de dolor, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida”.

Paquita la del Barrio encontró a su sobrina enferma en Veracruz

La historia de Martha Elena en la familia de Paquita la del Barrio comenzó mucho antes de los escenarios y los homenajes. En 1979, la cantante encontró enferma a la hija de uno de sus hermanos durante una visita a Veracruz y tomó una decisión que cambió el rumbo de ambas.

PUBLICIDAD

La historia comenzó en 1979 , cuando Martha Elena tenía alrededor de cinco meses. Paquita relató que la bebé presentaba fiebre y lesiones en la piel y los ojos.

La cantante pidió a su hermano y a su cuñada que le permitieran llevar a la niña a Ciudad de México . Allí buscó atención médica y comenzó a cuidarla junto con Alfonso Martínez , su entonces esposo.

Con el paso de los meses, Martha Elena quedó incorporada a la familia de Paquita. La intérprete explicó que ambos la registraron con sus apellidos y la criaron como hija.

La relación familiar combinaba dos vínculos: Martha Elena era sobrina biológica de Paquita y, al mismo tiempo, su hija adoptiva. Esa condición marcó su lugar dentro del entorno de la artista.

“Ella viene siendo mi sobrina. Fui a mi pueblo y encontré a esa niña que estaba muy enfermita”, recordó Paquita al hablar sobre el momento en que conoció las condiciones en las que vivía la bebé.

La cantante también resumió la decisión que cambió la vida de Martha Elena: “La registramos a nuestro nombre y se quedó con nosotros”. Ambas declaraciones fueron realizadas por Paquita la del Barrio en el programa El minuto que cambió mi destino.