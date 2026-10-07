Crisis en la 4T: en plena celebración por los 15 años de Morena, Higinio Martínez reconoce que “hay que corregir el rumbo” 

A 15 años de su fundación, Higinio Martínez pide a Morena corregir errores.

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A 15 años de la fundación de Morena, el presidente del Senado, Higinio Martínez, llamó al partido a revisar sus prácticas internas, corregir errores y establecer límites para quienes forman parte del movimiento, al considerar que el objetivo debe mantenerse en la transformación del país y no en el beneficio personal de sus dirigentes y funcionarios.

El senador mexiquense, quien participó en la construcción del movimiento desde sus primeros años, reconoció que Morena es actualmente una fuerza política de alcance nacional y que tiene motivos para celebrar los resultados obtenidos desde su creación.

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Sin embargo, señaló que el crecimiento del partido también ha generado diferencias y situaciones que deben ser atendidas por sus propios integrantes.

Higinio Martínez llama a Morena a poner orden y corregir el rumbo interno.

Higinio Martínez señala que Morena debe corregir errores

Martínez sostuvo que Morena tiene margen para corregir el rumbo y ordenar su vida interna.

Explicó que, al tratarse de un partido integrado por mujeres y hombres con distintas trayectorias y formas de pensar, existen integrantes que pueden cometer errores o no comprender plenamente el propósito con el que surgió el movimiento.

El presidente del Senado planteó que la dirigencia debe establecer límites y definir con claridad qué principios deben orientar a quienes forman parte de Morena.

De acuerdo con su planteamiento, el proyecto político tiene como finalidad transformar las condiciones del país y contribuir a mejorar la vida de millones de mexicanos, por lo que no debería utilizarse para favorecer los intereses particulares de quienes ocupan cargos públicos o posiciones de dirección.

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Martínez señaló que Morena debe mantener su proyecto enfocado en transformar la vida de los mexicanos y no en los intereses personales de sus integrantes. (Youtube | CEN Morena (imagen intervenida con Gemini para mejorar calidad))

Martínez también reconoció que los procesos internos pueden generar inconformidades, especialmente cuando se determinan candidaturas o posiciones electorales. En este contexto, señaló que no todos los integrantes estarán necesariamente de acuerdo con las decisiones adoptadas.

Morena llega a 15 años como fuerza política nacional

El aniversario de Morena corresponde al 2 de octubre, fecha en la que se realizó su asamblea constitutiva en 2011. No obstante, el festejo central por los 15 años del partido fue programado para el 7 de octubre de 2026 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

La celebración fue trasladada de fecha debido a la disponibilidad del recinto y con el propósito de facilitar la asistencia de militantes y servidores públicos una vez concluida su jornada laboral.

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En este marco, Martínez destacó el crecimiento que ha tenido Morena desde su fundación y el papel de Andrés Manuel López Obrador en la construcción del movimiento.

Martínez reconoció el crecimiento de Morena desde su fundación y destacó la participación de Andrés Manuel López Obrador en la construcción del movimiento. (Esto soy)

El senador también vinculó el crecimiento inicial de Morena con la decisión de continuar una lucha política fuera del PRD y con el descontento de sectores de la población frente a gobiernos del PRI y del PAN.

Entre los puntos señalados por Higinio Martínez destacan:

Morena es actualmente un partido con presencia nacional y capacidad de gobierno.

El movimiento debe atender errores y diferencias entre sus integrantes.

Martínez considera necesario establecer límites y poner orden dentro del partido.

El objetivo planteado es mantener la transformación del país como prioridad.

Los intereses personales de dirigentes y funcionarios no deben sustituir ese propósito.

Procesos internos generan diferencias rumbo a 2027

Las declaraciones de Martínez se producen después del proceso interno mediante el cual Morena definió a sus coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en 17 entidades que tendrán elección de gubernatura en 2027.

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Elecciones de 2027 ponen a prueba la unidad interna de Morena.

El proceso estuvo acompañado por inconformidades y cuestionamientos en distintos estados, además de diferencias con el Partido del Trabajo.

Morena informó que recurrió a encuestas para definir a la mayoría de sus coordinadores, mientras que en San Luis Potosí la designación de Elí Cervantes Rojas se resolvió mediante consenso.

La dirigencia nacional sostuvo que el proceso concluyó sin rupturas y con el objetivo de mantener la unidad rumbo a las siguientes elecciones.

Sin embargo, el PT expresó desacuerdos en algunos casos y su coordinador en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, planteó la posibilidad de competir sin Morena y el Partido Verde en 2027.

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Higinio Martínez descarta un Morena monolítico

El presidente del Senado también rechazó la idea de que Morena sea un partido monolítico.

Martínez señaló que Morena no es un partido con una sola postura, debido a la diversidad de opiniones y perfiles que lo integran.

Explicó que el crecimiento de la organización ha incorporado distintas formas de pensar y actuar, por lo que las diferencias forman parte de su dinámica interna.

Al mismo tiempo, sostuvo que los problemas internos no significan necesariamente el final del proyecto político, aunque reconoció que ninguna elección está garantizada y que el partido deberá trabajar para conservar su respaldo electoral.

En ese contexto, Martínez insistió en que Morena todavía tiene tiempo para corregir errores, establecer límites y poner orden, con el propósito de que quienes permanezcan dentro del movimiento compartan el objetivo de transformar el país y no utilicen los espacios políticos para modificar únicamente sus condiciones personales.

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El llamado ocurre cuando Morena avanza en la organización de sus siguientes procesos internos y electorales, de cara a los comicios de 2027.