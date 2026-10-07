Adiós a los 45 pesos: Esto costará el Tren al AIFA desde el 10 de octubre

Tren AIFA actualizará los costos de tarifa a partir del 10 de octubre, los costos aumentarán (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

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A casi cinco meses desde que se inauguró el servicio del Tren Suburbano - AIFA, el cual permite conectar Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), las autoridades actualizaron las nuevas tarifas que entrarán en vigor a partir del 10 octubre. La tarifa promocional por la apertura del servicio del Tren AIFA concluyó, por lo que ahora la tarifa subirá.

El precio del viaje dependerá de la distancia recorrida, el costo que pagarán los pasajeros se definirá por los kilómetros recorridos, la tarifa más alta que pagarán será de 110 pesos mexicanos ($110.00 MXN), es decir para quienes partan desde la terminal y realicen el recorrido completo de 41.20 kilómetros.

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Mientras que el viaje más corto tendrá un costo de 11.50 pesos, con un límite de recorrido de 12.89 km.

¿Cuál es la nueva tarifa del Tren Suburbano AIFA?

En la página oficial del Tren AIFA dieron a conocer la tarifa actualizada para todos los usuarios, estos dependerán de las distancias recorridas. A diferencia del Tren Interurbano México - Toluca que el costo se define por el número de estaciones recorridas, en el Tren Felipe Ángeles se definirá por el kilometraje, esto por el diseño de la ruta, además su punto de partida hacia el AIFA parte desde Lechería.

Esta es la tarifa del Tren AIFA actualizada a partir del 10 de octubre:

Viaje corto: de 0 km a 12,89 km — $ 11,50 .

Viaje medio: de 12,90 km a 25,59 km — $ 26,50 .

Viaje largo: de 25,60 km a 37,60 km — $ 40,00 .

Viaje AIFA: de 0 km a 41,20 km — $ 110,00.