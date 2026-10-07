¿Quién es Macarena García? La actriz que interpreta a Sasha Sokol en la nueva serie de Timbiriche

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Macarena García llega a ViX el 9 de octubre como parte del elenco de la nueva serie de Timbiriche, donde interpreta a Sasha Sokol. El proyecto representa una nueva etapa para la actriz mexicana, quien ha construido una trayectoria entre la televisión, las plataformas digitales y el teatro.

La producción tendrá ocho capítulos y también contará con la transmisión de su primer episodio el 8 de octubre por Las Estrellas.

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A sus 25 años, García llega a este estreno después de participar en distintas producciones televisivas y digitales, además de mantenerse activa en teatro. Su incorporación a Timbiriche coloca nuevamente su trabajo frente a un público amplio y suma un nuevo personaje a una carrera que comenzó desde muy joven.

Pero antes de llegar a este proyecto, ya había construido un recorrido propio dentro de la actuación. Desde sus primeros créditos hasta sus trabajos más recientes, la intérprete ha pasado por producciones como Amor bravío, Like, la leyenda, Control Z, Mi secreto, Accidente, 100 días para enamorarnos y Chespirito: Sin querer queriendo.

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Macarena García y su familia ligada al espectáculo

Macarena García - (Infobae México/ Selene Miranda)

Macarena García nació el 26 de octubre de 2000 en Huixquilucan, Estado de México, por lo que actualmente tiene 25 años. Desde joven estuvo cercana al ambiente artístico y con el tiempo convirtió esa familiaridad con el espectáculo en una carrera propia frente a las cámaras.

Su historia familiar también está ligada a la actuación: es hija de Amairani y nieta de Anabel Gutiérrez, actriz relacionada con una de las etapas más importantes del cine mexicano. Aun con ese antecedente, García ha construido su recorrido profesional a partir de sus propios personajes y proyectos.

Su debut en televisión ocurrió en 2012 con Amor bravío. Después llegaron participaciones en Muy padres, Like, la leyenda, Los Elegidos, 100 días para enamorarnos, Control Z y Mi secreto, donde interpretó a Valeria. En Like, la leyenda, además, asumió uno de sus primeros papeles protagónicos y tuvo un acercamiento al canto, una faceta que retomaría posteriormente en otros proyectos

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De la actuación al canto, el teatro y otras facetas

Macarena García - (Infobae México/ Miriam Estrella)

Además de actuar, García ha explorado otras disciplinas. Estudió ballet clásico y también ha creado contenido para redes sociales.

Ahora, el teatro ocupa una parte importante de su presente. García forma parte de Siete veces adiós, obra en la que interpreta a “Ella” junto a Edu Maruri.

El montaje combina actuación, música original y una banda en vivo para contar la historia de una pareja y sus procesos de separación.

Macarena García, entre el teatro y su nuevo personaje en Timbiriche

Osvaldo Benavides y Macarena García en una escena de la serie. (Instagram: Vix)

La actriz se encuentra actualmente en la temporada de Siete veces adiós, aunque esta etapa está próxima a llegar a su fin. Su participación en la obra concluye el 11 de octubre, después de una temporada en la que pudo volver a explorar a “Ella” y trabajar nuevamente con la compañía.

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García señaló que regresar al montaje le permite continuar descubriendo a su personaje y sentirse respaldada por un equipo en el que tiene confianza. La obra, que lleva varios años en cartelera, se ha convertido en una de las experiencias teatrales importantes dentro de su trayectoria.

Al mismo tiempo, Timbiriche representa uno de sus nuevos desafíos profesionales. Para interpretar a un personaje inspirado en Sasha Sokol, la actriz decidió acercarse a la historia desde la ficción y la investigación. “Toda ficción merece empatía y respeto”, expresó al hablar sobre su trabajo.

García también reveló que durante el casting intentó evitar las pruebas de canto porque le daban nervios. “Cada proceso de casting yo decía: ‘No, es que estoy un poco enferma’”, contó. Finalmente consiguió el papel y terminó cantando para la producción.

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Sobre un posible acercamiento con Sasha Sokol, la actriz prefirió no revelar detalles. “Por respeto a Sasha como persona prefiero no responder ese acercamiento”, señaló.

Con una trayectoria que comenzó en televisión y que después se extendió al teatro, las plataformas y otros proyectos, Macarena García llega a esta nueva etapa con un personaje que representa otro desafío dentro de su carrera. Mientras se despide de Siete veces adiós, la actriz se prepara para que el público conozca su trabajo en Timbiriche, una producción que suma un nuevo capítulo a su recorrido artístico.