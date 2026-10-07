México

Profepa necesita 350 mdp adicionales para 2027,  afirma Alicia Bárcena: “No nos da la vida”

La titular de la Semarnat indicó que se reciben cerca de 14 mil denuncias al año, pero solo hay 507 inspectores y 150 abogados

Mexican Secretary of Environment and Natural Resources, Alicia Barcena Ibarra speaks during the signing of the memorandum of understanding between U.S. and Mexico to achieve a permanent solution to the decades-old Tijuana River sewage crisis, in Mexico City, Mexico July 24, 2025. REUTERS/Raquel Cunha
Mexican Secretary of Environment and Natural Resources, Alicia Barcena Ibarra speaks during the signing of the memorandum of understanding between U.S. and Mexico to achieve a permanent solution to the decades-old Tijuana River sewage crisis, in Mexico City, Mexico July 24, 2025. REUTERS/Raquel Cunha
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Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), afirmó que la Procuraduría Federal de Proteccion al Ambiente (Profepa) es el área que “requiere un fortalecimiento urgente”, al acusar que en muchas ocasiones “no les da la vida” cumplir por completo con sus funciones.

“Una de las áreas, y no me dejarán mentir mis colegas, que yo he planteado en muchas oportunidades que el área que requiere fortalecimiento urgente en la SEMARNAT es la Profepa”, dijo durante su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Cambio Climático y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados.

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La funcionaria federal aseguró que la dependencia recibe cerca de 14 mil denuncias al año; sin embargo, actualmente solo cuentan con 507 inspectores y 150 abogados, por lo que “no se dan abasto”.

En este sentido, señaló que es necesario destinar recursos adicionales por 350 millones de pesos, al menos para el 2027.

“Si queremos realmente ejercer actos de autoridad y hacer inspecciones y monitoreo, y la verdad, a veces incluso, pues poner sanciones y multas y tal, necesitamos una PROFEPA muy fuerte.

“Recibimos 14 mil denuncias al año que tenemos que atender una por una y, por lo tanto, los recursos adicionales que necesitamos para ello, son 350 millones de pesos. Eso es lo que necesitamos, por lo menos para el 2027. Solo tenemos 507 inspectores, 150 abogados, que no nos damos abasto, esa es la verdad”, puntualizó.

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Bárcena agregó que también hay “problemas” en las oficinas estatales, como falta de vehículos y de gasolina para acudir a las inspecciones, acusando que algunas solo tienen un presupuesto de 26 mil pesos al mes para combustible.

“Y también tenemos problemas porque muchas de las oficinas de Profepa están en los 32 estados, bueno, los 31 más la Ciudad de México, y lo que sucede es que no tenemos realmente, pues las condiciones, a veces los vehículos o la gasolina.

“Digo, hay lugares donde tenemos veintiséis mil pesos para gasolina al mes, pues ¿cómo vamos a ir a inspeccionar? No sé, hablando de Sonora, por ejemplo, ¿vamos a ir a dónde? No nos da, no nos da la vida", concluyó.

¿Cuánto se destinará a la Profepa en el Presupuesto 2027?

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 contempla 49 mil 508 ,illones 305 mil 994 pesos para el Ramo 16, correspondiente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Sin embargo, en el documento proporcionado no se identifica una cifra específica asignada de manera directa a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). aunque aparece vinculada a la función de inspección, vigilancia y regulación ambiental dentro del programa presupuestario G014, “Inspección, vigilancia y regulación del medio ambiente y recursos naturales”, incluido en el Ramo 16.

No obstante, el documento sí registra recursos del programa G014 en distintos anexos transversales. En el Anexo 10, dedicado al desarrollo integral, intercultural y sostenible de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, se incluyen 8 millones 587 mil 834 pesos para un proceso de consulta previa, libre e informada relacionado con el Programa de Restauración Ecológica de la Zona de Restauración Ecológica Área de Influencia del Proyecto Estratégico.

En ese mismo anexo se reportan 217 millones 429 mil 673 de pesos para conservación, protección y recuperación de especies prioritarias, en riesgo, nativas y su hábitat dentro de áreas naturales.

Para el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, el Anexo 11 vincula 149 millones 771 mil 725 pesos del programa G014 a actividades de prevención, vigilancia e inspección en zonas rurales, orientadas a la preservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Además, el Anexo 16, sobre recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, refiere partidas del mismo programa para certificación ambiental de empresas, fortalecimiento del monitoreo, inspección y vigilancia de ecosistemas, así como acciones de restauración ambiental.

Estas referencias, sin embargo, forman parte de anexos con objetivos específicos y no equivalen a un presupuesto total de Profepa.

De esta manera, con base exclusivamente en el documento, para 2027 se prevé destinar 49 mil 508 millones 305 mil 994 pesos a Semarnat, mientras que la asignación concreta para Profepa no está desglosada.

El proyecto presupuestario identifica recursos asociados a inspección y vigilancia ambiental, pero no permite establecer cuánto correspondería directamente a la procuraduría.

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