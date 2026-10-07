Vecinos alertan hallazgo de restos humanos en la autopista México-Pachuca. Crédito: Especial

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Autoridades del Estado de México hallaron una pierna humana y el resto de un cadáver sobre la autopista México-Pachuca, en el municipio de Tecámac. El hallazgo ocurrió la mañana de este miércoles 7 de octubre, cerca de las 7:00 horas, a la altura de la colonia Margarito F. Ayala.

Vecinos y automovilistas dieron aviso a la policía tras observar la extremidad cubierta con un cartón. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una carpeta de investigación e indicó que la víctima es un hombre de identidad desconocida, posiblemente arrollado por un vehículo de carga mientras intentaba cruzar la vialidad.

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Vecinos de Margarito F. Ayala alertaron el hallazgo en Tecámac

El hallazgo generó una movilización de cuerpos de seguridad en la incorporación a la autopista de cuota, en el tramo entre el fraccionamiento Real del Cid y la caseta de Ojo de Agua. Los primeros en notificar fueron conductores que circulaban en dirección a la Ciudad de México y vecinos de la zona, que pidieron apoyo a las autoridades.

Policías de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la Guardia Civil de Tecámac llegaron al punto, ubicado en el kilómetro 27.5 de la vía. Los elementos realizaron una inspección ocular y confirmaron que se trataba de una pierna humana.

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Una cinta amarilla con la leyenda «ESCENA DE HOMICIDIO - PROHIBIDO EL PASO» delimita un perímetro acordonado sobre una cerca de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los agentes cubrieron la extremidad con un cartón y acordonaron el área para resguardar los indicios. También detectaron un rastro hemático sobre los carriles centrales de la incorporación vial.

Minutos después, los uniformados localizaron el resto del cuerpo a unos 50 metros del sitio donde apareció la pierna. Los paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Tecámac confirmaron que el hombre ya no tenía signos vitales.

La Fiscalía mexiquense investiga un posible atropellamiento con fuga

El cuerpo de la víctima presentaba la amputación de una de sus extremidades inferiores, por lo que los peritos no descartaron que correspondiera a la pierna hallada antes. Hasta el momento, la identidad del hombre permanece sin establecer.

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Las autoridades no descartan que se trate de un peatón alcanzado por un vehículo de carga pesada que se dio a la fuga tras el impacto. Se desconoce si la víctima vivía en situación de calle o si se dirigía a algún destino cuando intentó cruzar la carretera.

Una cinta amarilla de precaución delimita el paso en una calle empedrada de México durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los policías también revisan cámaras de seguridad de viviendas y comercios cercanos para reconstruir los hechos. La zona contó además con la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional (GN), que resguardaron el perímetro.

Los peritos de la FGJEM acudieron al lugar para realizar el levantamiento de los restos y su traslado al Centro de Justicia correspondiente. En la sede del Ministerio Público, especialistas en medicina legal realizarán la necropsia para precisar las causas de la lesión, determinar el sexo de la víctima de forma definitiva y avanzar en su identificación.

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La vía de cuota fue cerrada de forma temporal para permitir las diligencias, aunque la presencia policial no generó afectaciones mayores a la circulación. Una de las líneas de investigación apunta a que la fuerza del impacto proyectó la pierna hasta el punto donde fue hallada.

El hecho ocurre en un contexto de violencia letal en el Estado de México

El hallazgo en Tecámac se suma a un panorama nacional marcado por la violencia homicida, aunque con una tendencia reciente a la baja. Durante el primer fin de semana de octubre se cometieron en el país 96 homicidios dolosos, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Una cinta amarilla de la Policía Nacional acordona una calle residencial en la que se encuentran agentes y patrullas de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Estado de México figuró entre las entidades con mayor violencia letal en ese periodo, con 11 personas asesinadas, solo detrás de Sinaloa. La cifra posiciona a la entidad mexiquense entre las de mayor incidencia de homicidios dolosos a nivel nacional en los primeros días de octubre.

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó una reducción del 53% en homicidios dolosos durante los dos años de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Según esos datos, el promedio diario de homicidios dolosos pasó de 86 casos en septiembre de 2024 a 42 en julio de 2026.

Marcela Figueroa Franco, titular del SESNSP, señaló que julio de 2026 representó el mes con el registro más bajo desde 2015 a nivel nacional. La funcionaria identificó siete entidades que concentraron casi la mitad de los homicidios dolosos del país entre enero y julio de ese año.

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En contraste, algunos municipios del Estado de México reportaron descensos más pronunciados en delitos de alto impacto. Chimalhuacán, por ejemplo, registró una caída de 79% en homicidios dolosos durante el primer semestre de 2026, al pasar de 29 a seis casos, según cifras de la SSEM.

Pese a esa tendencia general a la baja, hechos como el ocurrido en la autopista México-Pachuca mantienen la atención pública sobre la seguridad en las vialidades del Estado de México. La Fiscalía mexiquense continúa las diligencias para esclarecer la identidad de la víctima y las circunstancias exactas del atropellamiento.