México

Grecia Quiroz insiste a Sheinbaum en que la FGR investigue el asesinato de Carlos Manzo; acusa ser revictimizada

La presidenta de Uruapan señaló que el acompañamiento de diputados de Movimiento Ciudadano y del Movimiento Sombrero es una muestra de empatía, mas no de política

Grecia Quiroz, presidenta de Uruapan habla desde un podio de la Cámara de Diputados rodeada por un grupo de personas durante una conferencia de prensa. La ponente porta un sombrero y dirige su mensaje a los medios de comunicación utilizando los micrófonos del pódium institucional. Un grupo de acompañantes permanece de pie detrás de ella mientras transcurre el pronunciamiento dentro de las instalaciones del recinto legislativo.
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Grecia Itzel Quiroz García, presidenta municipal de Uruapan, asistió arropada por diputados del Movimiento del Sombrero y de Movimiento Ciudadano a la Cámara de Diputados, donde pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), que investiguen el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, abatido por integrantes de una célula criminal el 1 de noviembre de 2025.

“Hago un llamado a la FGR, a Ernestina Godoy, para que me escuche en mi calidad de víctima indirecta, porque no estoy pidiendo un favor. Es algo que me corresponde y tengo todo el derecho de seguir exigiendo justicia”

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“(...) Le pido, presidenta, en nombre de esos niños, que seguramente crecerán y sabrán lo que un día sucedió, que el futuro de México hoy está en sus manos, pero que la decisión que hay de usted de cómo quiera ser recordada, no solo para mis hijos, sino para muchos hijos de madres buscadoras y de mujeres que han enfrentado la violencia a causa del crimen organizado”, expresó la líder del Movimiento Independiente del Sombrero.

¿Por qué Grecia Quiroz quiere que la FGR tome la investigación?

La presidenta de Uruapan explicó que a once meses de investigación, a través de sus abogados ha recopilado información de las indagaciones que hasta ahora están a cargo de la Fiscalía Estatal de Michoacán.

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“No he obtenido al cien por ciento esa carpeta de investigación, me lo han dado en partes y creo que es una razón más para decir que sea la FGR que atraiga”, acusó Quiroz y subrayó su confianza en que el organismo podría aclarar el homicidio de Carlos Manzo, porque posee de mayor autonomía y parcialidad en el caso.

En caso de que la FGR no tome la investigación, la funcionaria municipal señaló que buscará llegar hasta las últimas instancias, recordó que hace un par de días entregó una solicitud ante el gobierno federal.

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