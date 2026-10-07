Coordinador del PT en el Senado reparte el nuevo libro de AMLO entre la bancada de Morena: gastó casi 10 mil pesos

El senador del PT desembolsó 9 mil 960 pesos por una caja de 20 ejemplares y entregó 19 a legisladores y otras personas.

Guardar

El coordinador del Partido del Trabajo (PT) en el Senado, Alejandro González Yáñez, adquirió 20 ejemplares de Pueblo, el nuevo libro del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por un total de 9,960 pesos. De esa cantidad, 19 libros fueron obsequiados a legisladores y otras personas, mientras que el senador conservó uno.

La entrega se dio a conocer este martes 6 de octubre, durante la comparecencia del secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, ante el Senado de la República.

PUBLICIDAD

En la sesión, varios legisladores fueron vistos con ejemplares de la obra, cuya versión física tiene prevista su llegada a las librerías el próximo 12 de octubre.

González Yáñez explicó que consiguió los libros mediante una persona vinculada con la editorial, quien le ayudó a obtener una caja con 20 unidades. De acuerdo con el legislador, cada ejemplar tuvo un costo de 498 pesos.

Alejandro González Yáñez explica cómo consiguió los libros de AMLO

El senador petista señaló que recurrió a un contacto relacionado con la casa editorial para adquirir los ejemplares antes de la fecha prevista para su venta general en librerías.

Crédito: Amlo

Según detalló ante los medios de comunicación, pagó 9,960 pesos por los 20 libros. Inicialmente, mencionó un precio distinto por unidad, pero después corrigió la cifra y mostró el comprobante de compra desde su teléfono.

PUBLICIDAD

El legislador precisó que ya había entregado 19 ejemplares y conservaba uno. Incluso ofreció el libro restante a los periodistas presentes para que pudieran organizar una rifa.

Entre los destinatarios estuvieron integrantes de las bancadas de Morena y del PT, así como otros senadores con quienes González Yáñez mantiene una relación cercana. El legislador también aclaró que los ejemplares fueron adquiridos por él y no entregados directamente por López Obrador.

Ignacio Mier y Gerardo Fernández Noroña recibieron ejemplares

Entre los senadores que recibieron un libro se encuentra Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política. Durante la sesión, el legislador retiró la envoltura del ejemplar y comenzó a hojearlo.

PUBLICIDAD

Mier confirmó posteriormente que el libro fue un regalo de González Yáñez, por lo que agradeció el obsequio. A su lado, el senador Adán Augusto López Hernández mostró su propio ejemplar ante fotógrafos y reporteros.

El libro Pueblo de AMLO llega al Senado antes de su venta en librerías.

La lista de personas que recibieron la obra incluye también a Gerardo Fernández Noroña, Verónica Camino Farjat, Lizeth Sánchez, Margarita Valdez, Higinio Martínez y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, entre otros.

De acuerdo con las declaraciones del coordinador petista, los obsequios se distribuyeron entre legisladores con quienes tiene mayor cercanía por distintas razones.

Sin embargo, González Yáñez afirmó que no le entregó directamente un ejemplar a Adán Augusto López. Explicó que había visto a una persona de su equipo con el libro y supuso que el excoordinador de Morena ya tenía acceso a uno.

PUBLICIDAD

Otros legisladores que fueron vistos con la publicación durante la jornada fueron el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, y el senador sin partido Enrique Inzunza Cázarez.

¿Cuánto costaron los libros y quiénes los recibieron?

Los datos proporcionados por González Yáñez establecen que la compra ascendió a casi 10,000 pesos.

El senador del PT desembolsó 9 mil 960 pesos por los 20 ejemplares de Pueblo.

El reparto de ejemplares ocurrió mientras los senadores participaban en las actividades legislativas de la jornada.

Entre los principales datos sobre la adquisición y distribución destacan:

Total de ejemplares comprados: 20 libros de Pueblo.

Costo total: 9,960 pesos.

Precio por ejemplar: 498 pesos.

Libros entregados como regalo: 19.

Ejemplares conservados por el senador: uno.

Destinatarios mencionados: Ignacio Mier, Gerardo Fernández Noroña, Verónica Camino Farjat, Lizeth Sánchez, Margarita Valdez, Higinio Martínez y Manuel Huerta, entre otros.

El legislador sostuvo que estos son los datos de la operación y reiteró que consiguió los ejemplares por medio de su contacto en la editorial.

¿De qué trata Pueblo, el nuevo libro de López Obrador?

Pueblo es la nueva publicación de Andrés Manuel López Obrador, editada por Planeta. La obra está integrada por 10 capítulos dedicados a revisar distintos periodos de la historia política de México, desde la Independencia hasta la época contemporánea.

PUBLICIDAD

El libro también aborda el concepto de humanismo mexicano, planteado por el exmandatario como parte de su visión política, y funciona como complemento de su obra anterior, Grandeza.

Pueblo repasa la historia política de México y plantea los fundamentos del llamado “humanismo mexicano”.

Además, la publicación está dedicada a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien López Obrador reconoce en el texto.

Aunque la venta física en librerías está prevista para el 12 de octubre, la obra ya se encuentra en preventa y en proceso de distribución comercial mediante plataformas digitales y establecimientos especializados.

El precio de referencia para la edición física es de 498 pesos, la misma cantidad que González Yáñez reportó haber pagado por cada ejemplar de la caja que adquirió.

PUBLICIDAD

La circulación anticipada del libro entre integrantes del Senado permitió que varios legisladores tuvieran acceso a la publicación antes de su llegada general a las librerías. La entrega de los ejemplares se realizó durante una jornada en la que el pleno recibió al secretario de Hacienda para su comparecencia.