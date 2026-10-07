Cómo quitar el olor a humedad de un clóset sin dañar la ropa

Quitar el olor a humedad del clóset sin dañar la ropa requiere un orden preciso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El olor a humedad en un clóset suele revelar la falta de circulación de aire o la presencia de moho en las superficies y los textiles.

Puede afectar a cualquier persona que guarde ropa en espacios cerrados y debe atenderse apenas aparece: hay que vaciar el armario, hallar el origen de la humedad, limpiar el interior y lavar cada prenda según su etiqueta. El olor surge porque los microorganismos prosperan en materiales húmedos.

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La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) advierte que un olor a moho puede indicar crecimiento de hongos dentro de la vivienda. Por eso, los perfumes, las bolsas aromáticas y los ambientadores pueden disimular el problema, pero no eliminan la causa.

Vaciar el clóset revela filtraciones, condensación y moho

El clóset debe quedar completamente vacío antes de cualquier limpieza. Hay que retirar ropa, calzado, cajas, bolsas, perchas, fundas y objetos que ocupen baldas o cajones.

Esta revisión permite observar el piso, las esquinas, la pared trasera y las zonas que quedan ocultas detrás de la ropa. Las manchas de agua, los puntos oscuros, la pintura descascarada, la madera hinchada o las áreas frías al tacto pueden indicar humedad acumulada.

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También conviene revisar las paredes próximas a un baño, una ventana, una tubería o un muro exterior. Una filtración pequeña puede mantener húmedo el interior del armario aunque el resto de la habitación parezca seco.

El Departamento de Salud Pública de California recomienda detectar las zonas húmedas, reparar filtraciones o condensaciones y secar los materiales afectados. Si la causa persiste, el olor volverá incluso después de lavar la ropa y desinfectar las baldas.

Un olor leve a prenda guardada no siempre significa que exista moho activo. Si la ropa está seca, no hay marcas en el mueble y el olor desaparece tras airear o lavar, puede tratarse de falta de renovación del aire.

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El problema cambia cuando el olor es penetrante, se percibe al abrir la puerta o continúa después de limpiar. En ese escenario, es necesario revisar no solo los textiles, sino también la estructura del clóset y la habitación.

El clóset debe quedar completamente vacío antes de cualquier limpieza. - (Imagen Ilustrativa Infobae).

Una humedad de 30% a 50% reduce el riesgo de moho

La EPA y otras guías de salud ambiental aconsejan mantener la humedad relativa del hogar por debajo del 60%. El rango recomendado para limitar el crecimiento de moho se sitúa entre 30% y 50%.

Un higrómetro permite comprobar si el clóset acumula más humedad que el resto de la habitación. Esta diferencia puede producirse cuando el mueble está junto a una pared fría, permanece cerrado durante muchas horas o está demasiado lleno.

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La ropa colgada muy junta forma bloques que dificultan el paso del aire. Las prendas dobladas hasta el límite de las baldas y los objetos acumulados en el piso del clóset también crean zonas donde la humedad tarda más en desaparecer.

Conviene dejar espacio entre las prendas y evitar que queden pegadas a la pared o al suelo. El calzado, los bolsos y la ropa deportiva deben guardarse solo cuando estén completamente secos.

Abrir las puertas del armario todos los días ayuda a renovar el aire. La ventilación de la habitación también es útil, especialmente después de ducharse, cocinar o secar ropa dentro de la vivienda.

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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomiendan secar las zonas mojadas con rapidez. La humedad sostenida favorece la aparición de moho y puede impregnar textiles, cartón, madera y aglomerado.

La EPA y otras guías de salud ambiental aconsejan mantener la humedad relativa del hogar por debajo del 60%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ropa con moho visible debe aislarse de las prendas limpias

Las prendas con manchas blancas, negras, verdosas o grisáceas deben separarse antes de cualquier lavado. Tampoco conviene sacudirlas dentro de casa, ya que las esporas pueden dispersarse sobre otros textiles y superficies.

La ropa lavable puede conservarse cuando admite una limpieza completa y un secado adecuado. El algodón, el lino y muchas mezclas sintéticas suelen permitir un tratamiento doméstico más seguro que la seda, la lana fina, el cuero o las prendas técnicas.

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La evaluación debe comenzar por la etiqueta. La información del fabricante establece la temperatura permitida, el programa de lavado, la posibilidad de usar secadora y las limitaciones de ciertos productos.

Las guías de salud pública indican que algunos artículos lavables, como ropa y ropa de cama, pueden limpiarse suficientemente. En cambio, los materiales porosos que permanecieron mojados durante mucho tiempo y no se pueden limpiar ni secar a fondo pueden seguir siendo una fuente de moho.

Una prenda con tejido debilitado, manchas muy extendidas o un olor persistente después del lavado puede no ser recuperable. En esos casos, conservarla dentro del clóset puede trasladar el problema a otras prendas.

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La ropa delicada requiere medidas más conservadoras. Si la etiqueta indica limpieza en seco, no conviene aplicar remedios caseros agresivos ni someterla a calor alto o sol directo sin comprobar antes la compatibilidad del material.

Las prendas con manchas blancas, negras, verdosas o grisáceas deben separarse antes de cualquier lavado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lavado con detergente y bicarbonato elimina olores sin castigar las fibras

La opción más segura para ropa con olor a humedad consiste en repetir el lavado con detergente y el programa indicado por la etiqueta. La cantidad de producto debe ser la recomendada, ya que el exceso deja residuos sobre las fibras.

Algunas guías de cuidado textil aconsejan sumar dos cucharadas de bicarbonato junto con el detergente habitual. Esta medida puede ayudar a neutralizar olores, pero no sustituye el lavado ni corrige la humedad del clóset.

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El vinagre blanco puede utilizarse durante el aclarado en prendas compatibles. Las recomendaciones disponibles sugieren añadir medio vaso o una taza en el compartimento del suavizante o durante el enjuague.

El vinagre no debe mezclarse con lejía, amoníaco ni otros limpiadores. Los CDC advierten que las combinaciones de productos químicos pueden liberar vapores tóxicos.

Si el olor continúa tras el primer lavado y el secado completo, se puede repetir el proceso una vez. Los ciclos excesivos desgastan los tejidos y pueden afectar los colores, sobre todo en prendas delicadas.

Los blanqueadores de oxígeno pueden servir para algunas prendas resistentes si la etiqueta y las instrucciones del producto lo permiten. No deben utilizarse de forma automática sobre todos los materiales.

Algunas guías de cuidado textil aconsejan sumar dos cucharadas de bicarbonato junto con el detergente habitual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secado total impide que la humedad vuelva al armario

La ropa debe retirarse de la lavadora apenas termina el ciclo. Dejarla húmeda dentro del tambor facilita la aparición de olores y puede hacer que el problema vuelva antes de llegar al clóset.

El secado al aire libre, con buena circulación de aire, ayuda a reducir la humedad retenida en las fibras. La luz solar puede ser apropiada para telas resistentes, aunque los colores intensos y los tejidos delicados requieren sombra luminosa.

Las prendas necesitan espacio al tenderse. Los pliegues, bolsillos, puños y costuras gruesas suelen tardar más en secarse, por lo que deben revisarse antes de doblar o guardar la ropa.

No se debe almacenar una prenda que conserve zonas frías o ligeramente húmedas al tacto. Esa humedad residual basta para favorecer nuevamente el olor y el crecimiento de moho.

La lavadora puede ser parte del problema. La goma de la puerta, el cajetín de detergente y el filtro pueden acumular agua estancada, residuos y moho que luego pasan a la ropa.

Para evitarlo, las guías de limpieza aconsejan secar las juntas, limpiar el cajetín, revisar el filtro según las instrucciones del equipo y dejar la puerta entreabierta tras cada uso.

El secado al aire libre, con buena circulación de aire, ayuda a reducir la humedad retenida en las fibras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua y el detergente bastan para limpiar muchas superficies

Con el clóset vacío, hay que retirar el polvo y los residuos de las baldas, los cajones y el piso. El polvo puede contener materia orgánica y esporas, por lo que su eliminación forma parte de la limpieza.

El Departamento de Salud Pública de California aconseja limpiar las superficies afectadas y secarlas por completo. En áreas lavables se pueden utilizar agua y jabón o detergente suave, aplicados con un paño bien escurrido.

Las soluciones de agua y vinagre blanco aparecen en diversas pautas domésticas para limpiar paredes y estantes. Deben utilizarse sin empapar los materiales y seguidas de ventilación suficiente.

La madera, el aglomerado y los tableros de partículas necesitan especial cuidado. El exceso de agua puede hincharlos, deteriorar sus juntas y agravar la humedad que se busca eliminar.

El cloro puede ser útil en algunas superficies duras, pero exige ventilación, guantes y respeto estricto por las indicaciones del fabricante. No debe aplicarse de manera indiscriminada sobre textiles, madera o materiales delicados.

La ropa debe permanecer fuera hasta que el interior esté seco. Volver a colocarla sobre baldas húmedas anula la limpieza y favorece que el olor reaparezca.

El cloruro de calcio requiere distancia de las prendas

Los deshumidificadores eléctricos, el gel de sílice, el bicarbonato y el carbón activado pueden apoyar la reducción de humedad y olores. Funcionan como complemento de la ventilación y la limpieza, no como reemplazo de una reparación.

El bicarbonato puede colocarse en recipientes abiertos dentro del armario y renovarse con regularidad. El carbón activado también puede utilizarse en bolsas, siempre separado de los tejidos delicados.

Las bolsas con cloruro de calcio exigen más precauciones. El compuesto absorbe agua y puede producir un líquido que mancha, corroe o provoca agujeros si entra en contacto con la ropa.

Estos dispositivos deben quedar sobre superficies estables y lejos de prendas, zapatos o bolsos. También hay que controlar el depósito para evitar derrames cuando se acumule el agua absorbida.

Si la humedad sigue elevada pese a la ventilación y a los absorbentes, puede ser necesario usar un deshumidificador en la habitación. Si el olor regresa, la causa puede estar en una filtración, una pared fría o un problema de aislamiento.

Recomendaciones para eliminar la humedad y el mal olor en los armarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El olor recurrente puede afectar a personas con asma o alergias

La Fundación BBVA señala que las personas con alergia a hongos, rinoconjuntivitis o asma pueden ser más sensibles a los espacios cerrados con olor a moho. Para ellas, mantener seco el clóset resulta una medida de prevención ambiental.

Si hay moho visible, la limpieza debe hacerse con aireación adecuada. Los CDC recomiendan guantes, protección ocular y mascarilla N95 cuando exista exposición relevante a esporas.

La reaparición del olor después de lavar, limpiar y ventilar constituye una señal de alerta. El origen puede estar detrás del mueble, dentro de una pared, en una tubería o en una zona donde se produce condensación.

En esas situaciones, conviene recurrir a una revisión profesional. Reparar la entrada de agua o sustituir materiales muy afectados permite proteger la ropa y mantener el clóset en condiciones secas.