Victoria Ruffo estuvo hospitalizada ocho días tras padecer norovirus

Victoria Ruffo dio de qué hablar en X, luego de que amagó con exhibir a un restaurante que pretendía 'cobrarle un ojo de la cara'. Crédito: @victoriaruffo31, X

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Victoria Ruffo permaneció ocho días hospitalizada tras sufrir una deshidratación fuerte relacionada con norovirus, una infección que causa vómito y diarrea. La actriz ya retoma sus actividades, aunque revela que faltó dos semanas a trabajar y continúa bajo tratamiento médico.

Ruffo habla de su estado de salud durante un encuentro con la prensa difundido por Sale el Sol. Ahí explica que los síntomas comenzaron como un padecimiento estomacal, sin saber en ese momento que se trataba del virus.

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Victoria Ruffo explica por qué permaneció ocho días en el hospital

“Es que me dio un virus que se llama norovirus. Le dicen el virus de la gripe del estómago”, dice Victoria Ruffo ante las cámaras, luego de queun reportero le pregunta por su ausencia.

La protagonista de La madrastra detalla que el cuadro le provoca episodios constantes de diarrea y vómito. “Pues es diarrea y vómito, diarrea y vómito, diarrea y vómito”, comenta entre risas durante la conversación.

La actriz señala que al inicio no tomó suficientes líquidos porque considera que su cuerpo debía expulsar lo que le provocaba malestar. Esa decisión deriva en una pérdida severa de líquidos, por la que requiere atención médica.

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Victoria Ruffo mostró una foto de su primer protagónico en Televisa (IG: victoriaruffo)

“Yo casi no tomaba líquidos y entonces, pues me vino una deshidratación fuerte y ya me tuve que ir al hospital”, relata Ruffo. La intérprete no precisa la fecha en que ingresa al nosocomio ni el lugar donde recibe atención.

Al ser cuestionada sobre cuánto tiempo permaneció internada, ella responde: “Ocho días en el hospital”. Además, agrega que pidió a los médicos volver a casa porque extrañaba a sus perritas, su cama y sus pertenencias.

Ruffo cuenta que el médico le permitió salir bajo la condición de que regresara si volvía a sentirse mal.

“Pues no debería dejarla salir, pero la voy a dejar salir”, recuerda que le dice el especialista.

La actriz sostiene que mejoró después de recibir atención médica y medicamentos. “Ya me sentí mucho mejor, obviamente con antibióticos y todo”, expresa. También señala que el médico le deja un tratamiento de dos meses.

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La actriz faltó dos semanas a sus actividades por su recuperación

“Bueno, ahorita ya estoy bien, ya puedo, pero sí falté dos semanas porque sí estaba yo en el hospital”, afirma la actriz. Ruffo asegura que ya se siente en condiciones de volver a trabajar tras superar los días de mayor malestar.

La también madre de José Eduardo Derbez agradece el acompañamiento de la prensa y evita dar más detalles sobre el diagnóstico médico o sobre las indicaciones que recibió después de abandonar el hospital.

“Ya se me siento mejor, ya estoy mejor. Gracias a Dios”, dice Ruffo. Durante el encuentro, personas presentes insisten en que los cuadros de vómito y diarrea persistentes requieren revisión médica para evitar una deshidratación.

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¿Qué es el norovirus?

De acuerdo con el Centro para el Control y laPrevención de Enfermedades de EEUU, el norovirus es un virus muy contagioso que provoca gastroenteritis aguda, una inflamación del estómago o los intestinos. Aunque suele conocerse como “gripe estomacal”, no guarda relación con la influenza.

Los síntomas más frecuentes son diarrea, vómito, náuseas y dolor de estómago. También pueden presentarse fiebre, dolor de cabeza y dolor corporal. De acuerdo con los CDC, las molestias suelen aparecer entre 12 y 48 horas después de la exposición al virus.

“Cuando te enfermas del estómago, pues lo que quieres es que fluya, ¿no? Y claro, fluyó demasiado, salió más de lo que entró”, comenta Ruffo al describir el momento en que su estado se complica.

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La diarrea y el vómito frecuentes pueden causar deshidratación. Entre las señales de alerta están orinar menos, sequedad en la boca y garganta, así como mareo al ponerse de pie. En casos graves, una persona puede requerir hospitalización y líquidos intravenosos.