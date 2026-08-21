Victoria Ruffo responde a críticas por llamar fea a hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo. (Especial Infobae México)

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La actriz Victoria Ruffo afrontó las críticas que ha recibido en plataformas digitales por ironizar sobre los crueles comentarios que recibió Aitana Derbez, hija de su expareja Eugenio Derbez y la cantante Alessandra Rosaldo, luego de su debut como bailarina en un reciente concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Mediante su cuenta de X —antes Twitter—, Ruffo reaccionó indirectamente a la cancelación digital que han impulsado cuentas que la acusan de llamar fea a la menor de 11 años de edad.

¿Cómo inició la controversia?

Durante un encuentro con la prensa, Victoria Ruffo fue cuestionada sobre la polarización en torno a la participación de Aitana en una presentación de Sentidos Opuestos, dúo del que forma parte su madre. La actriz minimizó tanto las acusaciones de nepotismo como los crueles comentarios sobre el físico de la menor.

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“¿Cuántos años tiene Aitana?”, preguntó a los reporteros. Al conocer la edad, Ruffo lanzó una broma que dividió opiniones: “Está en la peor edad, están re feos a esa edad, no sabe uno si va o viene, están flacos, gordos o panzones, es una edad muy fea”.

Victoria Ruffo habló recientemente sobre la paternidad que el comediante ejerció con su hijo José Eduardo. (Redes Sociales)

Sus expresiones escalaron la controversia. Diversas cuentas en TikTok y X viralizaron un video donde Alessandra Rosaldo supuestamente respondía a la actriz.

“Yo entiendo, Victoria, pobrecita. ¿No ven que la señora ya está sufriendo de Alzheimer? Solo a ella se le ocurre meterse con una niña de 10 años. Su dolor es que a su edad ya no se la come ni el óxido”.

Sin embargo, el audiovisual fue creado con inteligencia artificial por usuarios que buscaban capitalizar el interés en una supuesta rivalidad.

El video original es una entrevista que Rosaldo concedió al matutino Hoy, alterada para presentar sus declaraciones como un ataque contra Ruffo. En la entrevista original, la cantante reaccionó a las ofensas que recibió su hija tras participar en una transmisión junto a su hermano Vadhir, en enero pasado.

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“La gente no puede escupir más que lo que tiene adentro. Y si lo que tienes dentro es únicamente enojo, odio, frustración y porquería, pues eso es lo que vas a escribir”, señaló Rosaldo.

En TikTok se viralizó un video hecho con IA donde Alessandra Rosaldo estalla contra Victoria Ruffo. (TikTok)

La reacción de Victoria Ruffo

Ante la ola de ataques, Ruffo replicó publicaciones de sus seguidores que subrayan que en ningún momento habló exclusivamente de Aitana.

“Tu gente de verdad, la gente que te conoce, que te ama y sabe cómo eres... Hay gente que piensa y hay gente que no tiene con qué hacerlo. Aquí una muestra de que muchas personas te apoyan”, se lee en una de las publicaciones replicadas.

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¿Cómo es la relación entre Victoria Ruffo y Alessandra Rosaldo?

La relación entre ambas siempre ha sido del interés de la prensa, debido a constantes rumores de tensiones. A pesar de estas versiones, Ruffo ha dicho que, si bien no existe una amistad, impera el respeto.

“Claro, porque es una mujer inteligente, porque sabe que yo respeto mucho su matrimonio, su relación, y que mi relación con Eugenio es únicamente como papás de José Eduardo”, ha expresado la actriz.

Por su parte, Eugenio Derbez abordó la controversia desde un sentido más positivo. En diálogo para el programa De Primera Mano, el actor se concentró en el logro que representó para su hija pararse en un escenario como el Auditorio Nacional: “Ale no me había compartido nada y no había ido yo más que a un ensayo y estuve ahí una hora, entonces no vi nada. Para mí esto fue nuevo”, indicó.

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