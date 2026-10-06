Viaja a Asia sin salir de CDMX: esta es la fecha del Festival de las Culturas asiáticas en Coyoacán

Festival de las Culturas de Asia en Coyoacán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Ciudad de México la da la bienvenida al Festival de las Culturas de Asia, un evento dedicado a la música, literatura y gastronomía de estas regiones, creando una experiencia única de viajar a otro continente sin salir de la capital del país.

Esta edición llamada “Las cuatro puertas de Asia”, busca que los asistentes puedan tener un acercamiento a sus expresiones, tradiciones y costumbres mientras disfrutan de diversas actividades culturales.

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Fecha del Festival de las Culturas de Asia

El festival se realizará el próximo domingo 18 de agosto en el Centro de Convenciones Churubusco del Sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en la alcaldía Coyoacán.

Los amantes de las culturas asiáticas podrán disfrutar de este encuentro en un horario de 11:00 a 17:00 horas, con una entrada completamente gratis.

Para dirigirse al recinto por medio de transporte público es necesario bajarse en la estación General Anaya del la Línea 2 del Metro CDMX, y al salir caminar media cuadra para llegar a las instalaciones de lugar.

Actividades para disfrutar en el evento cultural

El programa muestra una lista de diversas actividades a las que el público en general podrá acceder durante todo el evento, las cuales reunirán expresiones artísticas y tradiciones de naciones de Asia como Corea del Sur, Japón, China, entre otras:

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Presentación en vivo de grupos de música y danza tradicional.

Ceremonia de bendiciones con monjes tibetanos.

Literatura y arte asiático.

Dinámicas para conocer las costumbres y formas de vida de diferentes países de este continente.

Gastronomía y venta de productos asiáticos.

Una infografía detalla la programación, la sede y las actividades del festival cultural Cuatro puertas a Asia en Coyoacán, Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ferias de la CDMX podría convertirse en patrimonio cultural inmaterial

El Congreso de la CDMX analiza reconocer las ferias populares como patrimonio cultural inmaterial, mediante una declaratoria que busca preservar las tradiciones de pueblos y barrios, así como las actividades comerciales de alimentos, juegos, música, arte y servicios que se organizan durante las celebraciones comunitarias.

La propuesta no contempla recursos, programas ni mecanismos de apoyo económico para los ferieros. Aun así, plantea que el reconocimiento abriría una discusión sobre las condiciones de organización y las necesidades de las familias que mantienen este oficio.

El Punto de Acuerdo fue promovido por la diputada de Morena, Leonor Gómez Otegui, quien a través de un documento solicitó a la Secretaría de Cultura capitalina y a las 16 alcaldías iniciar el procedimiento para determinar si estas festividades pueden recibir la declaratoria.

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La iniciativa fue presentada en la Sesión Ordinaria del 24 de septiembre y quedó turnada a las Comisiones Unidas de Derechos Culturales y de Alcaldías y Límites Territoriales. Ambos órganos deberán revisar el planteamiento antes de emitir un dictamen.

Más allá de la diversión: el valor económico y cultural de estos eventos

Las ferias no se limitan a ser espacios de diversión, de acuerdo con la propuesta legislativa. A su alrededor trabajan familias que instalan juegos mecánicos, preparan alimentos, venden artículos, organizan espectáculos y ofrecen servicios a los asistentes.

Cada edición supone labores de montaje, transporte, instalación, mantenimiento y atención al público. Los puestos de comida, las atracciones, la venta de mercancías y las presentaciones artísticas forman parte de una cadena económica temporal que permite ingresos durante los periodos de celebración.

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Por ello, la diputada señaló que México reconoce la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Ese instrumento contempla la protección de prácticas, conocimientos, representaciones, expresiones y espacios culturales que las comunidades reconocen como parte de su historia.