La Mansión VIP 2: cuándo se estrena la nueva temporada del reality de HotSpanish

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HotSpanish confirma que La Mansión VIP 2 llegará este 2026 tras el alcance de la primera temporada, un encierro digital que reunió a figuras de la televisión y creadores de contenido durante 30 días. El reality volverá con transmisiones en internet y una nueva convivencia bajo vigilancia permanente.

“El silencio” alrededor del regreso terminó con una publicación compartida entre las cuentas oficiales de HotSpanish y La Mansión VIP. El creador adelantó el retorno del formato con el mensaje:

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“Se acabó el silencio. Estoy de vuelta”.

La primera edición se convirtió en una apuesta de entretenimiento en línea con participantes de distintos perfiles, retos, eliminaciones y convivencia sin cortes. El programa se transmitió de forma abierta en YouTube, una plataforma que permitió seguir las actividades de los habitantes en tiempo real.

El anuncio de la segunda entrega llega meses después de que el proyecto cerró su primera temporada con Sol León como ganadora. La influencer se quedó con un premio de 2 millones de pesos tras una final que concentró millones de usuarios conectados.

Con un gesto serio, Sol León sostiene un sobre mientras las sospechas de trampa empañan su victoria en La Mansión VIP, desatando un escándalo en el mundo del entretenimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera temporada reunió a figuras de la televisión y las redes sociales

La Mansión VIP debutó el 12 de abril de 2026 como un proyecto encabezado por HotSpanish, quien llevó a 16 participantes a una casa para mantenerlos encerrados durante 30 días. La audiencia tuvo acceso a la convivencia, los conflictos, las fiestas y las dinámicas del programa mediante transmisiones en vivo.

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El reality reunió a personalidades de la farándula y creadores digitales en un formato que buscaba trasladar la lógica de los programas de encierro a internet. La propuesta incluyó retos, votaciones y salidas de participantes hasta definir a una sola persona ganadora.

La producción presentó el proyecto como “el reality 24/7 más ambicioso de internet”, de acuerdo con la información difundida antes del estreno de la primera temporada. La transmisión sin horarios fijos fue uno de los elementos que distinguió al programa.

(La mansión VIP)

Durante las semanas de encierro, la convivencia entre los habitantes generó discusiones, romances y momentos que circularon en redes sociales. La recta final dejó a Katy Cardona, Maza Clan y Sol León como los últimos nombres en disputa por el premio.

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“La gente de nuestro país te ha adoptado”, dijo HotSpanish a Katy Cardona durante la final. La frase ocurrió antes de que se revelara el resultado de la competencia y se definiera a la ganadora.

El desenlace del programa se resolvió mediante el dinero recaudado a través del superchat de YouTube. Los seguidores enviaron mensajes pagados durante las transmisiones y ese apoyo económico fue el criterio para determinar quién se llevaba el premio final.

Sol León reaccionó al resultado con emoción. La creadora de contenido se arrodilló y besó el piso de la mansión después de recibir el cheque simbólico con el monto del premio.

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La final registró cerca de 2 millones de espectadores al inicio de la transmisión y alcanzó 4 millones de visualizaciones simultáneas cuando se presentó al top tres.

HotSpanish anuncia que La Mansión VIP 2 está por estrenarse

La nueva temporada de La Mansión VIP se estrena este 8 de noviembre. HotSpanish confirmó la fecha en una publicación compartida con la cuenta oficial del reality, donde también mostró imágenes de una propiedad durante la noche.

(Facebook)

“La Mansión VIP 2 llega este 8 de noviembre. ¿Están listos para lo que viene?”, señala el anuncio publicado en Instagram. La publicación no revela todavía la lista de participantes ni la dinámica específica que tendrá esta segunda edición.

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El mensaje también responde a una expectativa que el propio creador abrió al terminar la primera temporada. Antes de despedir la transmisión final, HotSpanish había hablado sobre los planes para continuar el formato.

Aldo Arturo reaccionó a la publicación con un comentario: “Y te wereeeeeee wereeeeeee”. Su mensaje supera los 26,000 Me gusta en las primeras horas posteriores al anuncio.