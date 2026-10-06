De derribar un helicóptero del Ejército a ser cofundador del CJNG: los delitos de “El Tanque” que desataron su búsqueda en México y EEUU

Iván Cazarín fue detenido en Zapopan, Jalisco, tras labores de inteligencia. Foto: SSPC

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Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, es identificado como un miembro de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) vinculado al tráfico de combustible, extorsión, homicidios y actividades de narcotráfico.

El líder criminal fue detenido este lunes en el municipio de Zapopan, Jalisco, derivado de labores de inteligencia por parte de elementos de las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), donde se le aseguraron dosis de droga y un vehículo.

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Sus actividades dentro del CJNG abarcan una red criminal cuyos tentáculos derivaron en sanciones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en el año 2024, así como a personas y familiares involucrados en la misma trama, pero su involucramiento dentro de la organización criminal data desde su fundación y consolidación como cártel.

“El Tanque” cuenta con un amplio abanico de delitos que muestran su nivel dentro del CJNG, ya que incluso contaba con una red familiar involucrada en los mismos crímenes de alto impacto. Con esto, sus zonas de operación eran principalmente los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla, desde los que consolidó las bases de una trama de tráfico de combustible.

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Del derribo de un helicóptero del Ejército Mexicano a actividades de huachicol

Los hechos en Villa Purificación, Jalisco, cuando el CJNG derribó un helicóptero (FOTO: CUARTOSCURO)

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que “El Tanque” habría participado en el ataque contra un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), ocurrido el 1 de mayo de 2015 en Villa de Purificación, ubicado en la Región Costa Sur de Jalisco.

La aeronave era una Cougar con matrícula 1009 que participaba en la “Operación Jalisco” con el objetivo de lograr la detención de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, entonces líder del cártel. En el helicóptero viajaban 18 personas, pero tras el ataque solo nueve lograron sobrevivir, entre ellos ocho militares y un agente de la Policía Federal.

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De acuerdo con las autoridades estadounidenses, “El Tanque” reportaba de manera directa a Rubén Oseguera Cervantes al ser parte de su círculo de colaboradores de confianza, esto antes de su abatimiento en febrero pasado en una zona de cabañas de Tapalpa, Jalisco.

Y es que su cercanía al exlíder del CJNG se debía a que Iván Cazarín estuvo involucrado en el ascenso y consolidación del cártel, lo que le permitió crear una amplia red dedicada al huachicol y otras actividades relacionadas con el narcotráfico.

Versiones distintas sobre enfrentamientos, evidencia y desarrollo del operativo marcan el caso Tapalpa tras la muerte de “El Mencho”. (Anayeli Tapia/Infobae)

Como parte de su red de tráfico de hidrocarburos, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió sanciones en su contra tras identificar que “El Tanque” generaba decenas de millones de dólares anuales para el cártel al robar combustible en conexiones ilegales a oleoductos de Pemex y almacenarlo cerca de la ciudad de Veracruz en tanques.

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Con ayuda de familiares y asociados, el líder criminal también fue señalado por controlar gasolineras aparentemente legítimas para vender el combustible robado a terceros en México, quienes luego lo comercializan en Estados Unidos, principalmente Texas.

La red de “El Tanque” en el huachicol

Las autoridades estadounidenses detectaron una amplia red vinculada a “El Tanque” en delitos de hidrocarburos, en la que cual se encuentran su hermano, su sobrino, suegro y otras personas relacionadas con el transporte del combustible.

Uno de ellos es César Cazarín Molina, alias “Tornado”, miembro del CJNG al que también se identifica como participante del derribo del helicóptero del Ejército en mayo de 2015.

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El también líder criminal participó como fundador del cártel y fue amigo de “El Mencho”, quien pese a su detención en 2013 las agencias estadounidenses afirman que continúa involucrado en las actividades del CJNG en Veracruz y comparte ganancias con su hermano “El Tanque”.

Integrantes de la red de robo de combustible sancionada por la OFAC. (Departamento del Tesoro)

Domingo Medina Díaz, alias “El Mingo”, es identificado como suegro de “El Tanque” y miembro del brazo armado del CJNG que estaría involucrado en el tráfico de combustible desde finales de la década de 1980. EEUU lo señala por mantenerse activo pese a su encarcelamiento.

Jahir Cazarín Ramos, sobrino de “El Tanque”, fue sancionado por EEUU por actuar como testaferro o directivo en empresas relacionadas con el combustible de “El Tanque”, además de que identificaron a dos de sus asociados al desempeñar papeles importantes dentro de la red, identificados como Brandon Ernesto Herrera, Santos Aldair Estrada y Patricia Rivera.

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Dentro de la trama también fueron involucrados Gerardo Alvarado Castillo, socio de confianza de “El Tanque” que funge como representante de una empresa de transporte de materiales peligrosos, y José Saúl Rodríguez Hernández, que ocupa diversos cargos dentro de la red y es la imagen pública de empresas relacionadas con “El Tanque”.

Audios vincularon a “El Tanque” con amigos cercanos de los hijos de AMLO

Iván Cazarín Molina, alias el Tanque, es miembro fundador del CJNG. Audios lo vinculan con Luis Alberto Olán, operador cercano a Andy y Bobby López Beltrán, a través de negocios de balasto que abastecieron el Tren Maya. (Infobae)

A mediados del mes de agosto, fueron difundidos audios en los que los hermanos Olán, amigos cercanos a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, presumieron tener relación con “El Tanque”.

Latinus difundió una de las grabaciones en las que Luis Alberto Olán describió así la utilidad de su vínculo: “Él sabe que yo conozco a ‘El Tanque’ aquí, al de la maña, y como vio que no lo volvieron a molestar a ese güey que lo llegó a extorsionar… ya le dije: ‘No, si yo me llevo con El Tanque, yo ya le hago de cuenta’. Y ya se quedó así”.

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En otro audio, Amílcar Olán, hermano de Luis Alberto, le explicó a un empresario proveedor de balasto el alcance de esa red: “Él maneja todo eso. Los conoce a todos, todos son sus brothers, sus compas”.

Según los audios, una célula armada vinculada a “El Tanque” en Tabasco quedó bajo el mando de Luis Alberto Olán para proteger las minas de balasto que abastecieron el Tren Maya y el Tren Interoceánico.

Esa protección permitió, de acuerdo con las grabaciones, que los proveedores dejaran de ser extorsionados por el grupo criminal que operaba en la zona.

Familiares de menores con cáncer acudirán a la FGR para denunciar a Andy López Beltrán y Amílcar Olán por los presuntos efectos del desabasto de tratamientos. En su querella plantearán acusaciones por genocidio, delincuencia organizada y homicidio culposo. (Cuartoscuro/Redes sociales)

Por su parte, en audios obtenidos por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Amílcar Olán relata una instrucción directa: “A mí Bobby la instrucción que me dio, literal, fue: ‘Tú tienes que producir 500 mil metros cúbicos de aquí al 30 de noviembre. ¿Cómo le vas a hacer? Ese es tu pedo’”.

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Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) ha informado que no cuenta con “ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria” para iniciar una investigación contra los hijos del expresidente.