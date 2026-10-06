Mariana Ochoa y Ari Borovoy se reúnen en La Maraka previo al concierto de la ganadora de LCDFM: ¿Se reconcilian?

Mariana Ochoa considera que el 90s Pop Tour ha perdido vigencia tras una década de presentaciones en México (IG)

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Mariana Ochoa atraviesa una nueva etapa después de convertirse en la ganadora de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026. Su triunfo volvió a colocarla en el centro de la conversación y, poco después, su nombre apareció nuevamente ligado a una de las historias más controversiales de su trayectoria: el conflicto que mantiene con Ari Borovoy y algunos integrantes de OV7.

Durante una entrevista exclusiva para Primera Mano, Cynthia Klitbo habló sobre la participación de Mariana en el reality y destacó la estrategia que siguió para conquistar al público. “Yo en lo personal creo que jugó muy bien porque jugó con mucha clase”, afirmó la actriz, quien consideró que Ochoa supo ser firme cuando tuvo que tomar decisiones importantes dentro de la competencia.

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La conversación tomó un giro inesperado cuando Gustavo Adolfo Infante anunció que tenía un “chismazo”. El conductor aseguró que, presuntamente, Mariana y Ari se habrían encontrado en La Maraka a las siete de la mañana. Según lo relatado por Infante, Borovoy le habría preguntado: “¿Con quién te quedas? ¿Te quedas con mi hermano Jack, al cual no le hablo ya, o te quedas conmigo?”. La versión fue presentada por el periodista y no ha sido confirmada directamente por Mariana.

Cynthia Klitbo defiende el triunfo de Mariana

Mariana Ochoa, la ganadora de La Casa de los Famosos México 2026. (LCDLFM)

Cynthia Klitbo explicó que, desde su perspectiva, Mariana consiguió avanzar en la competencia gracias a una combinación de estrategia, personalidad y cercanía con el público. La actriz recordó que la cantante supo ser agresiva cuando las circunstancias lo exigieron, pero sin perder el control de su manera de conducirse frente a sus compañeros.

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“Fue agresiva cuando tuvo que ser agresiva”, comentó Cynthia, al referirse a las decisiones que Ochoa tomó durante el reality. También destacó que Mariana asumió riesgos dentro de la competencia, incluso cuando eso podía generar críticas entre quienes seguían el programa.

Para Klitbo, otro factor determinante fue la capacidad de Mariana para hablar directamente con la audiencia. “Todos los días se sentaba y les platicaba de cómo fue su vida, de cómo fue su carrera, de las anécdotas, de quién era ella como mujer”, relató la actriz.

Su vida personal se convirtió en parte de la competencia

La exOV7 pasó de ser la primera eliminada a ganar la cuarta temporada del reality tras 71 días de competencia. (Captura de pantalla YouTube)

Cynthia también recordó que Mariana habló durante su estancia en el reality sobre diferentes momentos de su vida y sobre sus proyectos musicales. Entre ellos mencionó su canción “Dame la pensión”, además de señalar que el tema estaba siendo tomado en cuenta en relación con los Grammys.

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La actriz describió a Ochoa como una mujer trabajadora y destacó la manera en que mostró distintas facetas de su personalidad ante el público. “Oye, es una chava bien luchona”, expresó durante la conversación con Gustavo Adolfo Infante.

La defensa de Cynthia terminó con una pregunta que resumió su postura sobre el resultado de la competencia: “¿Por qué no iba a ganar Mariana?”. El comentario encontró eco en Infante, pero fue precisamente la intervención del conductor la que llevó la conversación hacia Ari Borovoy y el pasado de la cantante dentro de OV7.

La disputa con Ari Borovoy no está olvidada

El cantante y empresario Ari Boroboy se encuentra en medio de la polémica por su restaurante de hamburguesas Crédito: (Instagram/@ariboroboy)

Mariana Ochoa habló del conflicto que mantiene con Ari Borovoy y algunos integrantes de OV7 a raíz de la gira por los 30 años del grupo, todo esto días antes de que terminara la competencia. Su versión sostiene que Borovoy no fue excluido, sino invitado después de que seis integrantes negociaran y firmaran un acuerdo bajo condiciones y pagos iguales.

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La cantante ha explicado que la situación le duele porque considera a OV7 “como mi segunda familia”. También ha señalado que el acuerdo incluía una cláusula de confidencialidad durante cinco años, pero decidió responder públicamente después de que Borovoy abordara el tema.

Ochoa asegura que cuenta con contratos, facturas y documentos derivados de una auditoría realizada a una empresa vinculada con la controversia. Sin embargo, aclaró que no pretende hacer públicos esos materiales.

Un reencuentro de OV7 todavía podría ocurrir

A pesar de las diferencias, Mariana ha expresado su deseo de que las confrontaciones terminen y mantiene abierta la posibilidad de que OV7 vuelva a reunirse. La cantante, sin embargo, ha dejado claro que ese reencuentro no ocurriría pronto.

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Por ahora, su atención está puesta en su carrera como solista y en aprovechar el impulso que consiguió después de convertirse en campeona de La Casa de los Famosos México 2026. Su participación en el programa permitió que el público conociera aspectos de su historia más allá de su trayectoria musical.

Mientras tanto, las palabras de Gustavo Adolfo Infante agregan un nuevo elemento a la conversación. La pregunta “¿Con quién te quedas?” quedó como la frase más polémica de su revelación, aunque el supuesto encuentro entre Mariana y Ari permanece, con la información disponible, como una versión atribuida al conductor y no como un hecho confirmado por Ochoa.

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