Arrancan las Asambleas Informativas a la Beca Rita Cetina: cómo saber la fecha para poder registrarme

Las asambleas informativas ayudarán a los padres de familia a inscribir a sus hijos a la beca (X@BecasBenito)

Guardar

Las Asambleas Informativas de la Beca Rita Cetina comienzan este martes 6 de octubre en las escuelas participantes.

Las reuniones serán necesarias para conocer el procedimiento de solicitud del apoyo. Cada plantel informará a las familias la fecha, el horario y el lugar que correspondan a su comunidad escolar.

PUBLICIDAD

Las Asambleas Informativas de la Beca Rita Cetina comienzan este martes 6 de octubre en las escuelas participantes (X@BecasBenito)

Para consultar cuándo se realizará la asamblea en cada escuela, las madres, padres, tutores y tutoras deberán revisar el cartel que el plantel colocará afuera de sus instalaciones. Ahí aparecerán los datos de la junta asignada para las y los estudiantes de esa institución.

Se espera que en los próximos días se abra la convocatoria para registrarse a la Beca Rita Cetina (Gobierno de México)

¿Para quién es la Beca Rita Cetina?

La Beca Rita Cetina contempla apoyos para estudiantes inscritos en escuelas públicas de secundaria y primaria. Los recursos se entregan a través del Banco del Bienestar, aunque los montos y la periodicidad cambian según el nivel escolar.

En secundaria, la Beca Universal Rita Cetina está dirigida a alumnas y alumnos de planteles públicos. Cada familia recibe $1,900 pesos bimestrales por tener al menos un estudiante inscrito en este nivel.

PUBLICIDAD

El programa prevé un monto extra para los hogares con más de un estudiante de secundaria. Por cada alumno adicional registrado en la misma familia, se suman $700 pesos al pago bimestral.

Los depósitos para secundaria se realizan durante 10 meses del año escolar. Julio y agosto no se consideran dentro del calendario de pagos, por lo que las familias reciben el recurso de forma bimestral mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar.

Para primaria, el apoyo destinado a uniformes y útiles escolares entrega $2,500 pesos anuales por cada estudiante inscrito en una escuela pública. El pago se realiza una sola vez por ciclo escolar y busca ayudar a las familias con los gastos del regreso a clases.

PUBLICIDAD

Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán su primer pago antes de que inicie el ciclo escolar (Gobierno de México)

¿Cómo es el registro?

El proceso de inscripción es digital y gratuito. De acuerdo con la última convocatoria, la plataforma oficial será www.becaritacetina.gob.mx.

Para registrarse, madres, padres o tutores deben tener a la mano la CURP actualizada, identificación oficial, comprobante de domicilio y un número de celular y correo electrónico vigentes. Además, el sistema requiere crear una cuenta en Llave MX para validar la información y garantizar la seguridad del trámite.

Lo que se debe tomar en cuenta

El registro será en línea

La convocatoria se prevé para la segunda semana de septiembre

Mantenerse al pendiente de los canales oficiales para conocer las fechas exactas

De la madre, padre o tutor

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada

Número de celular activo

Correo electrónico vigente

Identificación oficial (INE o pasaporte) | digitalizado

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses) | digitalizado

Del beneficiario

CURP del menor

Los registros a la Beca Rita Cetina terminarán el próximo 19 de marzo (Gobierno de México)

Por otra parte, el proceso para obtener la Llave MX comienza al ingresar a www.llave.gob, donde se debe introducir la CURP, confirmar la veracidad de la información personal que aparece automáticamente, y proporcionar el código postal junto con la colonia correspondiente. Posteriormente, se solicita ingresar datos de contacto, como un número de teléfono celular o correo electrónico.

PUBLICIDAD