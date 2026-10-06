México

Convocan a marcha contra Pemex en CDMX tras múltiples derrames, incidentes y daños medioambientales

La movilización tiene como objetivo manifestarse en contra del fracking, práctica que podría poner en riesgo no solo al medio ambiente, sino también a comunidades

Marcha contra Pemex
Fotografía obtenida de la cuenta de Instagram del Frente Nacional Por Las 40 Horas (@yoxlas40horas)
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Organizaciones y colectivos convocaron a una marcha el próximo sábado 17 de octubre a las 11 de la mañana contra la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), en protesta por derrames, incendios y otros accidentes vinculados con la exploración y explotación de hidrocarburos que han ocasionado un daño ambiental importante en varias regiones del país.

El daño ambiental vigente no es la única razón para convocar a una marcha, la movilización también es en contra de prácticas que aún no se llevan a cabo, pero de realizarse ponen en inminente peligro al ecosistema y a las comunidades: es decir, la fracturación hidráulica, conocida como fracking.

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La movilización comenzará a las 11:00 horas y forma parte de una jornada de acciones que se desarrollará del 10 al 17 de octubre. La convocatoria lleva el lema “Marcha por la vida y contra Pemex”, y así se encuentra en redes sociales.

Los grupos participantes, entre los que se encuentran organizaciones como Norestes sin fracking, Alianza Mexicana contra el Fracking, Conexiones Climáticas, Reacciona, Eco, Nuestro Futuro y otras dedicadas al activismo climático, así como colectivos y defensores del medio ambiente, señalan que los incidentes atribuidos a la empresa petrolera han afectado regiones del país y exigen una política energética que no coloque las ganancias por encima de las comunidades, el agua, la tierra y el aire.

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Marcha contra Pemex
Marcha contra Pemex

Convocan a una movilización descentralizada en todo el país

La movilización propone actividades digitales y en campo durante una semana. El plan busca reunir a activistas, organizaciones, colectivos, movimientos, barrios, pueblos originarios y comunidades que mantienen luchas por la defensa del territorio.

La convocatoria sostiene que la crisis climática ya afecta a la naturaleza y a distintas comunidades del país. Sus promotores atribuyen ese escenario a un modelo político y económico que, afirman, privilegia el dinero y el poder.

Los convocantes plantean una movilización descentralizada. Los actos pueden realizarse en zonas urbanas y rurales, desde el noreste del país hasta la Selva Maya.

“Desde la ciudad hasta el campo; desde el desierto del Noreste hasta la Selva Maya; desde México, que es parte de Abya Yala: los pueblos organizados resistimos”, señalan los colectivos en la convocatoria.

La marcha prevista para el 17 de octubre busca concentrar esas expresiones en la capital del país frente a las instalaciones de la Secretaría de Energía, en la Ciudad de México.

Marcha contra Pemex
Marcha contra Pemex

Exigen frenar la expansión de actividades fósiles

Una de las demandas centrales es el rechazo al fracking y a la expansión de la actividad fósil. Las organizaciones convocantes piden que México avance hacia una transición energética justa, sin trasladar los costos ambientales a comunidades rurales, pueblos indígenas o habitantes de zonas cercanas a instalaciones petroleras.

El fracking consiste en la inyección de agua, arena y sustancias químicas a presión en formaciones rocosas para extraer gas o petróleo. Sus opositores advierten riesgos para el agua y los suelos, además de emisiones asociadas a la actividad extractiva.

Los colectivos que convocan a la marcha colocan esta discusión junto a los accidentes reiterados de varias instalaciones de Petróleos Mexicanos. En su mensaje, hacen énfasis en los derrames e incendios que relacionan con la exploración y explotación de hidrocarburos.

“Queremos hacer esencial énfasis en los derrames e incendios provocados por la exploración y explotación de hidrocarburos por parte de Pemex”, indican en la convocatoria.

Pemex acumula emergencias en el Golfo de México y el sur del país

Durante los primeros nueve meses de 2026, Pemex acumula al menos 10 derrames, fugas, explosiones e incendios en instalaciones y ductos del Golfo de México y el sur del país. Entre los casos con mayores afectaciones figura el derrame registrado entre febrero y abril en el litoral del Golfo, donde organizaciones civiles documentaron residuos de hidrocarburos en 113 puntos de 1,168 kilómetros, desde Paraíso, Tabasco, hasta Matamoros, Tamaulipas.

También destacan el incendio del 17 de marzo en las inmediaciones de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, que dejó cinco personas fallecidas; el siniestro en el ducto Nuevo Teapa-Salina Cruz, en Oaxaca, con tres muertos; y el incendio del pozo exploratorio Krem-1, en Las Choapas, Veracruz, que permaneció activo durante más de cuatro meses. Habitantes de al menos 29 localidades cercanas al pozo reportaron padecimientos respiratorios, irritación ocular, pérdidas de cultivos y muerte de ganado.

Los incidentes también incluyen fugas y pérdidas de contención en Salina Cruz, Oaxaca; un derrame de diésel en la refinería Deer Park, en Texas, y reportes de hidrocarburos en cuerpos de agua cercanos a Dos Bocas. Mientras Pemex ha sostenido que activó protocolos de contención y reparación en cada uno de los incidentes, organizaciones y comunidades cuestionan la respuesta de la paraestatal, la transparencia sobre los daños y el mantenimiento de su infraestructura.

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