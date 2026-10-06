El Festival de Día de Muertos en el Bosque de Chapultepec tendrá show de drones gratis

El Bosque de Chapultepec celebrará la temporada con El Sendero del Cempasúchil, un festival que combina tradición, arte, gastronomía y tecnología en la Segunda Sección del bosque, los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Chapultepec encabeza la agenda de celebraciones por el Día de Muertos 2026 en la Ciudad de México con un espectáculo de drones dentro del festival El Sendero del Cempasúchil, que se suma a una cartelera de desfiles, procesiones y ofrendas monumentales distribuidas por la capital entre octubre y noviembre.

El Bosque de Chapultepec celebrará la temporada con El Sendero del Cempasúchil, un festival que combina tradición, arte, gastronomía y tecnología en la Segunda Sección del bosque, los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre. La experiencia será de acceso gratuito y tendrá como escenarios principales el Paseo de los Compositores y el Lago Mayor.

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Espectáculo de drones y recorrido por instalaciones

El espectáculo de drones es uno de los principales atractivos del festival y estará programado durante los tres días a las 19:45 y 21:45 horas. El horario general de la experiencia será de 14:00 a 22:00 horas.

Durante las tres jornadas, el público podrá recorrer 10 instalaciones inspiradas en la flor de cempasúchil, además de participar en una verbena popular y presenciar música, danza, comparsas, altares y proyecciones nocturnas. El acceso general será gratuito, salvo actividades especiales como la experiencia de linternas.

Natasha Uren Vázquez, directora ejecutiva del Bosque de Chapultepec, señaló: “El Día de Muertos nos recuerda que la memoria también se construye de manera colectiva. Con El Sendero del Cempasúchil queremos que el Bosque de Chapultepec sea un espacio para encontrarnos con nuestras tradiciones, compartirlas entre generaciones y celebrarlas desde el arte, la naturaleza y la vida comunitaria”.

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Otro de los atractivos será el Water Lantern Festival, presentado por Fever, que incluirá linternas dentro de la experiencia en el Lago Mayor. Aunque el acceso general al festival es gratuito, esta actividad tendrá un costo por linterna, de acuerdo con la información difundida por los organizadores.

Otro de los atractivos será el Water Lantern Festival, presentado por Fever, que incluirá linternas dentro de la experiencia en el Lago Mayor. (Cortesía)

Gran Desfile de Día de Muertos por Paseo de la Reforma

El evento más importante de la temporada en la capital es el Gran Desfile de Día de Muertos, programado para el sábado 31 de octubre. El recorrido iniciará en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, avanzará por Paseo de la Reforma y concluirá en el Zócalo capitalino.

El desfile reunirá bandas de música, danzantes, mojigangas y decenas de carros alegóricos para representar el viaje de las almas al Mictlán. Esta edición rendirá homenaje a figuras de la música y el cine mexicano como Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez, Lola Beltrán y Juan Rulfo, además de un contingente especial de UNICEF y piezas dedicadas a la lucha libre.

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En la edición del año anterior, los reportes oficiales registraron una asistencia superior a 1.5 millones de personas a lo largo de todo el trayecto.

En la edición del año anterior, los reportes oficiales registraron una asistencia superior a 1.5 millones de personas a lo largo de todo el trayecto FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Alebrijes y Catrinas en Paseo de la Reforma

Antes del desfile principal, la ciudad vivirá otras dos citas masivas sobre la misma avenida. El 18° Desfile de Alebrijes Monumentales, organizado por el Museo de Arte Popular, se realizará el sábado 17 de octubre desde el Zócalo hasta Paseo de la Reforma. Las figuras permanecerán en exhibición sobre la avenida hasta el 9 de noviembre.

El recorrido celebra el arte de la cartonería, vinculado a la tradición del maestro capitalino Pedro Linares y la familia oaxaqueña de Manuel Jiménez.

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La Mega Procesión de las Catrinas se llevará a cabo el domingo 25 de octubre, con salida desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo. Miles de personas participan caracterizadas en distintos contingentes para mantener viva la tradición del personaje creado por José Guadalupe Posada.

Alebrijes gigantes llegan a Reforma. Foto: (Gobierno de la CDMX)

Ofrenda Monumental y altares comunitarios

El Zócalo capitalino recibirá su Ofrenda Monumental del 29 de octubre al 2 de noviembre. El homenaje central de esta edición estará dedicado a La Catrina de José Guadalupe Posada, con una escultura de cartonería de 32 metros de altura, tapetes de aserrín y miles de flores de cempasúchil.

La programación también contempla conciertos gratuitos y actividades culturales en el mismo espacio. De manera paralela, habrá ofrendas comunitarias en 12 sedes de la ciudad, entre ellas la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco y distintas Utopías.

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Del 29 de octubre al 4 de noviembre, las fachadas de los edificios de gobierno y del primer cuadro del Centro Histórico tendrán una iluminación decorativa relacionada con la temporada.

Una ofrenda del Día de Muertos decorada con esqueletos, cintas de película y flores adorna un espacio de la Universidad Nacional Autónoma de México. (@unam_mx)

Otras actividades en la ciudad

El Festival de Flores de Cempasúchil se instalará sobre Paseo de la Reforma, entre las glorietas principales, del 18 de octubre al 1 de noviembre, con expositores de Xochimilco y Tláhuac.

La Rodada Ciclista por el Día de Muertos se realizará el sábado 24 de octubre, de 19:00 a 23:00 horas, con un recorrido de 19 kilómetros desde la Fuente de Petróleos hasta el Centro Histórico, e incluirá concurso de disfraces y préstamo de bicicletas.

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La Megaofrenda de la UNAM se instalará en la explanada del Universum, en Ciudad Universitaria, del 31 de octubre al 2 de noviembre, con entrada gratuita. Para quienes buscan una celebración más tradicional, San Andrés Mixquic, en la alcaldía Tláhuac, tendrá actividades del 31 de octubre al 2 de noviembre.

Marcha Zombie, Xochimilco y espectáculos culturales

Marcha Zombie llega al zócalo. Foto: x.com/@OVIALCDMX

La Marcha Zombie celebrará su decimonovena edición el domingo 18 de octubre, con punto de reunión en el Monumento a la Revolución desde las 10:00 horas y salida a las 16:00 horas hacia el Zócalo, en un recorrido de 2.5 kilómetros. El acceso es gratuito, aunque los organizadores piden llevar alimentos no perecederos para donarlos a Alimento Para Todos México. Esta edición incluirá una colaboración internacional con la Zombie Walk del Galician Freaky Film Festival de España, además de pasarela de monstruos y bodas zombie temáticas.

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En Xochimilco, la Ruta del Cempasúchil ofrecerá recorridos en trajinera organizados por Explora Xochimilco, con salidas al amanecer y al atardecer. El trayecto contempla tres paradas: la Chinampa del Cempasúchil, Axolotl Calli y una mesa con ofrenda, con una duración de tres a cuatro horas e incluye música prehispánica en vivo y degustaciones gastronómicas.

El Bosque de Chapultepec también albergará, de forma paralela al festival de drones, cuatro presentaciones del Ballet Folklórico de Amalia Hernández bajo el título La Muerte en México está más viva que nunca. Las funciones serán el viernes 30 y sábado 31 de octubre, y el domingo 1 y lunes 2 de noviembre, en la Isleta del Lago Menor de la Primera Sección del bosque, con costos de entre 400 y 1,600 pesos mexicanos.

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