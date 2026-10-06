Noche de violencia en Oaxaca: balean palacio municipal y patrulla e incendian una motocicleta en Santa María Mixtequilla

Así se desplegaron las Fuerzas Especiales Binnizá la noche de este lunes. (Crédito: SSPC Oaxaca)

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Sujetos encapuchados dispararon contra el Palacio Municipal y una patrulla de Santa María Mixtequilla, Oaxaca, además de incendiar una motocicleta en uno de los accesos a la población durante la noche de este lunes.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó los tres hechos y anunció el despliegue de las Fuerzas Especiales Binnizá hacia el municipio. La corporación señaló que los elementos realizarán patrullajes y labores de disuasión, con prioridad en la protección de los habitantes y el restablecimiento del orden público.

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La dependencia pidió a la población mantenerse resguardada y reportar cualquier emergencia al número 911. Hasta el momento no se han reportado personas detenidas por estos ataques y tampoco se ha informado oficialmente de personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron en distintos puntos de Santa María Mixtequilla. El primero fue la agresión contra el Palacio Municipal; posteriormente se registró el ataque contra una patrulla y después fue incendiada una motocicleta en el acceso principal de la población. La SSPC no ha informado si las tres acciones fueron ejecutadas por los mismos responsables.

La agresión contra el Ayuntamiento adquiere relevancia por los antecedentes que existen alrededor del Palacio Municipal y por el conflicto que durante 2024 enfrentó a habitantes de la comunidad con autoridades estatales y federales por el proyecto del Polo de Desarrollo para el Bienestar del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

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Antecedentes violentos en la región

En enero de 2024, integrantes de la denominada Resistencia Civil Pacífica Mixtequilla fueron detenidos después de un operativo en el que participaron la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que nueve personas fueron vinculadas a proceso por hechos ocurridos el 5 de enero de ese año, cuando un grupo ingresó al Palacio Municipal y se apoderó de diversos bienes.

La investigación de la Fiscalía también contemplaba denuncias por daño por incendio, robo y despojo, además de acusaciones del ámbito federal por obstrucción y daños a vías principales de comunicación del Istmo. Los detenidos fueron identificados por las autoridades como integrantes de la Resistencia Civil Pacífica Mixtequilla.

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El conflicto tenía como trasfondo la instalación de un Polo de Desarrollo para el Bienestar vinculado con el Corredor Interoceánico. La denominada Resistencia Civil Mixtequillense se oponía a la forma en que se había realizado la venta de tierras y reclamaba que los recursos obtenidos por esas operaciones fueran distribuidos entre toda la población, no solamente entre los comuneros.

La disputa provocó bloqueos carreteros, protestas y enfrentamientos con autoridades. En enero de 2024, elementos de la Marina, la Guardia Nacional y policías estatales fueron desplegados en la población para resguardar una asamblea de comuneros relacionada con el proyecto. Organizaciones opositoras denunciaron entonces una fuerte presencia de fuerzas de seguridad en la comunidad.

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Una motocicleta fue incendiada en uno de los accesos a Santa María Mixtequilla durante la jornada de ataques. (Crédito: redes sociales)

El propio gobierno de Oaxaca reportó en ese momento que, después de las detenciones, integrantes de la Resistencia Civil Pacífica intentaron impedir la realización de la asamblea comunal. Finalmente, la reunión se llevó a cabo y se acordó el destino de 70 millones de pesos entregados por la Federación a los comuneros, de acuerdo con la versión oficial.

Balazos contra el “Chido One” en abril de 2025

La violencia en Mixtequilla no se ha limitado a aquel conflicto comunitario. En abril de 2025, Isidro Perea Vargas, conocido como “Chido One”, fue atacado a balazos cerca del Palacio Municipal. El músico sobrevivió a la primera agresión, pero fue nuevamente atacado cuando era trasladado hacia un hospital de Santo Domingo Tehuantepec y murió durante el trayecto.

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Meses después, la Fiscalía estatal investigó otro homicidio ocurrido en las inmediaciones de Santa María Mixtequilla. El 12 de agosto de 2025, un hombre que circulaba en motocicleta fue alcanzado por sujetos que también viajaban en motocicletas y recibió varios disparos. La víctima murió a consecuencia de la agresión.

Por ese caso, la FGEO obtuvo una orden de aprehensión contra H.M.O., alias “La Hiena”. La Fiscalía señaló que sus investigaciones de inteligencia establecieron una probable relación de la mujer con grupos criminales de la región, principalmente con uno que operaba desde la agencia municipal de San Luis Rey, en Santo Domingo Tehuantepec.

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Ese antecedente es relevante para el contexto de seguridad de la zona, pero no existe información oficial que permita vincular a ese grupo con los ataques registrados la noche del lunes. Tampoco hay, hasta ahora, una explicación de las autoridades sobre un posible móvil relacionado con crimen organizado, extorsión o algún conflicto comunitario.

En abril de 2026 se registró además una investigación por extorsión en Santa María Mixtequilla. Una mujer denunció que dos hombres que viajaban en motocicleta la interceptaron y le exigieron mil 500 pesos semanales para permitirle continuar con su negocio. Según la investigación, uno de los sujetos la amenazó con balearla y quemar su establecimiento si no cumplía con los pagos. Uno de los presuntos responsables fue detenido en julio mediante una orden de aprehensión por extorsión agravada.

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La coincidencia entre ese expediente y el ataque de este lunes —una motocicleta incendiada y amenazas previas de incendiar negocios en un caso de extorsión— no permite establecer una relación entre ambos hechos. Las autoridades tampoco han señalado que exista algún vínculo.

Inseguridad en el Istmo de Tehuantepec y Plan Juchitán para la Paz, Justicia y Bienestar

La violencia registrada en Mixtequilla ocurre además dentro de un escenario más amplio de inseguridad en el Istmo de Tehuantepec. En septiembre, el fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, describió al Istmo como un “foco rojo” por su actividad delictiva, en el contexto de la investigación que derivó en la detención del presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano.

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En esa región, las autoridades han desplegado durante 2026 distintas estrategias de seguridad. En febrero, el Gobierno de Oaxaca informó sobre el operativo “Istmo en Paz”, con una fuerza de tarea de más de mil elementos del Ejército, Guardia Nacional, Marina, Policía Estatal, Agencia Estatal de Investigaciones y otras corporaciones.

Posteriormente, la estrategia “Juchitán en Paz” concentró acciones de investigación y seguridad en uno de los principales municipios del Istmo. En mayo, la Fiscalía estatal reportó una disminución superior al 60 por ciento en los homicidios dolosos durante el primer mes de intervención y anunció la detención de 66 personas como parte de las acciones para desarticular estructuras delictivas.

Para junio, la SSPC estatal reportó que las corporaciones que participan en el Plan Juchitán para la Paz, Justicia y Bienestar habían detenido a 179 personas y asegurado 3 mil 66 dosis de presuntas drogas y 429 artefactos armamentísticos, además de más de 869 mil pesos en efectivo.

La estrategia continuó durante septiembre. El Gobierno de Oaxaca informó el 24 de septiembre sobre el despliegue de más de 250 elementos de la Policía Estatal y de la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá en Juchitán, en coordinación con instituciones federales.

Los hechos ocurridos en Santa María Mixtequilla también coincidieron con otro homicidio registrado esa misma noche en El Espinal, municipio ubicado en la misma región del Istmo. Aldo Luis L. G., un joven de entre 25 y 30 años y propietario de un taller de motocicletas, fue asesinado a balazos mientras trabajaba en su establecimiento de la avenida Ignacio Zaragoza.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores llegaron al taller a bordo de una motocicleta, dispararon contra el joven y escaparon. Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Hasta ahora tampoco se ha establecido el móvil de este homicidio ni se ha informado de personas detenidas.

El asesinato ocurrió en El Espinal y los ataques fueron registrados en Santa María Mixtequilla, por lo que no existe información oficial que permita afirmar que ambos episodios formen parte de una misma acción. La Fiscalía deberá determinar las circunstancias y posibles responsables de cada caso.

En Santa María Mixtequilla, mientras tanto, las investigaciones deberán establecer quiénes fueron los sujetos que dispararon contra el Palacio Municipal y la patrulla, quién incendió la motocicleta y si los tres hechos estuvieron coordinados.

Hasta ahora, las autoridades tampoco han informado si el ataque estuvo dirigido contra algún funcionario, si buscaba afectar las instalaciones municipales o si existe alguna disputa previa que explique la agresión. El despliegue de las Fuerzas Especiales Binnizá constituye la primera respuesta anunciada por el gobierno estatal mientras avanzan las investigaciones.

La Fiscalía de Oaxaca tendrá que determinar el móvil y las responsabilidades penales mientras la SSPC mantiene el despliegue de seguridad en la comunidad.