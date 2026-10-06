Morelos, primer lugar nacional en homicidios de jóvenes de 13 a 29 años

El ataque ocurrió mientras los adolescentes viajaban en dos motocicletas.

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Entre enero y agosto de 2026, Morelos acumuló 179 homicidios dolosos de adolescentes y jóvenes de 13 a 29 años, la tasa más alta del país en ese rango etario, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). El fenómeno incluye el asesinato de nueve estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en menos de dos años, entre 2025 y 2026.

Especialistas como Roberto Salinas e Iván Martínez Dunker atribuyen la violencia a un debilitamiento de las policías municipales y a una falla en la articulación entre los tres niveles de gobierno, según documentó Proceso.

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Los registros oficiales dividen el fenómeno en dos franjas de edad. Entre enero y agosto se contabilizaron 18 homicidios dolosos de adolescentes de 13 a 17 años y 161 de jóvenes de 18 a 29

Al ponderar esas cifras contra la población de cada grupo, Morelos obtuvo una tasa de 0,91 homicidios por cada 100 mil habitantes. El dato colocó a la entidad en el primer lugar nacional entre adolescentes y jóvenes, por encima de cualquier otro estado del país.

Foto: Cuartoscuro

Nueve estudiantes de la UAEM asesinados en menos de dos años

Roberto Salinas, director de Morelos Rinde Cuentas, explicó que separar los homicidios por edad permite dimensionar una violencia que se diluye en los totales. “Sería primer lugar en el caso de jóvenes de 13 a 17, 18 a 19, lo que nos coloca como un foco rojo”, dijo a Proceso.

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En la UAEM, nueve estudiantes murieron asesinados entre 2025 y los primeros nueve meses de 2026. Cuatro casos se investigan como feminicidio y cinco corresponden a homicidios ocurridos en circunstancias distintas, sin que exista información pública que confirme un vínculo entre ellos.

Aylin Rodríguez Fernández, estudiante de Psicología de 20 años, fue reportada desaparecida el 3 de abril de 2025 en Cuernavaca. Al día siguiente fue localizada sin vida en Jiutepec y la UAEM confirmó que se trató de un feminicidio.

David Adrián Gómez, alumno de la Preparatoria Número 1, salió de clases el 17 de septiembre y no llegó a su domicilio. Su madre confirmó ante la Fiscalía que fue hallado sin vida en Temixco con un disparo en la cabeza, según relató su hermana Abril Gómez al diario.

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14/09/2026 Homenaje a la estudiante española asesinada el pasado 12 de septiembre, en el Instituto de Ciencias de la Educación, a 14 de septiembre de 2026, en Cuernavaca, Morelos (México). Estudiantes del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) en el Campus Chamilpa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en Cuernavaca, Morelos, llevan a cabo un homenaje con flores, veladoras e imágenes en memoria de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante de intercambio española que fue asesinada en el municipio de Cuautla, Morelos, el pasado sábado 12 de septiembre. SOCIEDAD Ingrit Islas/El Sol de Cuernavaca/OEM vía EP

En 2026 el patrón se repitió con otras víctimas. Kimberly Joselín Ramos Beltrán, de 18 años, desapareció el 20 de febrero en el campus Chamilpa y fue localizada sin vida el 2 de marzo, un caso que detonó la toma del campus universitario.

Karol Toledo Gómez, estudiante de Derecho de 18 años, desapareció el mismo 2 de marzo y fue hallada sin vida tres días después en Coatetelco. Ambos casos provocaron movilizaciones y un paro prolongado en varias unidades académicas de la UAEM.

Michelle Itzayana Fuentes Calderón, de 15 años, desapareció el 24 de mayo y fue localizada sin vida el 2 de junio en Tepoztlán. Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de intercambio de 21 años, murió el 12 de septiembre tras un ataque con arma blanca en Cuautla.

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Christian Shamed Arce Díaz y Gael Rojas Pérez, ambos de 17 años, fueron asesinados a balazos el 26 de septiembre en Cuernavaca tras salir de una celebración. Ángel Miguel Hernández Flores, de 17 años y repartidor de una pollería, murió el 5 de septiembre mientras trabajaba en la colonia Satélite.

Su padre, Víctor Manuel Hernández, relató durante una movilización que la familia no tenía avances en la investigación a casi un mes del ataque. El colectivo Resistencia Estudiantil declaró a septiembre como el mes más violento para la comunidad universitaria, de acuerdo con el registro del diario.

A los nueve asesinatos se suman dos desapariciones no resueltas. Viridiana Anaid Morales Rodríguez, de la Facultad de Psicología, desapareció en 2012 tras un viaje al Estado de México, mientras que Dorian Alí Olivo Rodríguez, de la Facultad de Nutrición, desapareció el 2 de junio de 2026 rumbo a Huitzilac.

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Roberto Salinas: Morelos redujo 40% su policía municipal en una década

Salinas plantea revisar las capacidades de seguridad del estado: policías capacitados, certificados de control de confianza y un mayor estado de fuerza. Morelos Rinde Cuentas documentó que Cuernavaca redujo su número de elementos municipales en más de 40% durante los últimos diez años, según el análisis citado por Proceso.

El director también cuestionó un proyecto de 800 millones de pesos destinado a cámaras de videovigilancia, previsto para cuatro años. “No hay transparencia y tampoco sabemos si eso vaya a resolver el problema”, afirmó Salinas al diario, luego de que la organización solicitara información sin obtener respuesta.

Una cinta amarilla de restricción con la leyenda NO PASE señala un área de acceso prohibido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Iván Martínez Dunker, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, sostuvo que la violencia contra adolescentes no puede entenderse solo como un problema de seguridad. “A falta de Estado, el espacio es ocupado por la criminalidad”, dijo el investigador a Proceso.

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Martínez Dunker señaló la falta de articulación entre los tres niveles de gobierno y el debilitamiento de los municipios en capacidades y recursos. El académico añadió que persisten problemas históricos de corrupción y colusión entre autoridades y grupos criminales.

El investigador consideró que las universidades no pueden permanecer al margen del problema. “Por más silencio que se tenga, el tema ha crecido y esto, al final, está tocando la puerta”, expresó ante la publicación.

Un informe de la organización Intersecta, publicado en agosto de 2026, encontró que 38 de 40 universidades revisadas contaban con unidades de igualdad de género. La mitad de esas unidades, entre ellas la de la UAEM, operaba sin presupuesto propio, lo que dificulta atender casos y capacitar personal.

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Una cinta amarilla de la Policía Nacional acordona una calle residencial en la que se encuentran agentes y patrullas de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 2 de octubre, colectivos como Resistencia Estudiantil y la Red de Estudiantes de Posgrado marcharon en Cuernavaca. La movilización partió de la Glorieta de Tlaltenango hacia el Tribunal Superior de Justicia para exigir justicia por los nueve estudiantes asesinados y la aparición con vida de Dorian y Viridiana.

Infobae: el gobierno de Morelos reporta una caída de 54% en homicidios dolosos

Mientras el análisis por edades coloca a Morelos en el primer lugar nacional, el gobierno estatal difunde una tendencia distinta en las cifras generales. En julio de 2026, Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que el promedio diario de homicidio doloso bajó 54% entre septiembre de 2024 y junio de 2026, según documentó Infobae.

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“Hay una disminución del cincuenta y cuatro por ciento en el promedio diario de homicidio doloso, pasando de 3,1 homicidios dolosos diarios en promedio a 1,6 en junio de 2026”, dijo Figueroa Franco, de acuerdo con el medio. La funcionaria agregó que junio de 2026 registró el promedio diario más bajo para ese mes desde 2019.

Figueroa Franco también reportó caídas en otros delitos de alto impacto al comparar el primer semestre de 2025 con el mismo periodo de 2026. El robo de vehículo con violencia bajó 32%, el robo a transportista 30% y el feminicidio 10%, con la extorsión como única excepción al alza, según el recuento del medio.

Una cinta de seguridad policial delimita el perímetro de una investigación en una calle urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa narrativa de reducción general convive con la alerta de organizaciones civiles sobre la calidad de los datos oficiales. Causa en Común advirtió en septiembre de 2026 que, en el primer semestre, Morelos registró 514 víctimas de homicidio, nueve por ciento menos que en el mismo periodo de 2025, pero con un incremento de 114% en la categoría de otros delitos contra la vida, de acuerdo con Infobae.

La disparidad entre un promedio general a la baja y una tasa juvenil que lidera el país a nivel nacional expone un vacío en la forma de medir la violencia. Salinas insiste en que la estadística global no explica quién mata ni por qué, pero sí confirma la magnitud del problema entre la población más joven del estado.