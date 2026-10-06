¿Cuál es la diferencia entre la Fórmula 1, Fórmula 2 y las demás categorías? Así funciona la escalera del automovilismo

Noel León. (Fórmula 2 )

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La Fórmula 1 representa el punto más alto del deporte motor, sin embargo los pilotos que llegan a la máxima categoría generalmente deben recorrer un largo camino antes de ocupar uno de sus asientos. En ese proceso aparecen la Fórmula 4, Fórmula 3 y Fórmula 2, campeonatos que forman parte de la escalera de ascenso de la Federación Internacional del Automovilismo (FIA).

Aunque todas utilizan monoplazas, no se trata de categorías con los mismos autos ni con el mismo nivel de exigencia. Conforme se avanza de una división a otra aumentan la potencia, la velocidad, la carga aerodinámica, las exigencias físicas y la complejidad de los vehículos.

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La diferencia también está en el objetivo de cada campeonato: la F4 representa normalmente el inicio de la formación después del kartismo, la F3 lleva al piloto a un escenario internacional y la F2 constituye el último paso antes de intentar llegar a la F1.

¿Qué lugar ocupa cada categoría en la escalera hacia la F1?

(REUTERS/Annice Lyn)

La forma más sencilla de entenderlas es como diferentes etapas de formación.

La Fórmula 4 es normalmente el primer contacto con los monoplazas después del kartismo. La Fórmula 3 supone un salto al ámbito internacional, mientras que la Fórmula 2 es la categoría de ascenso más cercana a la Fórmula 1.

La F1 se encuentra por encima de todas ellas y representa la máxima categoría. Por ello, los campeonatos inferiores también funcionan como una plataforma para que las escuderías puedan observar durante varios años a los pilotos que buscan llegar a la élite.

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Además, las categorías de ascenso comparten algunos de los circuitos del calendario de Fórmula 1, una experiencia que permite a los pilotos familiarizarse con pistas que podrían volver a encontrar conforme avancen en su carrera.

Un ejemplo será México, que en octubre de 2027 recibirá por primera vez una carrera de Fórmula 2 como parte del Gran Premio de México. La incorporación de la categoría al evento fue anunciada el pasado lunes 5 de octubre y contará con la participación de los mexicanos Rafael Villagómez y Noel León.

Fórmula 4: el primer paso después del kartismo

(@briccodesign)

De acuerdo con el sitio web oficial del Gran Premio de México, la Fórmula 4 suele marcar el comienzo de la carrera de un piloto en los monoplazas. A diferencia de F2 y F3, no existe un único campeonato mundial de F4; la FIA certifica diferentes competencias nacionales y regionales alrededor del mundo.

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En 2026, el reglamento técnico de la categoría tuvo una actualización importante. Los campeonatos que buscan la homologación de la FIA deben cumplir con los nuevos paquetes aerodinámicos y las reglas correspondientes.

México cuenta con el F4 NACAM Championship certified by FIA, campeonato que ha servido como semillero para pilotos del automovilismo nacional y latinoamericano. Entre sus egresados se encuentran Patricio O’Ward y Noel León.

Más que buscar reproducir las características de un Fórmula 1, la F4 tiene como propósito que los jóvenes pilotos comiencen a dominar conceptos que necesitarán en categorías superiores, como el frenado, las trazadas, el manejo de neumáticos, el comportamiento aerodinámico, el trabajo con ingenieros y la competencia rueda a rueda.

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En México, los aficionados podrán observar el cierre del campeonato durante el México GP 2026, del 30 de octubre al 1 de noviembre, cuando se dispute la séptima y última carrera del año.

Fórmula 3: el salto a la competencia internacional

(Sebastián Montoya)

Después de la F4 aparece la Fórmula 3, una categoría con una larga tradición dentro del automovilismo y que ha formado a numerosos pilotos que posteriormente llegaron a la Fórmula 1.

Una de sus principales características es que la parrilla está integrada por 30 monoplazas idénticos. Al reducir las diferencias entre los vehículos, el desempeño del piloto, la puesta a punto y la ejecución durante las carreras adquieren mayor importancia.

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El monoplaza utilizado actualmente debutó en 2025 y cuenta con un motor Mecachrome V6 atmosférico de 3.4 litros, capaz de producir 380 hp a 8,000 rpm.

Su velocidad máxima llega a 300 km/h y utiliza neumáticos Pirelli de 16 pulgadas. También incorpora DRS y puede acelerar de 0 a 100 km/h en 3.0 segundos y de 0 a 200 km/h en 7.7 segundos.

La F3 también representa un cambio importante en cuanto al entorno competitivo. En 2026, el campeonato visita nueve circuitos que forman parte del calendario de Fórmula 1: Melbourne, Montecarlo, Barcelona, Spielberg, Silverstone, Spa-Francorchamps, Budapest, Monza y Madrid.

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Fórmula 2: el último escalón antes de la Fórmula 1

(Instagram / @noel_leon19)

La Fórmula 2 es la categoría que se encuentra inmediatamente debajo de la F1 dentro de esta escalera. En este punto, el objetivo ya no es únicamente adquirir fundamentos: el piloto debe demostrar las capacidades que pueden permitirle dar el salto definitivo a la máxima categoría.

El monoplaza de F2 incorpora características orientadas a acercarlo a las exigencias de la Fórmula 1. Entre ellas se encuentran el DRS con activación hidráulica y los neumáticos Pirelli de 18 pulgadas.

El auto utiliza un motor Mecachrome V6 turbo de 3.4 litros, que desarrolla 620 hp a 8,750 rpm y alcanza un torque máximo de 570 Nm a 6,000 rpm.

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El monoplaza actual fue introducido en 2024 y continúa utilizándose en 2026. Su motor tiene 620 hp, frente a los 380 hp del V6 atmosférico empleado por la Fórmula 3.

El calendario de F2 para 2026 está compuesto por 14 rondas, con una carrera Sprint y una carrera larga en cada una. Las competencias se celebran en Melbourne, Miami, Montreal, Mónaco, Barcelona, Spielberg, Silverstone, Spa-Francorchamps, Budapest, Monza, Madrid, Bakú, Lusail y Yas Marina.

¿Qué cambia entre F4, F3 y F2?

De acuerdo con el portal web del GP de México, la evolución entre las tres categorías puede observarse principalmente en los monoplazas y en el nivel competitivo.

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Diferencias técnicas entre F4, F3 y F2

Fórmula 4

Lugar en la escalera: Inicial.

Función: Entrada al automovilismo.

Motor: Depende del campeonato.

Potencia: Depende del campeonato.

Velocidad máxima: Según el campeonato.

DRS: Según el campeonato.

Neumáticos: Según el campeonato.

Chasis: Según el campeonato.

Fórmula 3

Lugar en la escalera: Tercero.

Función: Formación internacional.

Motor: Mecachrome V6 de 3.4 litros atmosférico.

Potencia: 380 hp.

Velocidad máxima: 300 km/h.

DRS: Sí.

Neumáticos: Pirelli de 16 pulgadas.

Chasis: Dallara.

Fórmula 2

Lugar en la escalera: Segundo.

Función: Antesala de la F1.

Motor: Mecachrome V6 de 3.4 litros turbo.

Potencia: 620 hp.

Velocidad máxima: Superior a la F3.

DRS: Sí.

Neumáticos: Pirelli de 18 pulgadas.

Chasis: Dallara.

¿Por qué son importantes para llegar a la Fórmula 1?

(X / Sergio Pérez )

Estas categorías no solamente sirven para que los pilotos acumulen experiencia. Sus resultados también pueden ser importantes para conseguir los puntos necesarios para la Superlicencia de la FIA, el documento que permite a un piloto competir en Fórmula 1.

Para 2026, la FIA contempla diferentes sistemas de asignación de puntos. En F4, la cantidad depende del número de eventos del campeonato, mientras que los certámenes con menos de cinco eventos pueden clasificarse como Trophies y recibir una asignación reducida.

En F3, los puntos se entregan según la posición final del campeonato. El décimo recibe dos puntos, mientras que el tercero obtiene 20, el segundo 25 y el campeón 30.

En F2, el décimo recibe tres puntos, con una escala ascendente que llega hasta los 40 puntos para los tres primeros lugares.

Para determinar los puntos válidos para la Superlicencia, la FIA considera los resultados de los tres años calendario anteriores a la solicitud o, como alternativa, los dos años anteriores junto con el año de la solicitud, tomando el periodo que resulte más favorable para el piloto.

¿Cuál es la categoría más rápida antes de la F1?

Entre las tres categorías de ascenso, la Fórmula 2 es la más rápida. Su monoplaza utiliza un motor Mecachrome V6 turbo de 3.4 litros con 620 hp, mientras que el automóvil de F3 cuenta con un V6 atmosférico de 3.4 litros y 380 hp.

La F4, en cambio, no tiene una especificación única para todos sus campeonatos, ya que sus características dependen del serial nacional o regional homologado por la FIA.

¿F2 y F3 compiten durante los mismos fines de semana que la F1?

Sí. Las temporadas 2026 de Fórmula 2 y Fórmula 3 están programadas como categorías de soporte del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Esto permite que sus pilotos compitan en algunos de los mismos circuitos que la máxima categoría y continúen su formación en escenarios internacionales de alto nivel.

En conjunto, F4, F3 y F2 forman una escalera de formación que lleva desde los primeros pasos en los monoplazas hasta el nivel inmediatamente anterior a la Fórmula 1.