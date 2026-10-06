Barrio 18: quiénes son los pandilleros capturados en Quintana Roo y Chiapas

Las autoridades mexicanas detuvieron en Quintana Roo a Rudy Augusto Ortiz Morales, alias Smoking, y a Lester Gabriel García Quiñónez, alias Liro Spyder, dos prófugos de la cárcel guatemalteca Fraijanes 2. Crédito: Especial

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Las capturas de dos cabecillas del Barrio 18 en Quintana Roo y de otro presunto líder en Chiapas vuelven a poner el foco sobre el alcance regional de esta pandilla, que tiene presencia histórica en Guatemala y El Salvador. Las autoridades identificaron a los detenidos en Benito Juárez como Rudy Augusto Ortiz Morales, de 42 años, alias Smoking, y Lester Gabriel García Quiñónez, de 41 años, alias Liro Spyder.

Ambos habían escapado de la cárcel de alta seguridad Fraijanes 2, en Guatemala, el 12 de octubre de 2025. Un operativo coordinado entre el Centro Antipandillas Transnacional de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público guatemalteco y fuerzas mexicanas permitió su captura tras casi un año de búsqueda, mientras que las autoridades de Chiapas arrestaron en Tapachula a César Oswaldo “N”, alias El Pulpito, señalado como líder de la facción 18 Sureños.

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Quiénes integran el Barrio 18 y cuál es su origen en Los Ángeles

El Barrio 18 nació en la década de 1960 en el este de Los Ángeles, en un entorno dominado por otras pandillas estadounidenses. Jóvenes de ascendencia mexicana fundaron el grupo en la calle 18 y adoptaron el nombre de 18th Street Gang.

La llegada de migrantes salvadoreños, guatemaltecos y hondureños amplió después su base social. En los años 90, las políticas migratorias de Estados Unidos derivaron en deportaciones masivas hacia Centroamérica y trasladaron la estructura pandillera a esa región.

Un hombre salvadoreño permanece esposado de espaldas frente a una reja perimetral con un avión comercial estacionado en la pista de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala se convirtió en el territorio donde la pandilla alcanzó mayor éxito. La Zona 18 de Ciudad de Guatemala, una de las áreas más marginales de la capital, se transformó en su principal bastión.

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El Barrio 18 es hoy la mara más numerosa de Guatemala, con unos 22 mil integrantes según estimaciones del Ministerio de Gobernación. Su rival histórico, la Mara Salvatrucha o MS-13, reúne alrededor de 10 mil miembros en ese país.

La extorsión constituye su principal fuente de financiación. El grupo exige pagos periódicos a pequeños y medianos comerciantes en las zonas urbanas que controla, y la Fiscalía guatemalteca calcula que entre el 80% y el 90% de las llamadas extorsivas se originan desde prisión.

La estructura interna se organiza en clicas con jerarquías estrictas. El ranflero encabeza cada célula, seguido de los palabreros, los soldados, los banderas y finalmente los iniciados, según describió el criminólogo Eddy Morales a la BBC.

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Un hombre con esposas en las muñecas sostiene los barrotes de hierro de una celda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué delitos se le atribuyen a Rudy Augusto Ortiz Morales, alias Smoking

Ortiz Morales figura como uno de los principales cabecillas del Barrio 18 en la región. Dentro de la estructura pandillera estaba a cargo de la clica Imperial Gangsters y contaba con el respaldo de la facción Little Psycho Criminal.

Sobre el pandillero pesan condenas por homicidio, extorsión y asociación ilícita. El acusado permanecía recluido en Fraijanes 2 desde el 8 de octubre de 2009, de acuerdo con el citado medio.

Las investigaciones atribuyen a Ortiz Morales la coordinación del asesinato de agentes de la Policía Nacional Civil y de guardias penitenciarios desde su celda. También habría planificado atentados contra fiscales del Ministerio Público guatemalteco.

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El acusado burló la seguridad del presidio en dos ocasiones distintas. La primera fue en 2022, cuando un tercero suplantó su identidad dentro del penal, una maniobra que se descubrió el 15 de mayo de 2023 tras el fallecimiento del suplantador.

Rudy Augusto Ortiz Morales acumuló condenas por homicidio, extorsión y asociación ilícita mientras ejercía como cabecilla de la clica Imperial Gangsters. (MP de Guatemala)

Las autoridades capturaron a Ortiz Morales el 8 de febrero de 2025 en Mérida, Yucatán, y lo identificaron mediante el sistema de Interpol antes de deportarlo. El segundo escape del acusado se produjo apenas ocho meses después, el 12 de octubre de 2025, durante la fuga masiva de veinte reos en Fraijanes 2.

La Little Psycho Criminal, la facción que respaldaba a Smoking, figura designada como organización terrorista por Estados Unidos. El 13 de enero, la División Especializada en Investigación Criminal detuvo en Guatemala a Esther Guadalupe Samanta Leiva Paz, identificada como conviviente de Ortiz Morales, durante un allanamiento en la zona 8 de Mixco.

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Leiva Paz ejercía como operadora de esa clica y de Imperial Gangsters, según determinaron las investigaciones policiales. La detenida dirigía a grupos encargados de cobrar extorsiones a comerciantes y transportistas en colonias como El Milagro, Carolingia y Lo de Carranza.

Cómo se produjo la fuga de Fraijanes 2 y cuántos reos siguen prófugos

La fuga masiva ocurrió el 12 de octubre de 2025 en la cárcel de alta seguridad Fraijanes 2, ubicada en las afueras de la Ciudad de Guatemala. Veinte reos de alta peligrosidad lograron escapar de las instalaciones.

Lester Gabriel García Quiñónez, de 41 años, alias Liro Spyder, también líder del Barrio 18. (MP de Guatemala)

A raíz de ese hecho, las autoridades guatemaltecas detuvieron a al menos 23 guardias del Sistema Penitenciario. Los funcionarios enfrentan señalamientos por facilitar la salida de los presos.

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Con la captura de Smoking y Liro Spyder, el saldo oficial de los operativos de búsqueda llegó a 10 prófugos recapturados y un fallecido, según el conteo de Infobae. Las fuerzas de seguridad de Guatemala y México mantienen el despliegue de rastreo para ubicar a los nueve evadidos restantes.

Los detenidos registraban una notificación roja de Interpol debido a la fuga del centro carcelario. El Ministerio Público inició las gestiones legales para tramitar la expulsión y posterior extradición de ambos a Guatemala, aunque no precisó una fecha para la entrega.

El perfil operativo del Barrio 18 confirma que sus líderes encarcelados siguen dirigiendo actividades delictivas pese al aislamiento carcelario. La corrupción dentro del sistema penitenciario permite el ingreso de teléfonos celulares y routers que sostienen esa comunicación, según explicó el criminólogo Eddy Morales a la BBC.

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Autoridades de Guatemala y México recapturaron en Quintana Roo a dos pandilleros del Barrio 18 fugados de la cárcel de Fraijanes 2. (MP de Guatemala)

La violencia reciente vinculada a la pandilla incluyó un motín en tres prisiones y el asesinato de 10 policías en Guatemala. El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, declaró el estado de sitio por 30 días tras esos hechos, que las primeras investigaciones atribuyeron a la dirección del líder Aldo Dupie Ochoa, alias El Lobo.

El Barrio 18 mantiene presencia activa en El Salvador, Honduras, Estados Unidos y ahora en el sureste mexicano. La captura de Smoking y Liro Spyder en Quintana Roo confirma que la red pandillera opera más allá de las fronteras centroamericanas, según valoró Infobae en su cobertura del caso.

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Quién es “El Pulpito”, otro líder del Barrio 18 capturado en Chiapas

Las autoridades mexicanas detuvieron a César Oswaldo “N”, alias El Pulpito o Snaiper, en la ciudad de Tapachula, Chiapas. El fiscal del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que la captura se realizó como parte de los operativos de seguridad desplegados en la región.

El detenido, de origen salvadoreño, lideraba la facción de 18 Sureños y enfrenta 27 acusaciones en El Salvador. Entre los señalamientos figuran seis feminicidios, terrorismo, extorsión agravada, homicidio agravado, rebelión y tráfico ilícito.

Foto: Fiscalía de Chiapas

El Pulpito residía en Tapachula desde hacía dos años, según determinaron las autoridades chiapanecas. El sujeto, originario del distrito de Ilobasco, en el municipio de Cabañas, nació el 15 de septiembre de 1984 y tiene 42 años.

Las autoridades entregaron al detenido a los servicios migratorios para su repatriación a El Salvador, donde deberá enfrentar la justicia. El operativo en Chiapas se suma a la captura de los dos cabecillas fugados de Fraijanes 2 en Quintana Roo, en lo que marca una semana de golpes consecutivos contra la estructura del Barrio 18 en territorio mexicano.