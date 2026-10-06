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Sheinbaum pide no estigmatizar menopausia, gobierno alista protocolo para salud de la mujer: “Es parte de la vida”

La Secretaría de Salud indicó que trabaja en crear un protocolo nacional de atención médica para la salud de la mujer

Sheinbaum hizo un llamado a estigmatizar la menopausia. | Presidencia
Sheinbaum hizo un llamado a estigmatizar la menopausia. | Presidencia
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La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a no estigmatizar la menopausia, al señalar que el padecimiento ha sido utilizado de forma machista para describir el estado de salud de las mujeres, lo cual podría ocasionar que sean discriminadas cuando buscan atención médica y con ello, tengan un diagnóstico equivocado ante la falta de visibilidad e investigación.

Esto último, luego de que en su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo, se recordó que recientemente el Senado aprobó declarar el 18 de octubre como el ‘Día Nacional de la Salud en la Menopausia’, con el objetivo de fortalecer la sensibilización social y el conocimiento médico sobre esta etapa de la vida de las mujeres.

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La mandataria fue cuestionada sobre si su gobierno impulsará la atención a la menopausia y la salud de las mujeres, al señalar que se han documentado casos en los que pacientes con hiperoidismo son diagnosticadas erroneamente con menopausia.

“Lo que pienso que está bien es no estigmatizar, porque al final es una visión machista. Está menopáusica, dice. Es una visión totalmente discriminatoria, machista”, dijo la mandataria en su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, en Palacio Nacional.

En este sentido, el secretario de Salud, David Kershenobich, anunció que el gobierno federal trabaja en crear un protocolo nacional de atención médica para la salud de la mujer a lo largo del ciclo de la vida.

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“Estamos desarrollando un protocolo nacional de atención médica para la salud de la mujer a lo largo de su ciclo de la vida”, dijo en Palacio Nacional.

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