Senado declara constitucional la reforma contra la doble nacionalidad de aspirantes a la Presidencia y gubernaturas

Senado aprueba reforma sobre doble nacionalidad para quienes busquen cargos ejecutivos. EFE/Sáshenka Gutiérrez

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El Senado de la República emitió la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional que establece el requisito de nacionalidad mexicana única para quienes busquen ocupar la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La modificación a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución fue respaldada por 22 congresos estatales, con lo que la Cámara alta dio cumplimiento a una etapa del procedimiento para reformar la Carta Magna.

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La secretaria de la Mesa Directiva, Lizeth Sánchez García, realizó el cómputo de los votos aprobatorios de las legislaturas de:

Baja California

Campeche

Chiapas

Ciudad de México

Colima, Guerrero

Estado de México

Michoacán

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Higinio Martínez emite declaratoria de constitucionalidad

Después de confirmar que la reforma contaba con el respaldo de la mayoría de las legislaturas estatales, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez Miranda, declaró aprobado el decreto.

El documento fue enviado a la Cámara de Diputados, que deberá realizar la declaratoria correspondiente. El Senado también señaló que permanecerá atento a las resoluciones que emitan otros congresos estatales para incorporarlas al expediente.

Una vez que se reciban las firmas de la colegisladora, el decreto será remitido al Poder Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

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La reforma entrará formalmente en vigor al día siguiente de su publicación, aunque sus disposiciones comenzarán a aplicarse a partir del proceso electoral correspondiente a 2028.

¿Qué establece la reforma sobre la doble nacionalidad?

El cambio constitucional plantea que quienes aspiren a encabezar los poderes ejecutivos federal y locales deberán ser ciudadanos mexicanos por nacimiento y no tener ni adquirir otra nacionalidad.

En caso de contar con una segunda nacionalidad, la persona deberá renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidata o candidato, de acuerdo con los términos que establezca la ley.

La disposición contempla específicamente tres cargos:

Presidencia de la República.Gubernaturas de las entidades federativas.Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Además, la reforma establece restricciones relacionadas con el vínculo con otro Estado. La prohibición incluye el uso de pasaporte o documento de identidad extranjero, el ejercicio de derechos políticos inherentes a otra ciudadanía y el acogimiento a la protección diplomática de otro país.

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La contravención de estas disposiciones será sancionada en los términos establecidos en el Título Cuarto de la Constitución.

Reforma de nacionalidad única no aplicará en las elecciones de 2027

Uno de los puntos establecidos en el régimen transitorio es que las nuevas disposiciones serán aplicables hasta el proceso electoral de 2028, por lo que no modificarán los requisitos para las elecciones que se realicen en 2027.

La propia reforma señala que sus disposiciones no serán aplicables a quienes ya se encuentren ejerciendo alguno de los cargos contemplados cuando entre en vigor.

El tema también fue relacionado con el caso de Jasmine Bugarín, quien fue señalada por contar con nacionalidad mexicana y estadounidense.

De acuerdo con la información proporcionada, la senadora con licencia inició trámites para renunciar a la ciudadanía estadounidense después de avanzar en el proceso interno de la llamada Cuarta Transformación para coordinar los trabajos políticos en Nayarit.

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Jasmine Bugarín y el debate sobre la renuncia a otra nacionalidad

Bugarín informó que comenzó el procedimiento correspondiente ante autoridades mexicanas y manifestó que la decisión respondía a sus convicciones.

El caso generó cuestionamientos debido a que la reforma aprobada establece que la nacionalidad única será exigible para las candidaturas a partir de 2028.

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó, según la información proporcionada, que las nuevas reglas no pueden aplicarse de manera inmediata al proceso electoral de 2027 debido a las disposiciones que impiden modificar las reglas electorales de una elección que ya está en curso.

También se informó que Morena sostuvo que Bugarín había realizado desde años atrás trámites ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) relacionados con su nacionalidad.

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Sin embargo, la información citada distingue entre la manifestación realizada ante autoridades mexicanas y el procedimiento necesario para perder formalmente la ciudadanía estadounidense.

Para que la renuncia sea efectiva en Estados Unidos, se requiere realizar el trámite correspondiente ante un consulado y obtener el Certificado de Pérdida de Nacionalidad emitido por el Departamento de Estado.

Con la declaratoria realizada este martes, el proceso legislativo de la reforma continúa ahora en la Cámara de Diputados.

Después de completar esa etapa y obtener las firmas correspondientes, el decreto podrá ser enviado al Ejecutivo federal para su publicación.

La aplicación de las nuevas reglas quedará vinculada al proceso electoral de 2028, cuando el requisito de contar exclusivamente con nacionalidad mexicana deberá considerarse para quienes busquen la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

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