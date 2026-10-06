Universum celebra la Semana Mundial del Espacio 2026 con talleres, telescopios y cohetes de agua

Foto: CUARTOSCURO

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Universum abre actividades por la Semana Mundial del Espacio este 7 de octubre con recorridos virtuales por Marte, demostraciones sobre Titán y reconstrucciones en 3D de mundos fuera de la Tierra, como parte de la conmemoración internacional que se realiza del 4 al 10 de octubre.

La programación continúa hasta este 10 de octubre de 2026 y reúne actividades para conocer las misiones que exploran el Sistema Solar, observar el cielo con telescopios y acercarse a temas como los rayos cósmicos, los agujeros negros y la materia obscura.

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La Semana Mundial del Espacio recuerda dos fechas: el lanzamiento del Sputnik 1, primer satélite artificial, ocurrido el 4 de octubre de 1957, y la entrada en vigor del tratado sobre los usos pacíficos del espacio, el 10 de octubre de 1967.

Universum lleva Marte, Titán y otros mundos a sus demostraciones

El programa de Universum comienza este miércoles 7 de octubre a las 11:00 horas con el “Recorrido por el cráter Jezero”, una demostración dedicada al sitio de Marte donde opera el rover Perseverance.

Foto: Ig @universummuseo Credito: Ig @yaaz.av

A la misma hora se realiza “Conoce el rover Perseverance”, una actividad centrada en el vehículo de exploración marciana. El público también podrá acercarse a “El Curiosity y el Mont Mercou”, otra demostración sobre las exploraciones en Marte.

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Las tres actividades se repiten este 8 y 9 de octubre a las 11:00 horas. El museo concentra así parte de su agenda en dos de los rovers que recorren el planeta rojo y en sus hallazgos geológicos.

A las 11:30 horas, los asistentes podrán conocer “Modelos 3D y 360 de lugares con ambientes extremos en la Tierra”. La demostración propone comparar escenarios terrestres con las condiciones que estudia la exploración espacial.

El mismo horario incluye “La química de Titán” e “Inmersión en la atmósfera de Titán”. Titán es una de las lunas de Saturno y forma parte de los cuerpos celestes que aparecen en las actividades del museo durante los cuatro días.

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La jornada de los días 7, 8 y 9 concluye a las 12:30 horas con “Reconstrucción 3D y 360 de Europa, Encélado, Titán y K218B”. La actividad plantea un recorrido visual por lunas y exoplanetas a partir de modelos digitales.

Universum UNAM (Instagram/ @museouniversum)

El 10 de octubre concentra talleres, charlas y observación astronómica

El sábado 10 de octubre mantiene los recorridos por el cráter Jezero, las demostraciones sobre Perseverance y Curiosity, así como los modelos 3D sobre ambientes extremos. Las actividades comienzan desde las 11:00 horas.

A esa hora también se programan “Cuerpos que se mueven”, “Tipos de Telescopios” y “Carreras de cohetes de agua”. Las propuestas incluyen demostraciones, una charla y un taller para explicar principios físicos y herramientas de observación.

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“Llino tattoos del universo” forma parte de los talleres previstos para las 11:00 horas. En ese mismo bloque se realiza “Construyendo el Universo: Hubble, Roman y el legado de Nancy Roman”, dedicado a los telescopios espaciales y a la astrónoma estadounidense.

La agenda del sábado suma “Observación solar con telescopios”, una actividad que permite acercarse al estudio del Sol. La programación también incluye “Explorando el cielo: observación astronómica”, prevista para las 12:00 horas.

Cómo convertirse en becario UNAM de Universum y recibir un pago mensual de dos mil 600 (Instagram/ @museouniversum)

Los visitantes podrán acercarse a las auroras, los minerales y los rayos cósmicos

A las 11:30 horas del 10 de octubre se presenta “¿El universo y la Tierra están hechos de materia mineral?”, una demostración que vincula la composición de los planetas y otros cuerpos con los materiales que existen en la Tierra.

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“Creando Auroras Boreales” comienza a las 12:00 horas. La actividad busca explicar los fenómenos luminosos que se observan en regiones cercanas a los polos del planeta.

En el mismo horario se ofrece la charla demostrativa “Los rayos cósmicos: el suspiro del Universo”. El programa también contempla la reconstrucción digital de Europa, Encélado, Titán y K218B a las 12:30 horas.

“¿Qué es lo que vemos cuando miramos?” se realiza a las 12:30 horas. Después, a las 13:00 horas, Universum programa el taller “Caligramas del Universo”, que conecta la escritura con los temas de astronomía.

Mujeres en la exploración espacial y agujeros negros cierran la jornada

La charla “Mujeres en la exploración espacial: el caso de las Mercury 13” inicia a las 13:00 horas. La actividad aborda a las mujeres que participaron en pruebas similares a las que realizaron los astronautas del programa Mercury en Estados Unidos.

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El programa concluye a las 14:00 horas con “Agujeros Negros y materia obscura”. La charla se integra a una jornada que reúne demostraciones, talleres, observaciones y recorridos digitales para explicar cómo se estudia el universo desde la ciencia y la tecnología.